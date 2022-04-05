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Окупанти намагаються створити "народну міліцію" в Мелітополі, - Запорізька ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, обстрілює мирні села та містечка у Пологівському районі Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Запорізької обладміністрації у соцмережі фейсбук у вівторок.

"Цивільну інфраструктуру населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів окупанти обстрілюють майже щодня. Руйнувань зазнають багато будинків, магазинів та інших будівель", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Школі мистецтв села Інженерне Пологівського району. В результаті обстрілу російськими окупантами спалахнуло горище закладу.

"Надійшла інформація про те, що чоловікам тимчасово окупованого Мелітополя посилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій "народній міліції"", - наголошується в повідомленні.

Крім того, російські військові намагаються підключити у місті російський інтернет.

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"У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатися до закладу. Цікаво, що у приміщенні лікарні залишилися поранені російські військові", - зазначається в повідомленні.

За інформацією зі штабу Сил оборони України станом на вечір 4 квітня 2022 року і ранок 5 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 24 окупанти, шість бойових броньованих машин, п'ять автомобілів, п'ятьох військовослужбовців Росії - поранили.

"Крім того, захоплено одну бойову броньовану машину, знищено станцію супутникового зв'язку та ворожий склад боєприпасів поблизу населеного пункту Старомлинівка", - наголошується в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Кто-то писал что Мелитополь проросийский сильно, ну вот и посмотрим сколько героев полиционеров наберёться
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05.04.2022 10:16 Відповісти
Та їм не важливо скільки. Мета цієї "міліції" перекладення у майбутньому на неї звірств окупантів. Мовляв, це не ми, це хахли халов мочили.
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05.04.2022 10:25 Відповісти
хай створюють....будемо знати кого потім вішати....
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05.04.2022 10:25 Відповісти
Нехай кацапи видадуть iм зброю,потiм подивимось .
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05.04.2022 10:30 Відповісти
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05.04.2022 10:30 Відповісти
Им не хватает пушечного МЯСА на ФАРШ ВОЙНЫ!
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05.04.2022 10:31 Відповісти
Правильно, коли протягом 2 місяців іноземні розвідки попереджали про напад росії, призвати чоловіків Мелітополя у ЗСУ у керівництва розуму не вистачило, то тепер цих чоловіків запрошують у "народну міліцію".
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05.04.2022 10:35 Відповісти
Яка з вбивць мIлIцIя?
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05.04.2022 10:50 Відповісти
"Отряд самоубийц"...
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05.04.2022 11:06 Відповісти
 
 