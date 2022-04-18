"Укрзалізниця" призначила на 18 квітня сім додаткових евакуаційних рейсів
На 18 квітня "Укрзалізниця" призначила сім додаткових евакуаційних рейсів.
Їхній перелік оприлюднено на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про такі напрямки:
04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас;
11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород;
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро;
22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород;
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів;
14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.
Перевізник зазначає, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому радить стежити за актуальною інформацією.
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