На Дніпропетровщині скорочують комендантську годину
З 18 квітня зменшується час комендантської години у Дніпрі та області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Так, згідно з розпордженням голови ОВА комендантська година триватиме з 22:00 по 5:00. Нагадаємо, що у цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.
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