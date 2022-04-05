В оккупированном Токмаке врачей заставляют подписывать контракты с минздравом РФ, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации в оккупированной части Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей. В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения принуждают подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения российской федерации".
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