УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9805 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 219 2
армія рф (16209) безпілотник (3681) Одеська область (3005)

Ворожий безпілотник збито на Одещині, - повітряне командування "Південь"

безпілотник

Захисники України збили ворожий безпілотник на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Сьогодні, 18 квітня, на Одещині військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник "Орлан-10" вартістю близько $100 тисяч. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
18.04.2022 16:47 Відповісти
"Визначену кількість снарядів, залпом вогонь" Слава ЗСУ!
Send some towards Moscow!
показати весь коментар
18.04.2022 16:50 Відповісти
 
 