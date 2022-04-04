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Рашисти грабують заводи та викрадають сільгосптехніку у Мелітополі, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Російські окупанти розкрадають майно заводів у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це у відеозверненні повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали вивозити обладнання з мелітопольских заводів. Викрадають сільгосптехніку, обладнання та вивозять до Криму та Джанкою", - зазначив він.

За словами Федорова, це доказ того, що окупанти прийшли на територію Мелітополя ненадовго і головне для них - особисте збагачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не пропускають через блокпост мелітопольців на приватних автомобілях, - мер Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
а хто б сумнівався???? орда .. дичь... в себе в мухосранску і досі на відро сруть
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04.04.2022 22:13
+6
"Цап-царап" - главная скрепа путинского мира
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04.04.2022 22:13
+6
В 1992 році в Німеччині вийшла з друку книжка спогадів 63-річної Габі Кьопп «Навіщо я народилася дівчинкою?», в якій вона розповіла як в 1945 році, у віці 15 років, стала жертвою сексуального насильства з боку радянських солдатів.
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04.04.2022 22:13
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"Цап-царап" - главная скрепа путинского мира
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04.04.2022 22:13 Відповісти
а хто б сумнівався???? орда .. дичь... в себе в мухосранску і досі на відро сруть
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04.04.2022 22:13 Відповісти
В 1992 році в Німеччині вийшла з друку книжка спогадів 63-річної Габі Кьопп «Навіщо я народилася дівчинкою?», в якій вона розповіла як в 1945 році, у віці 15 років, стала жертвою сексуального насильства з боку радянських солдатів.
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04.04.2022 22:13 Відповісти
Загарбник був запущений на територію країни майже без спротиву,тож маємо результат,ворога потрібно бити на його території,ціна перемоги буде дуже дорогою!
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04.04.2022 22:14 Відповісти
Нагадує, як фашисти з московії тікали з пральними машинами та жіночими трусами, але тут на рівні "держави".
Не довго їм там в Мелітополі залишилось, та й втечуть не всі. З Криму також.
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04.04.2022 22:15 Відповісти
... як фашисти з московії тікали з київської області з пральними ...
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04.04.2022 22:16 Відповісти
Мелітополь мав славу проросійського міста
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04.04.2022 22:17 Відповісти
К чему ты это перднул?
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31.05.2022 16:20 Відповісти
...росіяни не тільки все знають і розуміють, їм подобається те що роблять їхні війська... Тому що, вони б самі хотіли так робити - безкарно вбивати, гвалтувати, мародйорити.. ...Вони не хочуть жити краще, вони хочуть, щоб інші жили гірше
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04.04.2022 22:19 Відповісти
Москалі - не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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04.04.2022 22:23 Відповісти
Повезут наворованные унитазы по красной площади как знак победы... раз воруют - значит скоро начнут драпать
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04.04.2022 22:33 Відповісти
Знають, суки, що місця їм тут не буде, от і тягнуть перед смертю..
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04.04.2022 22:44 Відповісти
 
 