Обстріли Харкова - це свідомий терор, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли Харкова російськими окупантами.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривають постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка та Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії – "культура", "Шевченко", "Дарвін". Те, що загрожує її існуванню. Станом на цю хвилину в переліку загиблих від цього удару – п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених.
Тільки за останні чотири дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені. Це не що інше, як свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
- Хлопці ок, готуються к піздорезу
- Порт у орков
- Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем
- Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент
Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити: ⏬
А там якісь зайчики від імені МНС пустили чутки про те, що в місті вводиться червоний рівень терористичної небезпеки і нікого не випускатимуть на вулицю.
Місцеві лапті, в яких психіка і так вже ні в пісду, ні в красную армію, довірливо заверещали і побігли скупати сірники, папір і бояришник.
В коментарях журналістам плачуться, що їх от-от евакуюватимуть, а не хочеться, бо ж одразу розмародерять їхні домівки. Розумієте? В місті немає української армії, значить вони впевнені, що розмародерять свої ж. Прекрасная страна. Шоб туда медведчук после смерті попав. - Прайс
Усіма зусиллями допоможуть нашим воїнам Азов, та навіть мирне населення, яке ще залишилось живим. Робіть все можливе поки не пізно!
Україна це ЗСУ, а не чмо на ім'я Zе.
На разі деблокада Маріуполя нереальна.Чому?Подивіться на карту скільки от позицій наших війск і до Маріка більше 100 км окупованих територій !
Тому щоб допомогти Азову по перше це удари с повітря по оркам.Це найменше що можливе.По друге звільненя Херсона і вихід на Мелітополь і далі.Цього нема і найближчим часом не буде.На жаль це реалії.Якщо нічого не вдіять то максимум через туречину гарантом вихід хлопців через море на кораблі.Але цього орки не дадуть зробити.
В нас стреляют, нас бомбят, нас убивают!
Но мы, доведём эту войну до нашей безусловной Победы!
С нами весь Мир! Нас все поддерживают и снабжают всем необходимиым!
Путин должен на собственной шкуре почувствовать, что нападение на Украину -- это его позорный конец!
Мы не простим России, ни одной детской слезы, ни одной капли украинской крови!
За это преступление ответят все россияне!
Враг будет повергнут и уничтожен!
Слава Украине!
...если б я был султан...