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На Київщині через р.Ірпінь збудували тимчасовий насипний міст, - Київська ОВА. ВIДЕО
Через річку Ірпінь у Київській області в районі села Романівка збудували насипний міст.
Поо це у своєму Telegram повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і обіцяли за тиждень збудували насипний міст через річку Ірпінь в районі с. Романівка. Він розвантажить потоки машин, які ідуть на Ірпінь і сусідні міста. На черзі міст біля села Стоянка. На його побудову треба більше часу. Попереду ще багато роботи. Відбудуємо Київщину - разом", - йдеться у повідомленні.
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Кидает листья на запретку
Начальник, это ж рано...
Насипний міст не можна підірвати. Яка причина такоі впевненості що росєя більше не полізе на київ????? Може тому що з Азовом вже два тижні не виходять на звязок, бо проміняли київ на донбасс....