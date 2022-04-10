"Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до Бучі", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає вчених усього світу з'ясувати, що призвело до російських воєнних злочинів, відомих як "різанина в Бучі". За його словами, провина лежить на російських політичних елітах і пропаганді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Кулеби.

"Буча трапилася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти і пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, вирощували російську перевагу і готували ґрунт для цих злодіянь. Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до Бучі", - зазначив він.

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