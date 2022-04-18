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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський (22448) Донбас (22348)

"Для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти", - Зеленський

донбас

Президент України вважає, що битва на Донбасі вплине на хід усієї війни.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Для нас дуже важлива битва на Донбасі. З багатьох точок зору, з точки зору безпеки нашого угруповання, яке стоїть на Донбасі. Це одні з найкращих наших військових. І Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити. А це понад 40 тисяч професійних військових, які на війні з 2014 року. Тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших. І для нас дуже важливо не допустити, відстояти. Тому що ця битва (або кілька битв, ми не знаємо, як довго це буде) може вплинути в принципі на хід усієї війни", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що українські захисники дали відсіч ворогу біля Києва, на Чернігівщині і змусили його відступити з цих напрямків.

Проте це зовсім не гарантує, що Росія знову не піде на Київ та всю Україну, якщо якимось чином зможе захопити схід. "Тому для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Робимо все, щоб забезпечити оборону перед наступом окупантів на Донбасі, - Зеленський

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Топ коментарі
+21
Курва ти, а не президент! Для тебе дороги були дуже важливі, а тепер ще й битви важливі. Яка ж ти мразота.
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18.04.2022 07:08
+9
ЗЕЛЕНСКИЙ,СПАСИБО ЗА МАРИУПОЛЬ
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18.04.2022 07:04
+5
З окопів пишеш " воїн" ?
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18.04.2022 07:20
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ЗЕЛЕНСКИЙ,СПАСИБО ЗА МАРИУПОЛЬ
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18.04.2022 07:04 Відповісти
Треба було як з Сімферополем?
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18.04.2022 07:47 Відповісти
Курва ти, а не президент! Для тебе дороги були дуже важливі, а тепер ще й битви важливі. Яка ж ти мразота.
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18.04.2022 07:08 Відповісти
З окопів пишеш " воїн" ?
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18.04.2022 07:20 Відповісти
Не з окопа. Напиши свою дислокацію, з якого фронта ти строчиш?
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18.04.2022 07:54 Відповісти
заїбали дрочити на минуле. ти можеш повернути час і це змінити? Ні? Ну то дій в теперішньому!
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18.04.2022 08:48 Відповісти
В теперещньому - Абрамович!
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18.04.2022 10:22 Відповісти
Так цинічно "злити" наших воїнів на передовій.
"Це одні з найкращих наших військових. І Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити. А це понад 40 тисяч професійних військових, які на війні з 2014 року".
Проанонсував зелєдент своїм подєльникам русофашистам, мовляв, знайте, хто там з вами воює.
Очевидно, що йому не так важливо "зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших".
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20.04.2022 08:42 Відповісти
Тримаймося браття українці. Ми переможемо.
....
Слава нації
Смерть москалям.
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18.04.2022 07:21 Відповісти
З окопа пишеш?
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18.04.2022 07:25 Відповісти
він - з окопа. а ти - з подоляківської ботоферми. почім продався?
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18.04.2022 08:41 Відповісти
Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает
Что нах*й это не ко мне!
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18.04.2022 07:22 Відповісти
"Для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти. хтось вичитує ті заголовки...?"
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18.04.2022 07:36 Відповісти
нормально сказано. саме перемогти. впевнено. те, що можна буде назвати саме перемогою, а не закріпленням позицій
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18.04.2022 08:49 Відповісти
спасибі житєлям Донбасу ,упорота мразота яка з 2004 року псує життя Україні ...І якщо ми переможемо,а це точно буде , як ми будемо жити з ними ?
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18.04.2022 07:38 Відповісти
так Зе не хочет освобождать ОРДЛО))
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18.04.2022 08:00 Відповісти
спокійно. там є і наші люди.
не розводьте розбрат.
тим більше, що жителів ордло посилено мобілізує кацапстан. і відправляє на утилізацію.
сподіваюсь, наші врятуються.
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18.04.2022 08:43 Відповісти
Так, тут потрібно перемагати, бо в нас одна Україна, іншої немає. Правда в деяких діячів є інші батьківщини і інші паспорти, а тут вони просто заробляють гроші і їм ця Україна так собі. Тому всі українці гуртуємося, підтримуємо армію, нацгвардію, тероборону, поліцію, прикордонників і волонтерів. На їх плечах і в їх руках наше майбутнє.
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18.04.2022 07:38 Відповісти
Русофашистов там всего тыс 30, наших 40, о чем Зе вообще звездит? тут 100% победа на нашей стороне
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18.04.2022 08:01 Відповісти
А в артилерії, літаках, крилатих ракетах, бронетехніці теж у нас перевага?
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18.04.2022 08:18 Відповісти
для обороны больше чем достаточно
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18.04.2022 08:33 Відповісти
Ну-ну
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18.04.2022 08:38 Відповісти
может сдаться надо было сразу, а?
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18.04.2022 11:26 Відповісти
Киев как-то отбили и это даже без той техники которая уже доехала к нам с запада
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18.04.2022 08:34 Відповісти
1. Київ не штурмували, а хотіли брати в облогу,
2. На Донбасі в рази більше кацапських військ ніж було під Києвом, в тч техніки,
3. З під-Києва майже 80 % кацапських військ, вийшли неушкодженими,зарпз вони в Харківській області.
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18.04.2022 08:42 Відповісти
та ты шо? прямо 80% вышло, а как же тысячи единиц раздолбанной техники десятки тысяч трупов и раненых о которых нам вещяют? а?
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18.04.2022 11:26 Відповісти
А мені цікаво запитати у нашого Гаранта Конституції, яка одна і однакова для всіх, пани Тищенко "Котлета", Лисий, Гетьманцев,Бужанський, Юзік, тамбовський вовк, Шифіри на передовій і призвані як всі громадяни? Чи в них "броня", а то як вб'ють, то хто буде зомбувати, цінні кадри для підготовки на вибори? Їм же довірили люди на виборах, довірили своє життя, своє щастя, своє благополуччя, фактично свої долі і долі дітей і вони там виправдають довіру людей?
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18.04.2022 08:21 Відповісти
у них у всіх бронь. і вони всі сцяти хотіли на нашу думку. і виправдовувати вони нічого не збираються.
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18.04.2022 08:45 Відповісти
верная заява.
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18.04.2022 08:24 Відповісти
Насилу вичавив із себе слово "перемога". та й то локальна.

Раніше як чорти ладану зекоманда боялася всього українського, тепер бояться перемогти.
слухайте, а це ж Мертвечук і на них бюджет витрачав, як же його відпустиш в кацапстан, а ну ж він там правду розкаже.
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18.04.2022 08:48 Відповісти
Бери 95 квартал і в окопи... а то в Польщу відправив...
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18.04.2022 09:01 Відповісти
А нічого,що про кільце надумано і прикрашено. Він навіть не володіє даними, хотя згідна, що захисники профі,специ і просто найкращі
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18.04.2022 09:04 Відповісти
Херсонська та Запорізька області на порядок важливіші в усіх сенсах.
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18.04.2022 09:04 Відповісти
 
 