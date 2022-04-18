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Абрамович Роман (179) Зеленський (22429) Сергій Никифоров (158)

У Зеленського в планах немає зустрічі з Абрамовичем, - Никифоров

абрамович

В Офісі Президента повідомили , що у Зеленського немає запланованої зустрічі з Абрамовичем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі повідомив, що "у президента сьогодні, вчора чи коли там, у планах не було з ним (Абрамовичем. - Ред.) зустрічатися".

Напередодні Зеленський заявив, що, за наявною у нього інформацією, Абрамович представляв у переговорній делегації Росії сторону, яка виступає за дипломатію і зупинення війни. Однак ніхто не може гарантувати правдивість цього, розповів глава держави в інтерв’ю низці онлайн-медіа.

Також читайте: Абрамович знову відвідував Київ, щоб спробувати відновити переговори України і РФ, – Bloomberg

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Топ коментарі
+15
Два владні негідники подоляк та арахамія після переговорів із своїми "партнерами" в Білорусії вертаються через Львів. Хтось їх завозить/пропускає в навчальний центр на Яворівському полігоні, де проходять підготовку сотні мобілізованих львів'ян та добровольців. Який стосунок мають два далекі від армії кретини до військової підготовки, щоб опинитися на такому об'єкті під час війни? Подоляк з арахамією роблять селфі на фоні строю новобранців і подоляк супроводжує фото в твітері та телеграм текстом, що "зараз маси українців стоять під воєнкоматами та збираються на полігонах для підготовки й відправлення на фронт". Додає пряму вказівку ворогу, що фото з Яворівського полігону. Елементарний перегляд в гугл-мапс та ідентифікація місцевості виводять на точну ціль - гуртожитки, де ночують новобранці по сусідству з цим полігоном. Ворог оперативно наносить удар і убиває 35 патріотів-бійців та калічить до півтори сотень хлопців, які навіть на фронт не встигли потрапити. подоляк допоміг путіну вбити їх ще зарання. Подоляк і арахамія не заарештовані, не відсторонені, продовжують представляти "позицію України" в переговорах з ворогом, у всьому догоджаючи побажанням кремля. Навіть пробачення суки не попросили! Зате за грубі гроші ботоферми Банкової та численні дуполизи воюють проти тих, хто вказав на цей злочин.
Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
Телеканал коломойського-медведчука 1+1 знімає репортаж із Запоріжжя про біженців з Маріуполя. Випускають в ефір слова якогось чоловіка, що там у Драмтеатрі переховуються півтори тисяч мам з дітьми, а театр особливо небезпечний, одна лиш люстра при падіння може вбити й покалічити сотні людей. Там ще назвав ряд деталей, ніби умисно для наводки ворога. Я не знаю, що мотивувало того чоловіка розказувати такі деталі. Може він і не мав поганих намірів. Але редактори мали думати, особливо після досвіду умисного вбивства рашистами жінок і дітей у Сирії. Оповідей від свідків трагедій було, вочевидь, більше. Але в ефір випустили лише пару, серед них і цю наводку. Для координаторів телемарафону під орудою єрмака-подоляка питань не виникло. Бомби лягли на ціль умисно в такий спосіб, щоб завдати максимальної шкоди цивільним, які там ховалися. Саме за оповіддю в телесюжеті.
Голова Рівенської ОВА публікує вдень допис і фото про свої відвідини полігону біля Сарн, де проходять підготовку наші новобранці. Увечері полігон атакували ракетами, є загиблі й поранені. Жодних висновків, жодних покарань.
Нова трагедія, коли 1+1 зробив наводку на танкоремонтний завод на околиці Києва, розігралася зовсім недавно. Про це був попередній текст. Знову, ніхто не покараний, ніяких висновків не зроблено. Бо ж телеканал папіка. Знаємо чийого.

А чи маємо випадки, коли силовики затримали та покарали винуватців подібних злочинів? Насправді, їх дуже багато. Тут респект спецслужбам. Часто СБУ виставляє повідомлення про це та записи допитів навідників, розвідників, корегувальників. Там є й професійні рашистські диверсанти, й мерзотники, які спокусилися на обіцяні 500 гривень. Не копаючись у пам'яті наведу перші пару, що прийшли на згадку:

- бомжуватий місцевий тип, що корегував вогонь по львівській нафтобазі;

- 12-річний недомірок, що через телеграм вишукав пропозицію здати позиції ЗСУ за 500 гривень;

- мерзенний тип із Сєвєродонецька, який корегував обстріли помешкань своїх же сусідів та інфраструктури міста;

- і апофеоз усього - дебільний тік-токер на київському Виноградарі, завдяки відео якого знищили великий ТРЦ та офісну будівлю, очікуючи, що там можуть бути наші військові.

Підказати вам, чим усі ці дрібні зрадники відрізняються від тих перших, великих? Так, тим, що цих так чи інакше, але покарають. А ще тим, що за ними не виринають такі постаті, як папік-коломойський чи єрмак, або татаров.

Нагадую, іде 52-ий день війни. В кримінальному кодексі вже є стаття з чітким визначенням саме таких злочинів і серйозним покаранням за це....

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648873235477199&id=100010636159003
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18.04.2022 02:47
+9
Может хватит уже ломать эту грустную комедию с Абрамовичем на этих "переговорах"? Или кому-то надо принятые деньги отрабатывать?
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18.04.2022 01:53
+6
тоді якого хрена ця наволоч кацапська перебуває в Києві?
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18.04.2022 02:04
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Может хватит уже ломать эту грустную комедию с Абрамовичем на этих "переговорах"? Или кому-то надо принятые деньги отрабатывать?
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18.04.2022 01:53 Відповісти
Хочет снятия ареста со своих денег , зеле уплачено и тот отрабатывает про хорошего Абрамовича желающего мира Украине и содействующего этому изо всех сил .
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18.04.2022 02:05 Відповісти
тоді якого хрена ця наволоч кацапська перебуває в Києві?
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18.04.2022 02:04 Відповісти
Ненависть к Украине сильна настолько, что россияне даже ядерной войны не боятся, не особо понимая что и сами не выживут в таком случае. Вот почему методы войны в Украине сейчас и в Чечне более 20 лет назад - похожи как две капли воды. Причем похожи даже в мелочах.

Украина подняла руку на СВЯТОЕ и планы Путина резко поменялись - Антизомби на ICTV

https://youtu.be/dYziwfui5PY
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18.04.2022 02:05 Відповісти
Втішає той факт, що та біомаса яку чомусь називають "расєянє", по суті нічого не вирішує, а ті, хто приймає у тому улусі рішення, дуже бояться смерти і прагнуть жити якомого довше, навіть якщо там буде КНДР 2.0
Не виключається що КНДР2.0 для них навіть більш бажане аніж те, що є сьогодні.

А щодо зустрічи з черговим олігархом, то ні-ні, таке неможливе.
Хіба що "випадково у коридорі".
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18.04.2022 02:44 Відповісти
ОМАН Абрамовіч.
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18.04.2022 02:11 Відповісти
Два владні негідники подоляк та арахамія після переговорів із своїми "партнерами" в Білорусії вертаються через Львів. Хтось їх завозить/пропускає в навчальний центр на Яворівському полігоні, де проходять підготовку сотні мобілізованих львів'ян та добровольців. Який стосунок мають два далекі від армії кретини до військової підготовки, щоб опинитися на такому об'єкті під час війни? Подоляк з арахамією роблять селфі на фоні строю новобранців і подоляк супроводжує фото в твітері та телеграм текстом, що "зараз маси українців стоять під воєнкоматами та збираються на полігонах для підготовки й відправлення на фронт". Додає пряму вказівку ворогу, що фото з Яворівського полігону. Елементарний перегляд в гугл-мапс та ідентифікація місцевості виводять на точну ціль - гуртожитки, де ночують новобранці по сусідству з цим полігоном. Ворог оперативно наносить удар і убиває 35 патріотів-бійців та калічить до півтори сотень хлопців, які навіть на фронт не встигли потрапити. подоляк допоміг путіну вбити їх ще зарання. Подоляк і арахамія не заарештовані, не відсторонені, продовжують представляти "позицію України" в переговорах з ворогом, у всьому догоджаючи побажанням кремля. Навіть пробачення суки не попросили! Зате за грубі гроші ботоферми Банкової та численні дуполизи воюють проти тих, хто вказав на цей злочин.
Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
Телеканал коломойського-медведчука 1+1 знімає репортаж із Запоріжжя про біженців з Маріуполя. Випускають в ефір слова якогось чоловіка, що там у Драмтеатрі переховуються півтори тисяч мам з дітьми, а театр особливо небезпечний, одна лиш люстра при падіння може вбити й покалічити сотні людей. Там ще назвав ряд деталей, ніби умисно для наводки ворога. Я не знаю, що мотивувало того чоловіка розказувати такі деталі. Може він і не мав поганих намірів. Але редактори мали думати, особливо після досвіду умисного вбивства рашистами жінок і дітей у Сирії. Оповідей від свідків трагедій було, вочевидь, більше. Але в ефір випустили лише пару, серед них і цю наводку. Для координаторів телемарафону під орудою єрмака-подоляка питань не виникло. Бомби лягли на ціль умисно в такий спосіб, щоб завдати максимальної шкоди цивільним, які там ховалися. Саме за оповіддю в телесюжеті.
Голова Рівенської ОВА публікує вдень допис і фото про свої відвідини полігону біля Сарн, де проходять підготовку наші новобранці. Увечері полігон атакували ракетами, є загиблі й поранені. Жодних висновків, жодних покарань.
Нова трагедія, коли 1+1 зробив наводку на танкоремонтний завод на околиці Києва, розігралася зовсім недавно. Про це був попередній текст. Знову, ніхто не покараний, ніяких висновків не зроблено. Бо ж телеканал папіка. Знаємо чийого.

А чи маємо випадки, коли силовики затримали та покарали винуватців подібних злочинів? Насправді, їх дуже багато. Тут респект спецслужбам. Часто СБУ виставляє повідомлення про це та записи допитів навідників, розвідників, корегувальників. Там є й професійні рашистські диверсанти, й мерзотники, які спокусилися на обіцяні 500 гривень. Не копаючись у пам'яті наведу перші пару, що прийшли на згадку:

- бомжуватий місцевий тип, що корегував вогонь по львівській нафтобазі;

- 12-річний недомірок, що через телеграм вишукав пропозицію здати позиції ЗСУ за 500 гривень;

- мерзенний тип із Сєвєродонецька, який корегував обстріли помешкань своїх же сусідів та інфраструктури міста;

- і апофеоз усього - дебільний тік-токер на київському Виноградарі, завдяки відео якого знищили великий ТРЦ та офісну будівлю, очікуючи, що там можуть бути наші військові.

Підказати вам, чим усі ці дрібні зрадники відрізняються від тих перших, великих? Так, тим, що цих так чи інакше, але покарають. А ще тим, що за ними не виринають такі постаті, як папік-коломойський чи єрмак, або татаров.

Нагадую, іде 52-ий день війни. В кримінальному кодексі вже є стаття з чітким визначенням саме таких злочинів і серйозним покаранням за це....

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1648873235477199&id=100010636159003
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18.04.2022 02:47 Відповісти
це так але раджу розбийте текст на декілька, якщо хочете донести його у маси, забагато слів гіркої правди завжди перекриються парочкою слів-побрехеньок
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18.04.2022 03:15 Відповісти
Просто нужна военная цензура. Не один марафон, который никому не подчиняется, а просто запретить некоторые вещи. Например, сообщать инфу о потерях или там о местонахождении чего-то или еще что-то. Наша журналистика развлекает вместо того чтобы играть роль информации - отсюда и подобный треш.
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18.04.2022 06:13 Відповісти
Дійсно, текс у Myko по суті, але задовгий. Ви напишіть Бутусову, може він його на сайт поставить. З київським танкоремонтним вчора така ж херня була: журналісти з 1+1, а потім прильот ракети.
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18.04.2022 07:39 Відповісти
тут ДБР і СБУ сліпі і глухі. Це ж не Татьяна Чорновіл, що на своїй машині спасла "Стугни" і б'є ними ворога, що приїхали на передову пред'явити підозру і не Пашинський, який віддав ПТРК армії і за що його хочуть наказати, це ж патріоти ворога і діють так, як наказав великий резидент єрмачило - на користь ворога, прикидаючись дурниками.
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18.04.2022 08:31 Відповісти
Все предельно ясно. Если в планах встречи нет, значит встретятся внепланово.
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18.04.2022 02:52 Відповісти
Нуууу.... Ермак встретится. Один хрен он у нас през
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18.04.2022 02:59 Відповісти
После поездок в Украину этого хитрожопого пассажира, у некоторых наблюдались признаки хим отравлений.
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18.04.2022 03:13 Відповісти
Абраша, надо больше БАБЛА привозить - и ты сразу появишься в планах.
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18.04.2022 03:36 Відповісти
Щось в українському інформпросторі дуже багато абрамовича! І цензор.нет ведеться на цю херню...
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18.04.2022 07:32 Відповісти
Як на мене, то ніби гаманець пуйла абрамович під санкціями США, як і Вовин Беня. То чому він тут? А самі кричимо і топаємо ніжками, щоб запроваджували санкції? Самі то хоч вводимо чи хоч виконуємо те, що за нас зробали в США?
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18.04.2022 07:34 Відповісти
Не може Абрамович організувати зустріч Зелі із Путлером. Доведеться шукати іншого єврея.
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18.04.2022 07:43 Відповісти
Ви мали на увазі "Беню", щоб США зняли з нього санкції для "великої" справи для миру? А Ви подивіться на оточення Зеленського, там є хтось інший крім євреїв і малоросів татрових, подоляків,єрмаків,демченків, арахамій..., які вирішують долю України?
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18.04.2022 08:02 Відповісти
 
 