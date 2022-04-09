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Новини Війна в Україні
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Немає слів, щоб описати жах, який я бачила у Бучі. Це потворне обличчя путінської армії, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Народ України, який чинить спротив російському вторгненню, виборює не лише власні суверенітет та територіальну цілісність, він воює за європейські цінності, за те, щоб демократія та гуманізм перемогли автократію, щоб право сили ніколи не було сильнішим за верховенство права.

Про це в суботу у Варшаві під час благодійного заходу Stand Up For Ukraine заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я була вчора в Києві, відвідала Бучу. Немає слів, щоб описати жах, який я бачила у Бучі. Це потворне обличчя путінської армії, що розв’язала терор проти людей. І я маю настільки велике захоплення нашими мужніми українськими друзями, які борються проти цього. Вони воюють у нашій війні. Це наша боротьба, яку вони ведуть зараз. Тому що це не лише Україна воює за свій суверенітет та цілісність. Вони (українці. – Ред.) також воюють, щоб дати відповідь на питання, чи буде демократія сильнішою, або ж домінуватиме автократія, чи право сили зможе домінувати над верховенством права", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що сьогодні, разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою, європейці відстоюють за власну свободу, і це означає, що вони відстоюють за Україну.

"Це причина, чому ми зібралися сьогодні тут. Ми хочемо мобілізувати весь світ для допомоги біженцям, що перебувають в Україні та за її межами. Сподіваюся, що дуже багато людей приєднаються. Хочу подякувати організації Global Citizens за залучення та мобілізацію такої великої кількості діячів мистецтва, спортсменів та відомих людей", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Також читайте: "Я повністю переконана, що Україна переможе у цій війні", - фон дер Ляєн

Вона особисто подякувала президенту Польщі Анджею Дуді за організацію благодійного заходу на території Польщі та нагадала, що саме Польща приймає у себе більше двох мільйонів біженців з України, яким надають щиру підтримку дуже багато громадян країни.

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Топ коментарі
+30
Сержант ЛиС


@Sergeant_LiS

·
17 ч



"Я бы никому не советовала вводить войска в Украину" - Новодворская. Август 14-о: "Они стоя́т за человеческим достоинством, а не за колбасой и салом. У них это всё есть, они стоят за интеграцию. Они хотят отчалить от нашего гибнущего материка".
Эх, Валерия Ильинична... Не слышали
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09.04.2022 18:15
+27
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09.04.2022 18:11
+24
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09.04.2022 18:17
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Kirill Martynov


@kmartynov

·
17 ч



Интересно, что случилось бы, если бы у российской армии была возможность разграбить Москву.
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09.04.2022 18:08 Відповісти
Пусть сделают эксперимент а мы с большим наслаждением посмотрим.
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09.04.2022 18:12 Відповісти
Думаю, що те саме, що і в Бучі. У цих покидьків з глибинки ненависть до всіх, хто живе краще. А москвичів вони, певен, ненавидять люто.
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09.04.2022 18:21 Відповісти
Изнасиловаыли бы чЛенина все по кругу с зофильскими пристрастиями набухались до усрачки и катались бы на спизженых електосамокатах по красной площади и бадяжили Щи на вечном огне с приправами из капсул вошдей пролетариата из ************** стены срача...
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09.04.2022 20:21 Відповісти
Надо было ещё Орбана прихватить а то он не поверит.
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09.04.2022 18:10 Відповісти
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09.04.2022 18:11 Відповісти
распад и неуважение


@VictorKvert2008

·
3 ч



«Ракетный удар по Краматорску совершила 18-я мотострелковая дивизия ВС РФ», - заявил чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов.
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09.04.2022 18:11 Відповісти
Лажа. У мотострілкових військ немає Точок-У. САУ, РСЗО - без проблем, а Точки-У. Таке залізо тільки у ракетних бригадах, типу "47-я гвардейская ракетная бригада".
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09.04.2022 19:15 Відповісти
Пішло ти НАХ, бидло ти ПДРСне лапчате! Ще недавно таке бидло, як ти, казало, що Точка-У взагалі знята з озброєння вашої орди орків.
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09.04.2022 19:38 Відповісти
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:13 Відповісти
Це мобіки з окупованого Донбасу.
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09.04.2022 18:16 Відповісти
Cеред їхніх нелюдів навіть жінки є. Для мене не буде несподіванкою якщо вони теж гвалтують дітей та жінок.
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09.04.2022 18:18 Відповісти
Посоны отдыхают после очередного взятия защеку Киева? а что там один глаза потерял где-то, это не каДыровец ли тот, который выпавший глаз назад себе вставлял?
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09.04.2022 18:26 Відповісти
Це - потворне обличчя РАШИЗМУ
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09.04.2022 18:13 Відповісти
Вся роісся така.
Спочатку свої матрьошки сунуть, а потім убивць посилають.
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09.04.2022 18:14 Відповісти
Сержант ЛиС


@Sergeant_LiS

·
17 ч



"Я бы никому не советовала вводить войска в Украину" - Новодворская. Август 14-о: "Они стоя́т за человеческим достоинством, а не за колбасой и салом. У них это всё есть, они стоят за интеграцию. Они хотят отчалить от нашего гибнущего материка".
Эх, Валерия Ильинична... Не слышали
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09.04.2022 18:15 Відповісти
добро пожаловать в реальность Улла...

кому интересно эта тётя была у нас министром обороны...её заботило установка туалетов для третьего пола и адоптация танков чтоб могла управлять беременная член экипажа.
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09.04.2022 18:15 Відповісти
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09.04.2022 18:18 Відповісти
Ты гонишь
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09.04.2022 18:55 Відповісти
крест на всё пузо
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09.04.2022 18:57 Відповісти
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09.04.2022 19:02 Відповісти
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09.04.2022 19:14 Відповісти
В кои то веки

Иногда у меня приходит мысль, что сейчас происходит ровно то, что происходило к сожалению столетие назад. Тот же геноцид, навала золотой орды-орков. Правда оружие более современнее, да и мир цифровой уже, из-за чего все так онлайн.
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09.04.2022 18:15 Відповісти
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала...
***
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала...
***
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала...

22.08.1931г.
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09.04.2022 18:18 Відповісти
АРЕСТОВИЧ СКАЗАВ, ЩО ТАК ТРЕБА БУЛО. НЕ МОЖНА БУЛО ОГОЛОШУВАТИ ЕВАКУАЦІЮ, БО БІЖЕНЦІ ЗАБЛОКУВАЛИ Б ДОРОГИ.
ВСІ ПОДЯКИ ЗА БУЧУ, ІРПІНЬ, БОРОДЯНКУ, ГОСТОМЕЛЬ - ЛЮСІ ТА ЙОГО ШЕФАМ...
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09.04.2022 18:16 Відповісти
1000%

Що тільки виправдовує "люсю", так те що він піздобол відомий, навіть, у Зе.

Але - "прикормлений"
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09.04.2022 20:18 Відповісти
Це паны Фон Дер Ляэн ще цього мабуть не бачила https://www.youtube.com/watch?v=ritBqI1-_60
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09.04.2022 18:16 Відповісти
Холопов, над которыми всю жизнь издевались, держали в страхе, дали оружие и возможность поиздеваться над другими, вот все нутро их наружу и вылезло.
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09.04.2022 18:17 Відповісти
Дайте літаки і пво, задовбали вже..
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09.04.2022 18:17 Відповісти
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09.04.2022 18:17 Відповісти
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Хитрожопий коцап ☝️
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09.04.2022 18:51 Відповісти
А пам'ятаєте початок лютого? абізана агрохімія регоче з провідних світових змі які повідомляли данні своїх розвідок про майбутній напад рашистів, а зе-гнида розповідала, що якщо ЗСУ отримає додаткові 50 млрд, то в бюджеті не буде грошей на нові дороги... В кримінальну кодексі України злочином є не тільки діяння, а також бездіяльність. Тому після війни, зе-тварюки мають відповідати перед законом за бездіяльність, яка призвела до тисяч загиблих українців: в Бучі, Ірпені, Маріуполі і тд.
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09.04.2022 18:18 Відповісти
Этого хамаарию уже давно необходимо депортировать на его историческую родину в сухумский обезьяний заповедник!
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09.04.2022 18:28 Відповісти
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І Порох.
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09.04.2022 18:29 Відповісти
Тобі в штанях наклав ?
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09.04.2022 18:42 Відповісти
Ты на ник глянь - оно кацап.
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09.04.2022 18:57 Відповісти
Если они останутся у корыта, то никто ни за что не ответит. Брешу, Порошенко виноват будет и его посадят
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09.04.2022 19:18 Відповісти
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09.04.2022 18:23 Відповісти
Більше купуйте газу та нафти і на це "потворне обличчя путінської армії" згодом будете вже дивитися у себе дома у Європі.
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09.04.2022 18:25 Відповісти
Но тогда надо больше газа пропускать по украинской ГТС! А это зрада или нет, если увеличить прокачку?
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09.04.2022 18:50 Відповісти
Австралійці навіть пофарбували техніку в наші кольори і додали прапори.
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09.04.2022 18:28 Відповісти
Урсуле нужно бы еще задержаться было, Ирпинь посмотреть, Бородянку, Гостомель, Ворзель, в Харьков, Чернигов свозить ее на экскурсон, в Сумы заглянуть, по городкам и селам житомирщины...
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09.04.2022 19:06 Відповісти
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:37 Відповісти
Вираз обличчя красномовніший за будь які слова...
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09.04.2022 19:52 Відповісти
 
 