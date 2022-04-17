УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10747 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 220 19
Зеленський (22429) обстріл (27087) Харків (5428)

Обстріли Харкова - це свідомий терор, - Зеленський

харків,бобок

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли Харкова російськими окупантами.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка та Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії – "культура", "Шевченко", "Дарвін". Те, що загрожує її існуванню. Станом на цю хвилину в переліку загиблих від цього удару – п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених.

Тільки за останні чотири дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені. Це не що інше, як свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей", - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Харківський медик під вогнем окупантів намагається надавати допомогу пораненим містянам: "Лежите! Не вставать!". ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Марік 21:00 17.04
- Хлопці ок, готуються к піздорезу
- Порт у орков
- Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем
- Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент

Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити: ⏬
показати весь коментар
18.04.2022 00:01
+5
Та йому пох Маріуполь це Порошенко винний
показати весь коментар
18.04.2022 00:08
+5
Рубрика «шо там в Бєлгороде».
А там якісь зайчики від імені МНС пустили чутки про те, що в місті вводиться червоний рівень терористичної небезпеки і нікого не випускатимуть на вулицю.
Місцеві лапті, в яких психіка і так вже ні в пісду, ні в красную армію, довірливо заверещали і побігли скупати сірники, папір і бояришник.
В коментарях журналістам плачуться, що їх от-от евакуюватимуть, а не хочеться, бо ж одразу розмародерять їхні домівки. Розумієте? В місті немає української армії, значить вони впевнені, що розмародерять свої ж. Прекрасная страна. Шоб туда медведчук после смерті попав. - Прайс
показати весь коментар
18.04.2022 00:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марік 21:00 17.04
- Хлопці ок, готуються к піздорезу
- Порт у орков
- Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем
- Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент

Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити: ⏬
показати весь коментар
18.04.2022 00:01 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 00:04 Відповісти
Та йому пох Маріуполь це Порошенко винний
показати весь коментар
18.04.2022 00:08 Відповісти
Залізного куполу нема то може задіяти асфальтовий купол ? Какая разніца ?
показати весь коментар
18.04.2022 00:11 Відповісти
Рубрика «шо там в Бєлгороде».
А там якісь зайчики від імені МНС пустили чутки про те, що в місті вводиться червоний рівень терористичної небезпеки і нікого не випускатимуть на вулицю.
Місцеві лапті, в яких психіка і так вже ні в пісду, ні в красную армію, довірливо заверещали і побігли скупати сірники, папір і бояришник.
В коментарях журналістам плачуться, що їх от-от евакуюватимуть, а не хочеться, бо ж одразу розмародерять їхні домівки. Розумієте? В місті немає української армії, значить вони впевнені, що розмародерять свої ж. Прекрасная страна. Шоб туда медведчук после смерті попав. - Прайс
показати весь коментар
18.04.2022 00:12 Відповісти
Зеленський деблокуйте Маріуполь Негайно!!!!
Усіма зусиллями допоможуть нашим воїнам Азов, та навіть мирне населення, яке ще залишилось живим. Робіть все можливе поки не пізно!
показати весь коментар
18.04.2022 00:16 Відповісти
Жаль у Зеленского волшебной палочки нету.
показати весь коментар
18.04.2022 00:23 Відповісти
До одного місця, що в нього є, і в що вірить ця проросійська, накурена мразота. Єдине, що втішає, всі союзники знають "чим воно дихає" і " що воно таке".
Україна це ЗСУ, а не чмо на ім'я Zе.
показати весь коментар
18.04.2022 00:32 Відповісти
а волшебная дырочка Юлии Мендель не помогает .
показати весь коментар
18.04.2022 00:53 Відповісти
Щоб це зробити як мінімум треба підримка хлопців Азов с повітря.Цього нема навіть.А так треба було ще вчора звільнювати Херсон.А ще краще недопустити туди ворога.Саме Херсон і Мелітополь стали тим що на разі в Маріуполі.Те що Азов тримає марік вони роблять це за межою можливого.І ставлення керівництва мені мягко кажучи не зрозуміле.Так витянули боєздатні їх частини.Але не потрібно Азов робити героями посмертно .Притому ще неділі 3 назад зовсім інші рішення треба було приймати по маріку.Про мирних жителів я промовчу всіх евакуювати щоб окупанти нічого немогли вдіяти.Повторюється історія с аеропортом.Є велика проблема ,ми добре вміємо захищатись але не вміємо атакувати.Захист без атаки не дає просування.
На разі деблокада Маріуполя нереальна.Чому?Подивіться на карту скільки от позицій наших війск і до Маріка більше 100 км окупованих територій !
Тому щоб допомогти Азову по перше це удари с повітря по оркам.Це найменше що можливе.По друге звільненя Херсона і вихід на Мелітополь і далі.Цього нема і найближчим часом не буде.На жаль це реалії.Якщо нічого не вдіять то максимум через туречину гарантом вихід хлопців через море на кораблі.Але цього орки не дадуть зробити.
показати весь коментар
18.04.2022 00:40 Відповісти
Как я понял у России был такой план. Они хотели чтобы украинские войска были оттянуты на Харьков, которому постоянно угрожают, а они тем временем шли на Донбасс. Оттого полезли дней десять назад изо всех щелей боты о скором захвате Харькова. И отсюда вся эта история с обстрелом Белгорода и прочее. Цель - угроза Харькову. Вот эти обстрелы преследуют ту же цель - заставить лихорадочно защищать Харьков в ущерб всему остальному.
показати весь коментар
18.04.2022 00:22 Відповісти
Допустим, я Зеленский... ...и я говорю:

В нас стреляют, нас бомбят, нас убивают!
Но мы, доведём эту войну до нашей безусловной Победы!
С нами весь Мир! Нас все поддерживают и снабжают всем необходимиым!
Путин должен на собственной шкуре почувствовать, что нападение на Украину -- это его позорный конец!
Мы не простим России, ни одной детской слезы, ни одной капли украинской крови!
За это преступление ответят все россияне!
Враг будет повергнут и уничтожен!
Слава Украине!

...если б я был султан...
показати весь коментар
18.04.2022 00:22 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 00:37 Відповісти
Пі*даболка.
показати весь коментар
18.04.2022 00:47 Відповісти
А, до виборів ще 2 роки.....
показати весь коментар
18.04.2022 00:49 Відповісти
Это терроризм, как 11 сентября, только тут тысячи домов атакованы. Россию надо признать террористической организацией!!!
показати весь коментар
18.04.2022 02:23 Відповісти
аааа зрадазрадазрада.
показати весь коментар
18.04.2022 06:22 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВБИВАЄ НАШІХ УКРАЇНСЬКИХ ХЛОПЦІВ, БО ЙОГО МАЛАНСЬКІ СИДЯТЬ В ІЗРАЇЛІ, Й ЙОМУ ПО Х НА НАШУ УКРАЇНУ, ПІВДЕНЬ ,ЗАХІД,СХІД , КИЇВ ВІН ЗВАЛИТЬ ДО СВОЇХ.
показати весь коментар
06.08.2022 21:17 Відповісти
 
 