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Новости Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
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"Я призываю ученых всего мира исследовать, что привело к Буче", - Кулеба

буча,ексгумація

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает ученых всего мира выяснить, что привело к российским военным преступлениям, известным как "резня в Буче". По его словам, вина лежит на российских политических элитах и пропаганде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Буча случилась не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, взращивали российское преимущество и готовили почву для этих злодеяний. Я призываю ученых всего мира исследовать, что привело к Буче", - отметил он.

Читайте также: Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, - фон дер Ляен

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Буча (460) военные преступления (1431)


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Топ комментарии
+24
треба закликати не вчених,а психіатрів
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10.04.2022 13:59
+9
що тут досліджувати, фашистська ідеологія вже досліджена
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10.04.2022 14:00
+7
Самое главное то, что старательно культивируемый все 77 послевоенных лет образ простого русского солдата, этакого обобщенного "Васи Теркина", храброго, хитрого, сметливого рубахи-парня, где надо умелого бойца, а где можно, там балагура-выпивохи, за один месяц сдулся и исчез, как будто его и не бывало.
Вылезло истинное мурло трусливого, подлого, жестокого бандита, насильника и мародера.
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10.04.2022 14:06
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треба закликати не вчених,а психіатрів
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10.04.2022 13:59 Ответить
тільки так.
багаторічна ізоляція холопів від реальної інформації, накачування населення за допомогою ******** НЛП. маємо результат.
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10.04.2022 14:03 Ответить
Психіатри теж вчені. .
Та ми ж і говоримо і говоримо, що там якісь істоти існують - потрібне ретельне дослідження з метою нейтралізації цих істот на науковому рівні.
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10.04.2022 15:20 Ответить
що тут досліджувати, фашистська ідеологія вже досліджена
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10.04.2022 14:00 Ответить
Бенито Муссолини перевернулся в гробу и сильно обиделся на твои слова
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10.04.2022 14:12 Ответить
Можно любого касапа брать и исследовать там все одинаковые.
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10.04.2022 14:01 Ответить
Не вчених, а ветеринарів
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10.04.2022 14:02 Ответить
происходящее на Московии - это обыкновенный фашизм-рашизм
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10.04.2022 14:04 Ответить
Тут зі справжніх вчених ************ лине генетики та психіатри
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10.04.2022 14:06 Ответить
Самое главное то, что старательно культивируемый все 77 послевоенных лет образ простого русского солдата, этакого обобщенного "Васи Теркина", храброго, хитрого, сметливого рубахи-парня, где надо умелого бойца, а где можно, там балагура-выпивохи, за один месяц сдулся и исчез, как будто его и не бывало.
Вылезло истинное мурло трусливого, подлого, жестокого бандита, насильника и мародера.
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10.04.2022 14:06 Ответить
цей так би мовити солдат завжди був таким , в німеччині теж гвалтував жінок і дітей , грабував , а найбільший мародер 20 сторіччя хвалений жуков

Післявоенна пропаганда зробила з них героїв і вірили всі навіть більшість в європі
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10.04.2022 14:09 Ответить
Не то, что верили в святого "русского солдата", а это была такая послевоенная тенденция в Зап. Европе, а в Германии особенно - положительная роль русского и советского солдата-освободителя не обсуждается. Что бы ни случилось, ищите в чем виноваты мы сами, потому что он виноватым быть не может по определению. Вот именно с этим связано такое нежелание Германии любым боком влезать в эту войну. С одной стороны неопровержимые факты, а с другой стороны слом всех устоев, забитых и в сознание и в подсознание.
В Восточной Европе было по другому - 230 лет прошло с тех пор, как суворовские "чудо-богатыри" усмиряли Варшаву и соревновались, кто больше младенцев наденет на свой штык, а Польша русских ненавидит до сих пор.
Кстати.
В чем скандальный смысл знаменитой фотографии, где два советских солдата водружают красное знамя над поверженным Рейхстагом?
Во-первых, на руке одного солдата четко были видны две пары часов, потом их замазали. Во-вторых, Рейхстаг, то есть германский парламент все 12 лет был сосредоточием официальной оппозиции власти Гитлера и его режиму.
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10.04.2022 14:24 Ответить
Що там досліджувати? Треба було ГОТУВАТИСЯ до війни й оборону організовувати.
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10.04.2022 14:09 Ответить
русская, советская и российская армия всегда так воевала и была такой!

а Буча произошла по причине того, что на Нюрнбергском процессе не был осужден нацистко-коммунистический режим Сталина.

Чехословакия 1968 год "позор русские убийцы воруют часы и радио"
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10.04.2022 14:09 Ответить
Знаю бабцю якій під час війни було 9 років. В їхньому селі партизани зробили німцям якусь шкоду. Німчура назбирала по селу людей. Вигнали з хати і їхню сім"ю (шестеро) і повели в балку на розстріл. Коли привели туди, під"їхав німецький офіцер. Подивився. Одні діти та старі люди. Щось цвенькнув солдатам і ті розвернулись і пішли. Навіть фашист не наказав стріляти в них.
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10.04.2022 14:14 Ответить
а ті партизани навмисне зробили якусь пакость
сподіваючись що всіх розтріляють
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10.04.2022 14:21 Ответить
Моя прабабушка рассказывала, что кацапня разворовала и забрала ВСЁ, что было, перед наступлением немчур, пришли немчуры, первым делом, местного старосту поставили у руля, раздали продовольствие, так, как она тогда была подростком, ей выдали шоколад. Чуть позже, немчуры пошли дальше, но, прискакали кацапы, и опять все поодберали, даже шоколад у детей. После, приехали немчуры, и опять выдали провизию... вообщем, как то так. Не оправдываю немцев за их массовые убийства, но, хрен его знает, кто теперь хуже
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10.04.2022 14:36 Ответить
У прабабки, в селе за Обуховом, во дворе стояла немецкая кухня, никого немцы не трогали. А ********* рашисткая власть у людей последнее забирала, очень много продажных было, сливали где что у людей оставалось, так приходилось под хатой прятать скотину...
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10.04.2022 15:08 Ответить
Що тут розслідувати, 21 квітня буде 3 роки з події.
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10.04.2022 14:16 Ответить
"Буча трапилася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти і пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, вирощували російську перевагу і готували ґрунт для цих злодіянь. Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до Бучі"...

та хіба ж протягом років???? протягом століть !!!!!



"Меншиков у Батурині або Батуринські яблука", картина Миколи Данченка

...справжньою трагедією стало 2 листопада 1708 року, коли московське військо під командуванням Меншикова взяло штурмом і знищило місто Батурин разом з усіма його мешканцями, від немовляти до бабусі.
Наслідки погрому відлунювали ще дуже довго: в описах, зафіксованих через і 17 і 26 років, місто й досі лежало в руїнах...
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10.04.2022 14:17 Ответить
за останні 100 років знання глибинної психології людини, в парі з новими технічними засобами для цілеспрямованих змін підсвідомості, парашного натовпу - як приклад, зробили величезний крок. саме маніпуляції з підсвідомістю, доповнили класичні совкові форми виникнення в ізольованій системі "новой исторической общности нелюдей - советского народа". гундяєвска церква, стала сьогодні союзницею влади в цьому новому, й таки вдалому, психологічному експеременті в створенні рашизма та рашистів. імхо.
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10.04.2022 14:50 Ответить
я не "вчений усього світу"
але відповім на таке запитання:
-Непомірне вживання боярки та бурякової браги
перед ТВ
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10.04.2022 14:18 Ответить
Чому люди не були евакуйовані із Бучі до початку нападу рфії? ПреЗЄдент знав про напад за 6 тижнів і вивіз свою сім'ю. Чому він не дав право на життя людям які там загинули, дітям яким вирізали статеві органи після групового згвалтування? За 6 тижнів можна було: "вивезти пів Китая", побудувати лінію Манергейма, зробити підземні міста як в Чечні. рашисти звірі, але людей можна і треба було рятувати. Злочинна бездіяльність, залишення населення в небезпеці і т.д. 24 лютого депутатка смаглюк писала для своїх виборців якраз того округу де Буча, щоб всі сиділи вдома і що їм нічого не загрожує.
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10.04.2022 14:19 Ответить
Кулеба! я тобі відповім, це був ваш вибір між «погане та дуже погане» (с) Арестовіч
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10.04.2022 14:20 Ответить
Кацапи не визнають права українців на існування. Що тут вивчати? Достатньо прочитати підручник історії і згадати все. Це не піддається вивченню.
Що таки необхідно вивчати, так те, чому Зеленский в Україні намагався стати таким собі ЗЕпутіним і зробити з Україною те, що зробив ***** з расієй. Тільки історія цьому завадила. Ось це треба вивчати, але не вченим, а звичайнісіньким пересічним громадянам, котрі зараз розплачуються за власну безвідповідальність.
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10.04.2022 14:22 Ответить
Я бы сказал зоопсихологов....
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10.04.2022 14:46 Ответить
так ужо все давно досліджено, і назва тому - https://uk.wikipedia.org/wiki/Gorky_Look кацаповеденіе
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10.04.2022 14:28 Ответить
тут все просто - до трагедії в Бучі призвів напад росії і бездіяльніть української влади напередодні нападу!
бо коли ти готуєш мангал для шашликів проти танків, то метал в танка все ж міцніший.
поки що Україну рятує те, що українці виявились міцніші за броню всіх танків
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10.04.2022 14:31 Ответить
Ученые не нужны. Это звериный кацапский свинособачий генетический код. ДИДОВНАСИЛОВАЛЕ...ДИДЫНАСИЛОВАЛЕ... Сруцьгимирный дзен.
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10.04.2022 14:44 Ответить
МОЖЕ ПОХУІЗМ ЗЕЛЕНОЇ КОМАНДИ?
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10.04.2022 14:47 Ответить
менталитет современной россии (россиян) - это экстракт состоящий из итальянского фашизма, немецкого нацизма, сталинского коммунизма обильно приправленный последние 20 лет путинизмом ...
еще нет научного определения этому явлению, а потому это все пока называется РАШИЗМ, явление значительно хуже чем фашизм и нацизм.
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10.04.2022 14:56 Ответить
А как они в Буче оказались? _ кто расследовать будет?
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10.04.2022 15:01 Ответить
Армія пєдофилів під керівництвом педофилів кабаева и лаврухі
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10.04.2022 15:15 Ответить
Внутрішньоконтинентальне населення схильне перед деспотією. Демократія властива напівізольованим соціумам.
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10.04.2022 15:16 Ответить
Это тонкий намёк, что бы учёные вышли на след ******* меркель, на занепокоєння макрона, на кгбшного управленца столтенберга, на продавшего очко орбана. Это тонкий толчек на расскрытие всех полезных идиотов в ес/нато, и названия всех виновных по именам.
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10.04.2022 15:37 Ответить
Со свинособаками всё и всем давно понятно, важна роль попустительства ес за дешевенький газ и за нефтедоллары взяток.
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10.04.2022 15:41 Ответить
Українці 30 років відмовляються від простих трох істин МОВА, ВІРА, АРМІЯ, а наслідки цього це і є Буча.
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10.04.2022 17:31 Ответить
 
 