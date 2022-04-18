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біженці (1765) Радбез ООН (839)

Радбез ООН завтра обговорить гуманітарну ситуацію в Україні

оон,радбез

Рада Безпеки ООН збереться у вівторок, 19 квітня, на засідання для обговорення гуманітарної ситуації в Україні.

Як повідомили в секретаріаті Радбезу, очікується доповідь представників Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

Ініціатором обговорення цього питання виступила Велика Британія, яка у квітні головує в Раді Безпеки.

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Як зазначили в Постійному представництві України при ООН, на засідання Радбезу запрошено Україну, очікується виступ постпреда Сергія Кислиці.

За даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців від початку широкомасштабного російського вторгнення з України виїхало понад 4,9 млн осіб. Із них майже 2,8 млн. прибули до Польщі, понад 743 тис. - до Румунії, близько 462 тис. - до Угорщини, 424 тис. – до Словаччини та 23,5 тис. – до Білорусі. Крім того, близько 522 тис. громадян України переміщені (переважно силоміць) до Росії.
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Топ коментарі
+4
Зачем нужны эти трутни?
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18.04.2022 20:14
+4
кучка старих піздоболів які не вірішують нічого,дві години поговорять в кінці кацап наложить вето і всі поїдуть до дому
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18.04.2022 20:21
+3
Бла бла бла и больше ни х.....я.
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18.04.2022 20:16
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Зачем нужны эти трутни?
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18.04.2022 20:14 Відповісти
Пішли вони ***** зі своєю пидільнею
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19.04.2022 01:56 Відповісти
Бла бла бла и больше ни х.....я.
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18.04.2022 20:16 Відповісти
Опять создадут комиссию для трудоустройства отставных президентов стран третьего мира. Ибо жить там невозможно, а пенсии маленькие. Поэтому отставные президенты должны жить в Нью-Йорке. Такая была последняя идея ооновского дедушки по спасению Украины.
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18.04.2022 20:18 Відповісти
кучка старих піздоболів які не вірішують нічого,дві години поговорять в кінці кацап наложить вето і всі поїдуть до дому
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18.04.2022 20:21 Відповісти
А до Молдови скільки ніхто не знає? Тільки не транзитом.
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18.04.2022 20:25 Відповісти
абсолютно бесполезные п#зд#ки..
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18.04.2022 20:25 Відповісти
з жирною порцією чергової касапської брехні
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18.04.2022 20:29 Відповісти
Коли ви вже наговоритесь, курва!
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18.04.2022 20:40 Відповісти
У бєлакацапстані ООН вважає українці опинилися не "переважно силоміць"?
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18.04.2022 20:45 Відповісти
Пора це недієздатне збіговисько імпотентів розганяти!
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18.04.2022 21:04 Відповісти
Тільки й здатні що на обговорення.
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18.04.2022 21:52 Відповісти
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18.04.2022 22:08 Відповісти
 
 