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Дніпропетровщина (3261) комендантська година (257) Резніченко (517)

На Дніпропетровщині скорочують комендантську годину

година,комендантська

З 18 квітня зменшується час комендантської години у Дніпрі та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, згідно з розпордженням голови ОВА комендантська година триватиме з 22:00 по 5:00. Нагадаємо, що у цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Також читайте: Тривалість комендантської години в Києві та області зменшено
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Топ коментарі
+6
нормально...
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17.04.2022 16:43
+3
Ну хоть на работу пропуск не придется таскать.
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17.04.2022 16:39
+2
Ok!
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17.04.2022 16:36
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Ok!
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17.04.2022 16:36 Відповісти
Ну хоть на работу пропуск не придется таскать.
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17.04.2022 16:39 Відповісти
нормально...
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17.04.2022 16:43 Відповісти
???
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17.04.2022 16:47 Відповісти
Што не ясно?
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17.04.2022 16:49 Відповісти
в Києві теж так треба
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17.04.2022 17:00 Відповісти
Не на часі.
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17.04.2022 17:09 Відповісти
в Києві вже теж так
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17.04.2022 17:45 Відповісти
Хлопці , плотва йде , а ловити треба починати з світанку , та й комендантська година , за звичай вводиться в темну пору доби , так , що це норм.
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17.04.2022 16:58 Відповісти
О! Залізний ґарґумент!
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17.04.2022 17:17 Відповісти
Це добре.
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17.04.2022 17:24 Відповісти
 
 