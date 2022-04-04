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Рашисты грабят заводы и крадут сельхозтехнику в Мелитополе, - мэр Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты расхищают имущество заводов во временно оккупированном Мелитополе.
Об этом в видеообращении сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты начали вывозить оборудование мелитопольских заводов. Крадут сельхозтехнику, оборудование и вывозят в Крым, в Джанкой", - отметил он.
По словам Федорова, это доказательство того, что оккупанты пришли на территорию Мелитополя ненадолго, и главное для них – личное обогащение.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не пропускают через блокпост мелитопольцев на частных автомобилях, - мэр Федоров
Топ комментарии
+14 хрен
показать весь комментарий04.04.2022 22:13
+6 молодой рабочий
показать весь комментарий04.04.2022 22:13
+6 Aut Ogen
показать весь комментарий04.04.2022 22:13
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Не довго їм там в Мелітополі залишилось, та й втечуть не всі. З Криму також.