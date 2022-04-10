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Новини Війна Різня в Бучі
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Від рук окупантів на Київщині загинуло понад 1,2 тис. людей, - Венедіктова

буча,ексгумація

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що тільки в Київській області від рук окупантів загинули 1222 осіб.

Про це вона заявила в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні вранці ми маємо 1 222 загиблих тільки в Київській області. Звичайно, те, що ми бачили на місцях у всіх регіонах України, - це воєнні злочини, злочини проти людяності, і ми робимо все, щоб це виправити", - заявила вона.

При цьому вона назвала воєнним злочином ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, в результаті якого загинули 52 людини.

"Безумовно, це воєнний злочин. Це була російська ракета, яка вбила понад 50 осіб. Ці люди просто хотіли врятувати свої життя. Вони хотіли, щоб їх евакуювали разом з дітьми. Це були жінки, це були діти, і вони просто хотіли врятувати свої життя", - заявила Венедіктова.

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Автор: 

армія рф (17302) Київська область (4011) Краматорськ (653) масове вбивство (74) Буча (541) воєнні злочини (1857)


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Топ коментарі
+4
половина загиблих громадян на кривавих руках влади, у томи числі на руках Венедиктової
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10.04.2022 14:22
+3
Чому цих людей не врятували і не евакуювали до початку нападу? Вони мали право на життя і на захист!
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10.04.2022 14:26
+3
Нагадаю, в листопаді 2021-го, влада знала, що рашисти готуються до вторгнення. У зелених виродків було три місяці або не тільки евакуювати мирне населення з прикордонних областей, а ще й замінувати ці області аби ускладнити просування рашистів. Так що ці 1.2 тис жертв в одній київській області - це результат злочинної діяльності квартального шапіто і найогиднішого лідора **********
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10.04.2022 14:43
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половина загиблих громадян на кривавих руках влади, у томи числі на руках Венедиктової
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10.04.2022 14:22 Відповісти
у тому
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10.04.2022 14:23 Відповісти
Заслуга у стриманні парашинських загарбників цілком народна, влада має до цього дуже побічне відношення! ЗСУ - так, влада - ні.
Смерть москалям.
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10.04.2022 14:25 Відповісти
Ти часом не Кива? Чи просто дурник?
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10.04.2022 15:48 Відповісти
Це просто наступна форма деградації педрофіла...
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10.04.2022 17:21 Відповісти
тобто, ти ще й "расист"...
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11.04.2022 00:00 Відповісти
Чому цих людей не врятували і не евакуювали до початку нападу? Вони мали право на життя і на захист!
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10.04.2022 14:26 Відповісти
Вони евакуювали кожного другого жителя Києва, як сказав Кличко. В тей час все було для столиці, Маріуполь був в планах ботоксного, та про нього також забули три лінії оборони зробити,а тепер про якесь серце говорить
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10.04.2022 14:36 Відповісти
Як казав Арестович.Для того щоб вони не панікували.
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10.04.2022 15:08 Відповісти
А може вони не хотіли. Моя теща виїхала через цю станцію за два дні до цього і їхати не хотіла, доньки заставили.
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10.04.2022 15:42 Відповісти
Русским чужды человеческие ценности. У них отличное от человеческого мировосприятие. Русские абсолютно враждебный человечеству вид. Паразиты, которых надо уничтожать.
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10.04.2022 14:30 Відповісти
Так не сюда писать надо.
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10.04.2022 14:37 Відповісти
а куда?? если менты не реагируют. может здесь прочитают нужные службы и выйдут на меня. ментам нужны не опровержимые факты, работать не хотят.
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10.04.2022 14:55 Відповісти
Вже доніс, що ти ще хочеш. Будемо сподіваться, що він дійсно ворог, а не ти.
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10.04.2022 15:45 Відповісти
молодець ти. так тримати
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10.04.2022 15:58 Відповісти
Ну донеси ще на мене, прямо ось тут. я бачу у тебе довідка від лікаря є, тобі можна. Весна, загострення.
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10.04.2022 17:20 Відповісти
молодець. довідку подивився якої не ма . мабуть ти і є ця людина, а бо один з родичів його , які проживають за адресою- 46 кв. 1..... а доносами займаются русня, як і твій родич
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10.04.2022 18:58 Відповісти
кв. 16?
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10.04.2022 19:03 Відповісти
Немає, отримай
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10.04.2022 19:13 Відповісти
Нагадаю, в листопаді 2021-го, влада знала, що рашисти готуються до вторгнення. У зелених виродків було три місяці або не тільки евакуювати мирне населення з прикордонних областей, а ще й замінувати ці області аби ускладнити просування рашистів. Так що ці 1.2 тис жертв в одній київській області - це результат злочинної діяльності квартального шапіто і найогиднішого лідора **********
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10.04.2022 14:43 Відповісти
Дебіл, куда треба було евакувати всю Україну? В Антарктиду? Жертви в Київській області це відповідальність російських окупантів і особисто Путіна. Нехер тут стрелки переводити і підтанцьовувати росіянам.
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10.04.2022 15:52 Відповісти
Дебіл - твоєї мамки син. Прикордонні області можна було б підготувати до вторгення: вивезти дітей і жінок, замінувати кордони, облаштувати вогневі рубежі. Але одному дебілу було дуже смішно, бо він хотів заглянуть в очко путіна.
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10.04.2022 17:05 Відповісти
Дебіл, ти вважаєш Ірпінь, Гостомель і Бучу прикордонними областями? Де по твоєму там треба було на Новий рік ставити міни? І куди везти дітей і жінок ось так просто, взяти і везти? А про облаштовані рубежі, ти чув щось про калібри, іскандери і точки У? Ти голіме ч.м.о. просто несеш пургу.
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10.04.2022 17:15 Відповісти
Ти зелений горобець не пиз.... на людину. До війни треба було готуватися, а ваш лідер профітькав її із шашликами на Буковелі. А тепер облизуете його і оправдуєте. Чому Закон про тероборону не був вчасно прийнятий? Чому зброя роздавалася із "Камазів" усім підряд киянам, коли ворожі ДРГ рисачили по Оболоні. Як тепер думаєте забрати цю збою, коли немає ніякого обліку? Чому Чонгар розмінований? Чому Антонівський міст не був підірваний? Чому в Херсоні не була створена тероборона? Чому Каховську ГЕС взяли легенько? Хто у нас був Головнокомандуючим? Хто відповість за смерті людей, котрі могли спокійно виїхати із міст до початку війни? А вести людей до війни можна було туди, куди привезли під час війни, коли за три доби люди в чергах та під обстрілами дуріли. Адже західні розвідки повідомляли що війна буде однозначно, а нас мізки компастували травневими шашликами. А тепер бач усі несуть пургу та всі вам дебіли.
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10.04.2022 17:43 Відповісти
Ти про росіян забув написати. Ти рузький? А разом з тим придурком ДРГ.
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10.04.2022 18:46 Відповісти
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10.04.2022 15:08 Відповісти
Якщо кацапи знищують населення України, то на це потрібно відповідати (обов'язково) так само - вбивати російське населення і знищувати російські цивільні російські об'єкти. Або путін нападе??
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10.04.2022 22:06 Відповісти
Надо убить всех русских садистов пришедших в Украину. все войско Путина - нужно беспощадно уничтожить!
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11.04.2022 00:53 Відповісти
НЕТ ПРОЩЕНИЯ ВРАГУ !!!
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11.04.2022 03:36 Відповісти
 
 