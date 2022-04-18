Україні необхідна постійна економічна підтримка з боку партнерів, - Георгієва

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що для підготовки до післявоєнного відновлення України важлива постійна економічна підтримка з боку країн-партнерів та організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови МВФ.

"Постійна економічна підтримка з боку партнерів України необхідна для того, щоб закласти основи для відновлення сучасної конкурентоспроможної України", - йдеться в публікації.

Також Георгієва подякувала президенту України Володимиру Зеленському за "дуже хороший дзвінок", маючи на увазі спільні телефонні переговори, темами яких стало забезпечення фінансової стабільності нашої держави та відновлення після закінчення війни.

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