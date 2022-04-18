У Зеленського в планах немає зустрічі з Абрамовичем, - Никифоров
В Офісі Президента повідомили , що у Зеленського немає запланованої зустрічі з Абрамовичем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі повідомив, що "у президента сьогодні, вчора чи коли там, у планах не було з ним (Абрамовичем. - Ред.) зустрічатися".
Напередодні Зеленський заявив, що, за наявною у нього інформацією, Абрамович представляв у переговорній делегації Росії сторону, яка виступає за дипломатію і зупинення війни. Однак ніхто не може гарантувати правдивість цього, розповів глава держави в інтерв’ю низці онлайн-медіа.
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https://youtu.be/dYziwfui5PY
Не виключається що КНДР2.0 для них навіть більш бажане аніж те, що є сьогодні.
А щодо зустрічи з черговим олігархом, то ні-ні, таке неможливе.
Хіба що "випадково у коридорі".
Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
Телеканал коломойського-медведчука 1+1 знімає репортаж із Запоріжжя про біженців з Маріуполя. Випускають в ефір слова якогось чоловіка, що там у Драмтеатрі переховуються півтори тисяч мам з дітьми, а театр особливо небезпечний, одна лиш люстра при падіння може вбити й покалічити сотні людей. Там ще назвав ряд деталей, ніби умисно для наводки ворога. Я не знаю, що мотивувало того чоловіка розказувати такі деталі. Може він і не мав поганих намірів. Але редактори мали думати, особливо після досвіду умисного вбивства рашистами жінок і дітей у Сирії. Оповідей від свідків трагедій було, вочевидь, більше. Але в ефір випустили лише пару, серед них і цю наводку. Для координаторів телемарафону під орудою єрмака-подоляка питань не виникло. Бомби лягли на ціль умисно в такий спосіб, щоб завдати максимальної шкоди цивільним, які там ховалися. Саме за оповіддю в телесюжеті.
Голова Рівенської ОВА публікує вдень допис і фото про свої відвідини полігону біля Сарн, де проходять підготовку наші новобранці. Увечері полігон атакували ракетами, є загиблі й поранені. Жодних висновків, жодних покарань.
Нова трагедія, коли 1+1 зробив наводку на танкоремонтний завод на околиці Києва, розігралася зовсім недавно. Про це був попередній текст. Знову, ніхто не покараний, ніяких висновків не зроблено. Бо ж телеканал папіка. Знаємо чийого.
А чи маємо випадки, коли силовики затримали та покарали винуватців подібних злочинів? Насправді, їх дуже багато. Тут респект спецслужбам. Часто СБУ виставляє повідомлення про це та записи допитів навідників, розвідників, корегувальників. Там є й професійні рашистські диверсанти, й мерзотники, які спокусилися на обіцяні 500 гривень. Не копаючись у пам'яті наведу перші пару, що прийшли на згадку:
- бомжуватий місцевий тип, що корегував вогонь по львівській нафтобазі;
- 12-річний недомірок, що через телеграм вишукав пропозицію здати позиції ЗСУ за 500 гривень;
- мерзенний тип із Сєвєродонецька, який корегував обстріли помешкань своїх же сусідів та інфраструктури міста;
- і апофеоз усього - дебільний тік-токер на київському Виноградарі, завдяки відео якого знищили великий ТРЦ та офісну будівлю, очікуючи, що там можуть бути наші військові.
Підказати вам, чим усі ці дрібні зрадники відрізняються від тих перших, великих? Так, тим, що цих так чи інакше, але покарають. А ще тим, що за ними не виринають такі постаті, як папік-коломойський чи єрмак, або татаров.
Нагадую, іде 52-ий день війни. В кримінальному кодексі вже є стаття з чітким визначенням саме таких злочинів і серйозним покаранням за це....
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648873235477199&id=100010636159003