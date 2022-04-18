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МВФ (3051) Крісталіна Георгієва (98)

Україні необхідна постійна економічна підтримка з боку партнерів, - Георгієва

георгиева

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що для підготовки до післявоєнного відновлення України важлива постійна економічна підтримка з боку країн-партнерів та організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови МВФ.

"Постійна економічна підтримка з боку партнерів України необхідна для того, щоб закласти основи для відновлення сучасної конкурентоспроможної України", - йдеться в публікації.

Також Георгієва подякувала президенту України Володимиру Зеленському за "дуже хороший дзвінок", маючи на увазі спільні телефонні переговори, темами яких стало забезпечення фінансової стабільності нашої держави та відновлення після закінчення війни.

Також читайте: Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили забезпечення фінансової стійкості України

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ця інфа - ще один наочний приклад, чи навіть доказ того, що це йде третя світова війна. Хіба що безпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресурсом (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім цивілізованим світом.
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18.04.2022 08:24 Відповісти
 
 