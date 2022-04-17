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Київська область (3805) Тимошенко Кирило (558)

У Київській області заасфальтують тимчасову переправу на під’їзді до Ірпеня

тимошенко

На Київщині розпочали асфальтування тимчасової переправи на під’їзді до Ірпеня. По всій області комунальники вже встигли розчистити 125 км доріг та вулиць, відновлюють газопостачання, світло та водопостачання

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Він зазначив, що розчищено 125 км доріг та вулиць, 102 км Житомирської траси, прибрано 14 км траси М-07 Київ – Ковель, Р-30 під’їзд до Ірпеня – 2,8 км та ще 4 км траси Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/.

"Сьогодні дорожники асфальтують тимчасову переправу на під’їзді до Ірпеня", - поінформував Тимошенко.

Упродовж минулої доби вдалося відновити електропостачання для 19 594 споживачів.  Повністю або частково відновлено розподіл газу у 82 населених пунктах. 

Дивіться також: На Київщині через р.Ірпінь збудували тимчасовий насипний міст, - Київська ОВА. ВIДЕО

У Бучі через дизель-генератори наповнено питною водою декілька водонапірних башт, що дало можливість відновити водопостачання у невеликій частині міста. Поновило роботу підприємство, що розливає бутельовану воду.  Мешканцям сіл Микуличі, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень теж подається вода.

А в селищі Іванків повністю відновлено електропостачання, що дало можливість запустити воду у систему.

Наразі 80% абонентів селища забезпечено цілодобовим централізованим водопостачанням, решта 20% погодинно – 4 години вранці та 4 години ввечері до з’ясування якості питної води.
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Топ коментарі
+11
Якась манія по темі асфальту. Ворог гатить,а вони асфальтованих. Це гроші все таки
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17.04.2022 20:09
+11
Це вже почалося "Велике асфальтівництво-відновлювальництво"?
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17.04.2022 20:13
+11
Замість того, щоб вкладати кошти в ЗСУ та озброєння, вони, ****, знову гроші в дороги закатують. Далі буде стара пісня "Теробороні не вистачає автоматів" і "Західні партнери погані, бо не надають вчасно зброю". А потім прості громадяни всім світом збирають кошти на який-небудь тепловізор чи дрон.
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17.04.2022 20:20
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Якась манія по темі асфальту. Ворог гатить,а вони асфальтованих. Це гроші все таки
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17.04.2022 20:09 Відповісти
Урок № 6... це виявляється не тільки про лукашенко ....
https://www.youtube.com/watch?v=UsmSMvntXwU
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17.04.2022 20:26 Відповісти
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17.04.2022 20:11 Відповісти
сім п'ятниць на неділі, вчора хотів з ****** розмовляти ...
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17.04.2022 20:18 Відповісти
"Лучше позже, чем никогда"
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17.04.2022 20:28 Відповісти
Не знаю кому там не вірить Зеля, а я не вірю йому та усій його зеленій команді. Моя віра в нашу армію, його головнокомандувача, міністра оборони, міністра закордоних справ та українським справжнім патріотам. Зеле можу сказати дякую лише за то, що не збіг.
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17.04.2022 22:00 Відповісти
Опять этот асфальт! сказали же все деньги тратить на оружие!
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17.04.2022 20:12 Відповісти
Це вже почалося "Велике асфальтівництво-відновлювальництво"?
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17.04.2022 20:13 Відповісти
Та ні. Це нова вистава "Надвелике крадівництво"
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17.04.2022 22:02 Відповісти
***.... Знову....
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17.04.2022 20:16 Відповісти
Замість того, щоб вкладати кошти в ЗСУ та озброєння, вони, ****, знову гроші в дороги закатують. Далі буде стара пісня "Теробороні не вистачає автоматів" і "Західні партнери погані, бо не надають вчасно зброю". А потім прості громадяни всім світом збирають кошти на який-небудь тепловізор чи дрон.
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17.04.2022 20:20 Відповісти
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17.04.2022 20:28 Відповісти
Кому шо, а їм асфальт. Нарешті, з'явився привід щось вкрасти. Знову почалось...
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17.04.2022 20:31 Відповісти
что скажут по этому поводу психоаналитики?
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17.04.2022 20:36 Відповісти
Щодо асфальту. Дороги необхідні для комунікації, яка є умовою швидкого відновлення знищених міст. Асфальтоване дорожнє покриття умова швидкого й безпечного руху.
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17.04.2022 20:42 Відповісти
це насипна переправа нафіга її асфальтувати,по ній буде катати різна важка техніка яка тому асфальту сраку зробить?
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17.04.2022 21:12 Відповісти
Будьте ласкаві, непоказуйте морди цих гнид.
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17.04.2022 20:44 Відповісти
***** ***** асфальтувати дорогу на насипному мості,там буде такий рух,що вона розлізеться ж за пару днів,**** сруть прямо в очі лохторату...
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17.04.2022 20:46 Відповісти
Правильно, завод Коломойши вже довго стоїть без замовлень.
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17.04.2022 21:08 Відповісти
Шо, опять?!
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17.04.2022 21:10 Відповісти
Шо, наворованные деньги закончились и надо опять наворовать? За такое разбрасывание бюджета на ветер надо расстреливать
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17.04.2022 21:23 Відповісти
Кто бы сомневался. Ведь торговля с Бульбостаном не закрыта, да нет прямого жд сообщения, но есть через Польшу. Интересно, почему? Потому что оттуда битум и остальное на асфальт на миллиарды долларов взаимной коррупционной прибыли закупали 2 года, притом рабочие на заводе в бульбостане получали копейки, так как экспортом занимался посредник и именно он ставил цену как угодно. Ну, вот и сейчас поддержат "братский" народец, а точнее то же самого аффинированного посредника, на заводе наверное уже и зарплату не платят.

Один в один схема с продажей крылатых ракет и авианосца в 90ые, ну и попила. Там всегда решающим критерием являлась сумма взятки, а на бюджет и страну было плевать.

Еще раз, каждый квадратный сантиметр асфальта - это деньги Лукашенко за битум. Спонсируйте дальше. Я не видел арестов тех бизнесменов и чиновников, кто заключал эти сделки с битумом, цементом, сигаретами и многим другим с осени 2020го года.
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17.04.2022 21:29 Відповісти
Хоть убейте, но эта рожа не нравится мне.
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17.04.2022 21:31 Відповісти
Як мінімум на період воєнного стану за слово асфальт з вуст чиновника в Україні має бути конфіскація майна.
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17.04.2022 22:52 Відповісти
 
 