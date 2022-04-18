Питання війни ще не вирішено, вона триває і буде складною, - Данілов

Путін не знімає завдання знищення України як держави.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не заспокоював наше населення. Я б не казав, що питання війни вже вирішено. Це хибна річ, коли ми вважаємо, що ми є переможцями у цій війні. Війна триває, вона буде складною, вона буде непростою. Попереду ще багато речей, які відбуватимуться для того, щоб ми її закінчили своєю перемогою. Путін не знімає завдання зі знищення нас як держави. Це знищення вищого політичного керівництва нашої країни. Ті завдання, які він окреслив 22-24 лютого, коли вони починали цю "операцію", вони не зазнали змін", - пояснив він.

Данілов закликав громадян з територій, де точаться бої з російськими окупантами, негайно виїхати.

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