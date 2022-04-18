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Укрзалізниця (6684) евакуація (2244)

"Укрзалізниця" призначила на 18 квітня сім додаткових евакуаційних рейсів

евакуація

На 18 квітня "Укрзалізниця" призначила сім додаткових евакуаційних рейсів.

Їхній перелік оприлюднено на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про такі напрямки:

04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас;

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород;

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро;

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород;

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів;

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.

Перевізник зазначає, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому радить стежити за актуальною інформацією.

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