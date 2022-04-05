РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16639 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
7 071 9
война (47275) Мелитополь (598) Запорожская область (2260)

Оккупанты пытаются создать "народную милицию" в Мелитополе, - Запорожская ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,арміярф,окупант

Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, обстреливает мирные села и городки в Пологовском районе Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Запорожской обладминистрации в фейсбуке во вторник.

"Гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов оккупанты обстреливают почти ежедневно. Разрушены многие дома, магазины и другие здания", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Школе искусств села Инженерное Пологовского района. В результате обстрела российскими оккупантами вспыхнул чердак учереждения.

"Поступила информация о том, что мужчинам временно оккупированного Мелитополя посылают фейковые повестки на службу оккупантам в так называемой "народной милиции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, российские военные пытаются подключить российский интернет в городе.

Читайте также: Рашисты грабят заводы и крадут сельхозтехнику в Мелитополе, - мэр Федоров

"Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в учереждение. Интересно, что в помещении больницы остались ранены российские военные", - отмечается в сообщении.

По информации из штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 4 апреля и утро 5 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 24 оккупанта, 6 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, 5 военнослужащих России ранили.

"Кроме того, захвачена одна боевая бронированная машина, уничтожена станция спутниковой связи и вражеский состав боеприпасов вблизи населенного пункта Старомлыновка", - отмечается в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто-то писал что Мелитополь проросийский сильно, ну вот и посмотрим сколько героев полиционеров наберёться
показать весь комментарий
05.04.2022 10:16 Ответить
Та їм не важливо скільки. Мета цієї "міліції" перекладення у майбутньому на неї звірств окупантів. Мовляв, це не ми, це хахли халов мочили.
показать весь комментарий
05.04.2022 10:25 Ответить
хай створюють....будемо знати кого потім вішати....
показать весь комментарий
05.04.2022 10:25 Ответить
Нехай кацапи видадуть iм зброю,потiм подивимось .
показать весь комментарий
05.04.2022 10:30 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 10:30 Ответить
Им не хватает пушечного МЯСА на ФАРШ ВОЙНЫ!
показать весь комментарий
05.04.2022 10:31 Ответить
Правильно, коли протягом 2 місяців іноземні розвідки попереджали про напад росії, призвати чоловіків Мелітополя у ЗСУ у керівництва розуму не вистачило, то тепер цих чоловіків запрошують у "народну міліцію".
показать весь комментарий
05.04.2022 10:35 Ответить
Яка з вбивць мIлIцIя?
показать весь комментарий
05.04.2022 10:50 Ответить
"Отряд самоубийц"...
показать весь комментарий
05.04.2022 11:06 Ответить
 
 