На Днепропетровщине сокращают комендантский час
С 18 апреля уменьшается время комендантского часа в Днепре и области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Так, согласно распоряжению главы ОВА, комендантский час будет длиться с 22:00 по 5:00. Напомним, что в это время запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.
Топ комментарии
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.04.2022 16:43
+3 Михаил Батькович 2510fbed
показать весь комментарий17.04.2022 16:39
+2 Люся під полковником
показать весь комментарий17.04.2022 16:36
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люся під полковником
показать весь комментарий17.04.2022 16:36 Ответить Мне нравится 2
Михаил Батькович 2510fbed
показать весь комментарий17.04.2022 16:39 Ответить Мне нравится 3
Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.04.2022 16:43 Ответить Мне нравится 6
Bob Fayn
показать весь комментарий17.04.2022 16:47 Ответить Мне нравится 0
Люся під полковником
показать весь комментарий17.04.2022 16:49 Ответить Мне нравится 0
Юрий Власенко 8b8aeb88
показать весь комментарий17.04.2022 17:00 Ответить Мне нравится 0
Люся під полковником
показать весь комментарий17.04.2022 17:09 Ответить Мне нравится 0
Макс Полиграф
показать весь комментарий17.04.2022 17:45 Ответить Мне нравится 0
Юрий Власенко 8b8aeb88
показать весь комментарий17.04.2022 16:58 Ответить Мне нравится 2
Welt Schmerz
показать весь комментарий17.04.2022 17:17 Ответить Мне нравится 0
Vlad Lancev
показать весь комментарий17.04.2022 17:24 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...