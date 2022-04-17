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Днепропетровщина (3507) комендантский час (162) Резниченко (475)

На Днепропетровщине сокращают комендантский час

година,комендантська

С 18 апреля уменьшается время комендантского часа в Днепре и области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, согласно распоряжению главы ОВА, комендантский час будет длиться с 22:00 по 5:00. Напомним, что в это время запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантский час на Полтавщине будет заканчиваться в 5:00, - ОВА
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Топ комментарии
+6
нормально...
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17.04.2022 16:43
+3
Ну хоть на работу пропуск не придется таскать.
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17.04.2022 16:39
+2
Ok!
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17.04.2022 16:36
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Ok!
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17.04.2022 16:36 Ответить
Ну хоть на работу пропуск не придется таскать.
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17.04.2022 16:39 Ответить
нормально...
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17.04.2022 16:43 Ответить
???
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17.04.2022 16:47 Ответить
Што не ясно?
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17.04.2022 16:49 Ответить
в Києві теж так треба
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17.04.2022 17:00 Ответить
Не на часі.
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17.04.2022 17:09 Ответить
в Києві вже теж так
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17.04.2022 17:45 Ответить
Хлопці , плотва йде , а ловити треба починати з світанку , та й комендантська година , за звичай вводиться в темну пору доби , так , що це норм.
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17.04.2022 16:58 Ответить
О! Залізний ґарґумент!
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17.04.2022 17:17 Ответить
Це добре.
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17.04.2022 17:24 Ответить
 
 