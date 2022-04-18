Радбез ООН завтра обговорить гуманітарну ситуацію в Україні

Рада Безпеки ООН збереться у вівторок, 19 квітня, на засідання для обговорення гуманітарної ситуації в Україні.

Як повідомили в секретаріаті Радбезу, очікується доповідь представників Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

Ініціатором обговорення цього питання виступила Велика Британія, яка у квітні головує в Раді Безпеки.

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Як зазначили в Постійному представництві України при ООН, на засідання Радбезу запрошено Україну, очікується виступ постпреда Сергія Кислиці.

За даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців від початку широкомасштабного російського вторгнення з України виїхало понад 4,9 млн осіб. Із них майже 2,8 млн. прибули до Польщі, понад 743 тис. - до Румунії, близько 462 тис. - до Угорщини, 424 тис. – до Словаччини та 23,5 тис. – до Білорусі. Крім того, близько 522 тис. громадян України переміщені (переважно силоміць) до Росії.