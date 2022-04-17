На Дніпропетровщині скорочують комендантську годину

З 18 квітня зменшується час комендантської години у Дніпрі та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, згідно з розпордженням голови ОВА комендантська година триватиме з 22:00 по 5:00. Нагадаємо, що у цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

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