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Дніпропетровщина (3261) комендантська година (257) Великдень (333)

Комендантську годину у Великодню ніч скасували на Дніпропетровщині, - облрада

пасха

В ніч з 23 на 24 квітня у Дніпропетровській області скасовано комендантську годину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Великодня. Комендантську годину в ніч з 23 на 24 квітня скасовано. Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту. Вживати алкогольні напої в громадських місцях людям заборонено", - йдеться в повідомленні.

За безпекою в посиленому режимі стежитимуть співробітники Нацполіції разом з військовими ЗСУ. Ми їм повністю довіряємо і знаємо, що кожен мешканець області буде під надійним захистом.

Також читайте: На Дніпропетровщині скорочують комендантську годину

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Топ коментарі
+6
Звісно, що "під надійний захист" включають лише так званих "православних", переважаюча більшість котрих ще й мааацковськаага патріархату. А католики, котрі вчора мали таку ніч, за людей не вважаються.
Я правильно зрозумів?
Не вимикати освітлення та скасувати комендантську годину під час воєнних дій. Ви з глузду поїхали?
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17.04.2022 20:25
+5
Тю, нахіба? Так уже горит паски и яйца посвятить?
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17.04.2022 20:07
+5
ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ !!!! не играйте в миролюбие и ,, человечность,, , какие яйца , какая пасха ? у нас война !!!!! или популизм берет верх над здравым смыслом ? в николаеве , один любитель видосиков , приговорил 35 человек и админ-здание , хотите похоронить сотни в церквях днепра ? ВЫ ИДИОТЫ ?
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17.04.2022 20:14
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Тю, нахіба? Так уже горит паски и яйца посвятить?
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17.04.2022 20:07 Відповісти
І нафіга !?.
Дійсно невже вірять ,що га...касабські не втнуть якусь гидоту.
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17.04.2022 20:10 Відповісти
ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ !!!! не играйте в миролюбие и ,, человечность,, , какие яйца , какая пасха ? у нас война !!!!! или популизм берет верх над здравым смыслом ? в николаеве , один любитель видосиков , приговорил 35 человек и админ-здание , хотите похоронить сотни в церквях днепра ? ВЫ ИДИОТЫ ?
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17.04.2022 20:14 Відповісти
А як же масочки і "страшний" ковід? І куди ж ця "смертельна" напасть поділася після початку військових дій?
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17.04.2022 20:20 Відповісти
Hel60
@Elena604
·
3 год
Тендітні жінки волонтерять, допомагають біженцям, лікують поранених... а дві пики в телевізор не влазять на Байрактар News... і канали для них працюють... регочуть... Квартал рулить
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17.04.2022 20:21 Відповісти
Тобто анонсують масові скупчення людей та й ще підсвітлюватимуть де саме
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17.04.2022 20:25 Відповісти
Звісно, що "під надійний захист" включають лише так званих "православних", переважаюча більшість котрих ще й мааацковськаага патріархату. А католики, котрі вчора мали таку ніч, за людей не вважаються.
Я правильно зрозумів?
Не вимикати освітлення та скасувати комендантську годину під час воєнних дій. Ви з глузду поїхали?
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17.04.2022 20:25 Відповісти
Ну так . Сьогодні ж весь християнський світ святкує Воскресіння Христове , найбільше християнське свято .

ХРИСТОС ВОСКРЕС !
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17.04.2022 20:25 Відповісти
Ну от навіщо це робити??!!
Зганяти людей в натовпи біля певних місць.
Освітлення, п'яні "християни" бродять. Під шумок і "движуху" може і ДРГ просочитися і якийсь теракт вчинити...
І все це із-за чого? Щоб піп (неважливо якої церкви) помахав кропилом а дяк зібрав гроші??!!
Пообносилися за війну, особливо УПЦ МП, а десятинку Кіріллу треба відправляти.
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17.04.2022 20:37 Відповісти
Якщо віруюче бидло поза законом, то треба в цього стада відібрати право голосу
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17.04.2022 20:59 Відповісти
Зарано.
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17.04.2022 21:14 Відповісти
Я не знаю що повинно бути в головах тих людей, які за посвячене яйце готові наражати себе і своїх дітей на можливий обстріл.
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17.04.2022 21:16 Відповісти
 
 