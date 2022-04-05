В окупованому Токмаку лікарів змушують підписувати контракти із мінздравом РФ, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації в окупованій частині Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів. В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані "контракти" з міністерством охорони здоров’я російської федерації".
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Юрий Шмалько 8817c2b1
показати весь коментар05.04.2022 20:00 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар05.04.2022 20:00 Відповісти Мені подобається 5
Саша Пончик
показати весь коментар05.04.2022 20:01 Відповісти Мені подобається 0
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