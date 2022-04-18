Понад тисячу лікарів із Німеччини готові працювати в Україні

Понад 1100 лікарів із Німеччини повідомили про готовність надавати допомогу в Україні чи сусідніх із нею країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Це свідчить, наскільки велика солідарність медпрацівників із жителями України. Адже робота там може бути небезпечною для життя", - сказав глава Німецької медичної асоціації Клаус Райнард.

Лікарі, які бажають допомогти жителям України, реєструються на спеціальному порталі асоціації. Організація веде переговори з міністерствами охорони здоров'я та закордонних справ Німеччини, а також з посольствами України та сусідніх із нею країн щодо потреби в допомозі німецьких лікарів.

"Щойно уряд заявить про те, що в рамках міжнародних гуманітарних місій потрібні лікарі, ми готові надати допомогу в достатній кількості", - каже голова Німецької медичної асоціації.

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