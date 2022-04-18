Ворожий безпілотник збито на Одещині, - повітряне командування "Південь"

Захисники України збили ворожий безпілотник на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Сьогодні, 18 квітня, на Одещині військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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