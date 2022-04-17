Комендантську годину у Великодню ніч скасували на Дніпропетровщині, - облрада
В ніч з 23 на 24 квітня у Дніпропетровській області скасовано комендантську годину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо Великодня. Комендантську годину в ніч з 23 на 24 квітня скасовано. Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту. Вживати алкогольні напої в громадських місцях людям заборонено", - йдеться в повідомленні.
За безпекою в посиленому режимі стежитимуть співробітники Нацполіції разом з військовими ЗСУ. Ми їм повністю довіряємо і знаємо, що кожен мешканець області буде під надійним захистом.
Топ коментарі
+6 вован_непутЕн
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+5 Михаил Батькович 2510fbed
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+5 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар17.04.2022 20:14
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Будь ласка, зачекайте...
Дійсно невже вірять ,що га...касабські не втнуть якусь гидоту.
@Elena604
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3 год
Тендітні жінки волонтерять, допомагають біженцям, лікують поранених... а дві пики в телевізор не влазять на Байрактар News... і канали для них працюють... регочуть... Квартал рулить
Я правильно зрозумів?
Не вимикати освітлення та скасувати комендантську годину під час воєнних дій. Ви з глузду поїхали?
ХРИСТОС ВОСКРЕС !
Зганяти людей в натовпи біля певних місць.
Освітлення, п'яні "християни" бродять. Під шумок і "движуху" може і ДРГ просочитися і якийсь теракт вчинити...
І все це із-за чого? Щоб піп (неважливо якої церкви) помахав кропилом а дяк зібрав гроші??!!
Пообносилися за війну, особливо УПЦ МП, а десятинку Кіріллу треба відправляти.