Питання війни ще не вирішено, вона триває і буде складною, - Данілов
Путін не знімає завдання знищення України як держави.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Я б не заспокоював наше населення. Я б не казав, що питання війни вже вирішено. Це хибна річ, коли ми вважаємо, що ми є переможцями у цій війні. Війна триває, вона буде складною, вона буде непростою. Попереду ще багато речей, які відбуватимуться для того, щоб ми її закінчили своєю перемогою. Путін не знімає завдання зі знищення нас як держави. Це знищення вищого політичного керівництва нашої країни. Ті завдання, які він окреслив 22-24 лютого, коли вони починали цю "операцію", вони не зазнали змін", - пояснив він.
Данілов закликав громадян з територій, де точаться бої з російськими окупантами, негайно виїхати.
Будь ласка, зачекайте...
Питання війни не можна просто вирішити, заболтати, зашептати.
Або ми перемагаємо, або рашка програє.
Інших варіантів немає
их не хватит на 10 лет...)))
Учора голова Сумської ОВА проговорився (на "об'єднаному" телемарафоні), що незадовго перед початком вторгнення 24/02 з області забрали практично всі підрозділи ЗСУ. Залишилися тільки кілька некомплектних підрозділів, наприклад, у Охтирці та щойно сформована тероборона. Дуже схожа ситуація в Чернігівській області, на Херсонщині. (З Овруча Житомирської - забрали бригаду танкістів). Північ Київської області також була оголена. Тому ворог за лічені години вже заволодів плацдармами на околицях столиці.
Нагадаю, що поза періодом бойових дій Головнокомандувач та Генштаб мають дуже умовний вплив на перебазування та розташування військ. А перебазовує, розміщує, проводить навчання та перепідготовку міністерство оборони. На жаль "хороший хлопець" Рєзніков - велике "чєво с ізволітє". І так сталося, що всі ці переміщення були освячені навіть не указами, а усними розпорядженнями та "порадами" особи, яка за Конституцією має статус верховного головнокомандувача. Я не буду тут навіть в чомусь винити Зеленського, окрім фатальної некомпетентності. Очевидно, що все вирішував "дехто єрмак", а рішення нашіптували його довірена гогалішвіліна Маша та сожітєль її чоловіка голова ГУР Буданов. А доповнював дружній хор усяких подоляків, арєстовічєй, данілових. Далі можете самі робити висновки.
(читайте все далі за ссиллю)