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Понад тисячу лікарів із Німеччини готові працювати в Україні

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Понад 1100 лікарів із Німеччини повідомили про готовність надавати допомогу в Україні чи сусідніх із нею країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Це свідчить, наскільки велика солідарність медпрацівників із жителями України. Адже робота там може бути небезпечною для життя", - сказав глава Німецької медичної асоціації Клаус Райнард.

Лікарі, які бажають допомогти жителям України, реєструються на спеціальному порталі асоціації. Організація веде переговори з міністерствами охорони здоров'я та закордонних справ Німеччини, а також з посольствами України та сусідніх із нею країн щодо потреби в допомозі німецьких лікарів.

"Щойно уряд заявить про те, що в рамках міжнародних гуманітарних місій потрібні лікарі, ми готові надати допомогу в достатній кількості", - каже голова Німецької медичної асоціації.

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Щиро дякуємо.
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18.04.2022 07:28 Відповісти
Не лише лікарі з Німеччини готові прилетіти та працювати в українських шпиталях. Я теж подала заявку і зі мною два лікарі та дві медсестри, чекаємо відповіді.
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18.04.2022 07:30 Відповісти
Проблема не лише в лікарях. Дуже багато лікарень в сумській, чернігівській, харківській, донецькій розбито. Артилерією. Районних лікарень.
То берить із собою обладнання якесь. Бо в нас тут лікарі ще є, але з обладнанням не дуже.
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18.04.2022 07:46 Відповісти
 
 