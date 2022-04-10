От рук оккупантов в Киевской области погибли более 1,2 тыс. человек, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что только в Киевской области от рук оккупантов погибли 1222 человека.

Об этом она заявила в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня утром мы имеем 1 222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, - это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить", - заявила она.

При этом она назвала военным преступлением ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека.

"Безусловно, это военное преступление. Это была российская ракета, которая убила более 50 человек. Эти люди просто хотели спасти свои жизни. Они хотели, чтобы их эвакуировали вместе с детьми. Это были женщины, это были дети, и они просто хотели спасти свои жизни", - заявила Венедиктова.

Читайте также: Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, - фон дер Ляен