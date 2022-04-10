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На Київщині через р.Ірпінь збудували тимчасовий насипний міст, - Київська ОВА. ВIДЕО

Через річку Ірпінь у Київській області в районі села Романівка збудували насипний міст.

Поо це у своєму Telegram повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяли за тиждень збудували насипний міст через річку Ірпінь в районі с. Романівка. Він розвантажить потоки машин, які ідуть на Ірпінь і сусідні міста. На черзі міст біля села Стоянка. На його побудову треба більше часу. Попереду ще багато роботи. Відбудуємо Київщину - разом", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Від рук окупантів на Київщині загинуло понад 1,2 тис. людей, - Венедіктова

Ірпінь (358) Київ (19466) Київська область (4025) міст (1232)


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Ирпень... -- моё лагерное детство 60-70хх.
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10.04.2022 16:41 Відповісти
Какая осень в лагерях
Кидает листья на запретку
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10.04.2022 17:50 Відповісти
Но в 5 утра подъём!
Начальник, это ж рано...
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10.04.2022 18:04 Відповісти
лагеря-лагеря-лагеря... улетаю в... в Буче лагерь же
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10.04.2022 21:22 Відповісти
А навіщо його будують?
Насипний міст не можна підірвати. Яка причина такоі впевненості що росєя більше не полізе на київ????? Може тому що з Азовом вже два тижні не виходять на звязок, бо проміняли київ на донбасс....
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10.04.2022 18:46 Відповісти
 
 