Від рук окупантів на Київщині загинуло понад 1,2 тис. людей, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що тільки в Київській області від рук окупантів загинули 1222 осіб.

Про це вона заявила в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні вранці ми маємо 1 222 загиблих тільки в Київській області. Звичайно, те, що ми бачили на місцях у всіх регіонах України, - це воєнні злочини, злочини проти людяності, і ми робимо все, щоб це виправити", - заявила вона.

При цьому вона назвала воєнним злочином ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, в результаті якого загинули 52 людини.

"Безумовно, це воєнний злочин. Це була російська ракета, яка вбила понад 50 осіб. Ці люди просто хотіли врятувати свої життя. Вони хотіли, щоб їх евакуювали разом з дітьми. Це були жінки, це були діти, і вони просто хотіли врятувати свої життя", - заявила Венедіктова.

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