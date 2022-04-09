Немає слів, щоб описати жах, який я бачила у Бучі. Це потворне обличчя путінської армії, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Народ України, який чинить спротив російському вторгненню, виборює не лише власні суверенітет та територіальну цілісність, він воює за європейські цінності, за те, щоб демократія та гуманізм перемогли автократію, щоб право сили ніколи не було сильнішим за верховенство права.
Про це в суботу у Варшаві під час благодійного заходу Stand Up For Ukraine заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я була вчора в Києві, відвідала Бучу. Немає слів, щоб описати жах, який я бачила у Бучі. Це потворне обличчя путінської армії, що розв’язала терор проти людей. І я маю настільки велике захоплення нашими мужніми українськими друзями, які борються проти цього. Вони воюють у нашій війні. Це наша боротьба, яку вони ведуть зараз. Тому що це не лише Україна воює за свій суверенітет та цілісність. Вони (українці. – Ред.) також воюють, щоб дати відповідь на питання, чи буде демократія сильнішою, або ж домінуватиме автократія, чи право сили зможе домінувати над верховенством права", - наголосила президент Єврокомісії.
Вона зауважила, що сьогодні, разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою, європейці відстоюють за власну свободу, і це означає, що вони відстоюють за Україну.
"Це причина, чому ми зібралися сьогодні тут. Ми хочемо мобілізувати весь світ для допомоги біженцям, що перебувають в Україні та за її межами. Сподіваюся, що дуже багато людей приєднаються. Хочу подякувати організації Global Citizens за залучення та мобілізацію такої великої кількості діячів мистецтва, спортсменів та відомих людей", - додала Урсула фон дер Ляєн.
Вона особисто подякувала президенту Польщі Анджею Дуді за організацію благодійного заходу на території Польщі та нагадала, що саме Польща приймає у себе більше двох мільйонів біженців з України, яким надають щиру підтримку дуже багато громадян країни.
Будь ласка, зачекайте...
@kmartynov
·
17 ч
Интересно, что случилось бы, если бы у российской армии была возможность разграбить Москву.
@VictorKvert2008
·
3 ч
«Ракетный удар по Краматорску совершила 18-я мотострелковая дивизия ВС РФ», - заявил чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов.
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
защекуКиева? а что там один глаза потерял где-то, это не каДыровец ли тот, который выпавший глаз назад себе вставлял?
Спочатку свої матрьошки сунуть, а потім убивць посилають.
@Sergeant_LiS
·
17 ч
"Я бы никому не советовала вводить войска в Украину" - Новодворская. Август 14-о: "Они стоя́т за человеческим достоинством, а не за колбасой и салом. У них это всё есть, они стоят за интеграцию. Они хотят отчалить от нашего гибнущего материка".
Эх, Валерия Ильинична... Не слышали
кому интересно эта тётя была у нас министром обороны...её заботило установка туалетов для третьего пола и адоптация танков чтоб могла управлять беременная член экипажа.
Иногда у меня приходит мысль, что сейчас происходит ровно то, что происходило к сожалению столетие назад. Тот же геноцид, навала золотой орды-орков. Правда оружие более современнее, да и мир цифровой уже, из-за чего все так онлайн.
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала...
***
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...
22.08.1931г.
ВСІ ПОДЯКИ ЗА БУЧУ, ІРПІНЬ, БОРОДЯНКУ, ГОСТОМЕЛЬ - ЛЮСІ ТА ЙОГО ШЕФАМ...
Що тільки виправдовує "люсю", так те що він піздобол відомий, навіть, у Зе.
Але - "прикормлений"
"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA