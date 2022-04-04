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Рашисти грабують заводи та викрадають сільгосптехніку у Мелітополі, - мер Федоров
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Російські окупанти розкрадають майно заводів у тимчасово окупованому Мелітополі.
Про це у відеозверненні повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти почали вивозити обладнання з мелітопольских заводів. Викрадають сільгосптехніку, обладнання та вивозять до Криму та Джанкою", - зазначив він.
За словами Федорова, це доказ того, що окупанти прийшли на територію Мелітополя ненадовго і головне для них - особисте збагачення.
Топ коментарі
+14 хрен
показати весь коментар04.04.2022 22:13
+6 молодой рабочий
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+6 Aut Ogen
показати весь коментар04.04.2022 22:13
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Не довго їм там в Мелітополі залишилось, та й втечуть не всі. З Криму також.