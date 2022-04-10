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Новости Война Резня в Буче
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От рук оккупантов в Киевской области погибли более 1,2 тыс. человек, - Венедиктова

буча,ексгумація

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что только в Киевской области от рук оккупантов погибли 1222 человека.

Об этом она заявила в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня утром мы имеем 1 222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, - это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить", - заявила она.

При этом она назвала военным преступлением ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека.

"Безусловно, это военное преступление. Это была российская ракета, которая убила более 50 человек. Эти люди просто хотели спасти свои жизни. Они хотели, чтобы их эвакуировали вместе с детьми. Это были женщины, это были дети, и они просто хотели спасти свои жизни", - заявила Венедиктова.

Читайте также: Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, - фон дер Ляен

Автор: 

армия РФ (19154) Киевская область (4122) Краматорськ (2275) массовое убийство (71) Буча (460) военные преступления (1431)


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Топ комментарии
+4
половина загиблих громадян на кривавих руках влади, у томи числі на руках Венедиктової
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10.04.2022 14:22
+3
Чому цих людей не врятували і не евакуювали до початку нападу? Вони мали право на життя і на захист!
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10.04.2022 14:26
+3
Нагадаю, в листопаді 2021-го, влада знала, що рашисти готуються до вторгнення. У зелених виродків було три місяці або не тільки евакуювати мирне населення з прикордонних областей, а ще й замінувати ці області аби ускладнити просування рашистів. Так що ці 1.2 тис жертв в одній київській області - це результат злочинної діяльності квартального шапіто і найогиднішого лідора **********
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10.04.2022 14:43
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половина загиблих громадян на кривавих руках влади, у томи числі на руках Венедиктової
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10.04.2022 14:22 Ответить
у тому
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10.04.2022 14:23 Ответить
Заслуга у стриманні парашинських загарбників цілком народна, влада має до цього дуже побічне відношення! ЗСУ - так, влада - ні.
Смерть москалям.
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10.04.2022 14:25 Ответить
Ти часом не Кива? Чи просто дурник?
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10.04.2022 15:48 Ответить
Це просто наступна форма деградації педрофіла...
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10.04.2022 17:21 Ответить
тобто, ти ще й "расист"...
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11.04.2022 00:00 Ответить
Чому цих людей не врятували і не евакуювали до початку нападу? Вони мали право на життя і на захист!
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10.04.2022 14:26 Ответить
Вони евакуювали кожного другого жителя Києва, як сказав Кличко. В тей час все було для столиці, Маріуполь був в планах ботоксного, та про нього також забули три лінії оборони зробити,а тепер про якесь серце говорить
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10.04.2022 14:36 Ответить
Як казав Арестович.Для того щоб вони не панікували.
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10.04.2022 15:08 Ответить
А може вони не хотіли. Моя теща виїхала через цю станцію за два дні до цього і їхати не хотіла, доньки заставили.
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10.04.2022 15:42 Ответить
Русским чужды человеческие ценности. У них отличное от человеческого мировосприятие. Русские абсолютно враждебный человечеству вид. Паразиты, которых надо уничтожать.
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10.04.2022 14:30 Ответить
Так не сюда писать надо.
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10.04.2022 14:37 Ответить
а куда?? если менты не реагируют. может здесь прочитают нужные службы и выйдут на меня. ментам нужны не опровержимые факты, работать не хотят.
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10.04.2022 14:55 Ответить
Вже доніс, що ти ще хочеш. Будемо сподіваться, що він дійсно ворог, а не ти.
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10.04.2022 15:45 Ответить
молодець ти. так тримати
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10.04.2022 15:58 Ответить
Ну донеси ще на мене, прямо ось тут. я бачу у тебе довідка від лікаря є, тобі можна. Весна, загострення.
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10.04.2022 17:20 Ответить
молодець. довідку подивився якої не ма . мабуть ти і є ця людина, а бо один з родичів його , які проживають за адресою- 46 кв. 1..... а доносами займаются русня, як і твій родич
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10.04.2022 18:58 Ответить
кв. 16?
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10.04.2022 19:03 Ответить
Немає, отримай
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10.04.2022 19:13 Ответить
Нагадаю, в листопаді 2021-го, влада знала, що рашисти готуються до вторгнення. У зелених виродків було три місяці або не тільки евакуювати мирне населення з прикордонних областей, а ще й замінувати ці області аби ускладнити просування рашистів. Так що ці 1.2 тис жертв в одній київській області - це результат злочинної діяльності квартального шапіто і найогиднішого лідора **********
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10.04.2022 14:43 Ответить
Дебіл, куда треба було евакувати всю Україну? В Антарктиду? Жертви в Київській області це відповідальність російських окупантів і особисто Путіна. Нехер тут стрелки переводити і підтанцьовувати росіянам.
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10.04.2022 15:52 Ответить
Дебіл - твоєї мамки син. Прикордонні області можна було б підготувати до вторгення: вивезти дітей і жінок, замінувати кордони, облаштувати вогневі рубежі. Але одному дебілу було дуже смішно, бо він хотів заглянуть в очко путіна.
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10.04.2022 17:05 Ответить
Дебіл, ти вважаєш Ірпінь, Гостомель і Бучу прикордонними областями? Де по твоєму там треба було на Новий рік ставити міни? І куди везти дітей і жінок ось так просто, взяти і везти? А про облаштовані рубежі, ти чув щось про калібри, іскандери і точки У? Ти голіме ч.м.о. просто несеш пургу.
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10.04.2022 17:15 Ответить
Ти зелений горобець не пиз.... на людину. До війни треба було готуватися, а ваш лідер профітькав її із шашликами на Буковелі. А тепер облизуете його і оправдуєте. Чому Закон про тероборону не був вчасно прийнятий? Чому зброя роздавалася із "Камазів" усім підряд киянам, коли ворожі ДРГ рисачили по Оболоні. Як тепер думаєте забрати цю збою, коли немає ніякого обліку? Чому Чонгар розмінований? Чому Антонівський міст не був підірваний? Чому в Херсоні не була створена тероборона? Чому Каховську ГЕС взяли легенько? Хто у нас був Головнокомандуючим? Хто відповість за смерті людей, котрі могли спокійно виїхати із міст до початку війни? А вести людей до війни можна було туди, куди привезли під час війни, коли за три доби люди в чергах та під обстрілами дуріли. Адже західні розвідки повідомляли що війна буде однозначно, а нас мізки компастували травневими шашликами. А тепер бач усі несуть пургу та всі вам дебіли.
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10.04.2022 17:43 Ответить
Ти про росіян забув написати. Ти рузький? А разом з тим придурком ДРГ.
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10.04.2022 18:46 Ответить
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10.04.2022 15:08 Ответить
Якщо кацапи знищують населення України, то на це потрібно відповідати (обов'язково) так само - вбивати російське населення і знищувати російські цивільні російські об'єкти. Або путін нападе??
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10.04.2022 22:06 Ответить
Надо убить всех русских садистов пришедших в Украину. все войско Путина - нужно беспощадно уничтожить!
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11.04.2022 00:53 Ответить
НЕТ ПРОЩЕНИЯ ВРАГУ !!!
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11.04.2022 03:36 Ответить
 
 