"Для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти", - Зеленський

Президент України вважає, що битва на Донбасі вплине на хід усієї війни.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Для нас дуже важлива битва на Донбасі. З багатьох точок зору, з точки зору безпеки нашого угруповання, яке стоїть на Донбасі. Це одні з найкращих наших військових. І Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити. А це понад 40 тисяч професійних військових, які на війні з 2014 року. Тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших. І для нас дуже важливо не допустити, відстояти. Тому що ця битва (або кілька битв, ми не знаємо, як довго це буде) може вплинути в принципі на хід усієї війни", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що українські захисники дали відсіч ворогу біля Києва, на Чернігівщині і змусили його відступити з цих напрямків.

Проте це зовсім не гарантує, що Росія знову не піде на Київ та всю Україну, якщо якимось чином зможе захопити схід. "Тому для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти", - наголосив Зеленський.

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