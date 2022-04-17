На Днепропетровщине сокращают комендантский час

С 18 апреля уменьшается время комендантского часа в Днепре и области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, согласно распоряжению главы ОВА, комендантский час будет длиться с 22:00 по 5:00. Напомним, что в это время запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

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