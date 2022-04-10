На Київщині через р.Ірпінь збудували тимчасовий насипний міст, - Київська ОВА. ВIДЕО

Через річку Ірпінь у Київській області в районі села Романівка збудували насипний міст.

Поо це у своєму Telegram повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяли за тиждень збудували насипний міст через річку Ірпінь в районі с. Романівка. Він розвантажить потоки машин, які ідуть на Ірпінь і сусідні міста. На черзі міст біля села Стоянка. На його побудову треба більше часу. Попереду ще багато роботи. Відбудуємо Київщину - разом", - йдеться у повідомленні.

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