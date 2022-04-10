"Я призываю ученых всего мира исследовать, что привело к Буче", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает ученых всего мира выяснить, что привело к российским военным преступлениям, известным как "резня в Буче". По его словам, вина лежит на российских политических элитах и пропаганде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Буча случилась не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, взращивали российское преимущество и готовили почву для этих злодеяний. Я призываю ученых всего мира исследовать, что привело к Буче", - отметил он.

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