"Укрзалізниця" призначила на 18 квітня сім додаткових евакуаційних рейсів

На 18 квітня "Укрзалізниця" призначила сім додаткових евакуаційних рейсів.

Їхній перелік оприлюднено на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про такі напрямки:

04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас;

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород;

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро;

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород;

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів;

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.

Перевізник зазначає, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому радить стежити за актуальною інформацією.

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