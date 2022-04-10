"Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до Бучі", - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає вчених усього світу з'ясувати, що призвело до російських воєнних злочинів, відомих як "різанина в Бучі". За його словами, провина лежить на російських політичних елітах і пропаганді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Кулеби.
"Буча трапилася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти і пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, вирощували російську перевагу і готували ґрунт для цих злодіянь. Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до Бучі", - зазначив він.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ #398010
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+9 Хавронников Степан
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+7 arye z.
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багаторічна ізоляція холопів від реальної інформації, накачування населення за допомогою ******** НЛП. маємо результат.
Та ми ж і говоримо і говоримо, що там якісь істоти існують - потрібне ретельне дослідження з метою нейтралізації цих істот на науковому рівні.
Вылезло истинное мурло трусливого, подлого, жестокого бандита, насильника и мародера.
Післявоенна пропаганда зробила з них героїв і вірили всі навіть більшість в європі
В Восточной Европе было по другому - 230 лет прошло с тех пор, как суворовские "чудо-богатыри" усмиряли Варшаву и соревновались, кто больше младенцев наденет на свой штык, а Польша русских ненавидит до сих пор.
Кстати.
В чем скандальный смысл знаменитой фотографии, где два советских солдата водружают красное знамя над поверженным Рейхстагом?
Во-первых, на руке одного солдата четко были видны две пары часов, потом их замазали. Во-вторых, Рейхстаг, то есть германский парламент все 12 лет был сосредоточием официальной оппозиции власти Гитлера и его режиму.
а Буча произошла по причине того, что на Нюрнбергском процессе не был осужден нацистко-коммунистический режим Сталина.
Чехословакия 1968 год "позор русские убийцы воруют часы и радио"
сподіваючись що всіх розтріляють
та хіба ж протягом років???? протягом століть !!!!!
"Меншиков у Батурині або Батуринські яблука", картина Миколи Данченка
...справжньою трагедією стало 2 листопада 1708 року, коли московське військо під командуванням Меншикова взяло штурмом і знищило місто Батурин разом з усіма його мешканцями, від немовляти до бабусі.
Наслідки погрому відлунювали ще дуже довго: в описах, зафіксованих через і 17 і 26 років, місто й досі лежало в руїнах...
але відповім на таке запитання:
-Непомірне вживання боярки та бурякової браги
перед ТВ
Що таки необхідно вивчати, так те, чому Зеленский в Україні намагався стати таким собі ЗЕпутіним і зробити з Україною те, що зробив ***** з расієй. Тільки історія цьому завадила. Ось це треба вивчати, але не вченим, а звичайнісіньким пересічним громадянам, котрі зараз розплачуються за власну безвідповідальність.
бо коли ти готуєш мангал для шашликів проти танків, то метал в танка все ж міцніший.
поки що Україну рятує те, що українці виявились міцніші за броню всіх танків
еще нет научного определения этому явлению, а потому это все пока называется РАШИЗМ, явление значительно хуже чем фашизм и нацизм.