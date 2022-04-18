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Новини Війна
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Данілов (1259)

Питання війни ще не вирішено, вона триває і буде складною, - Данілов

війна

Путін не знімає завдання знищення України як держави.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не заспокоював наше населення. Я б не казав, що питання війни вже вирішено. Це хибна річ, коли ми вважаємо, що ми є переможцями у цій війні. Війна триває, вона буде складною, вона буде непростою. Попереду ще багато речей, які відбуватимуться для того, щоб ми її закінчили своєю перемогою. Путін не знімає завдання зі знищення нас як держави. Це знищення вищого політичного керівництва нашої країни. Ті завдання, які він окреслив 22-24 лютого, коли вони починали цю "операцію", вони не зазнали змін", - пояснив він.

Данілов закликав громадян з територій, де точаться бої з російськими окупантами, негайно виїхати. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба почати активну фазу війни в окупантів почалася сьогодні зранку, - Данілов

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Топ коментарі
+21
Ще один...
Питання війни не можна просто вирішити, заболтати, зашептати.
Або ми перемагаємо, або рашка програє.
Інших варіантів немає
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18.04.2022 20:28
+16
750 років з цією ордою змагаємось, настав час істини, час задушити прокляту курку-мутанта, і це кінчене недонаселення-банду людожерів
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18.04.2022 20:33
+13
Українську незламну націю як і Українську державу не знищити ніколи...
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18.04.2022 20:29
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Ще один...
Питання війни не можна просто вирішити, заболтати, зашептати.
Або ми перемагаємо, або рашка програє.
Інших варіантів немає
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18.04.2022 20:28 Відповісти
Українську незламну націю як і Українську державу не знищити ніколи...
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18.04.2022 20:29 Відповісти
750 років з цією ордою змагаємось, настав час істини, час задушити прокляту курку-мутанта, і це кінчене недонаселення-банду людожерів
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18.04.2022 20:33 Відповісти
путен не снимает, и навальный не снимет и кто бы то ни был не снимет. Пока они все не попередохнут вопрос останется
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18.04.2022 20:39 Відповісти
коли вони всі починають говорити ні про що, то це починає насторожувати. Люся твій вихід
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18.04.2022 20:45 Відповісти
А тут такий дєрьмак опа і вилазе знов з хламідією - "скора будєт новий віток пєрєгаворав!"...
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18.04.2022 20:48 Відповісти
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18.04.2022 20:49 Відповісти
Ветеринар, иди ка ты в коровью жопу со своими высерами. Знал, гнида, что это будет, и когда начнётся, и ни хера не делал, кроме получения жирного ЗЕлёного пайка.
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18.04.2022 20:51 Відповісти
Афганізація конфлікту.............
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18.04.2022 20:53 Відповісти
ещё нет двух мецящев а свиноцабак положили больше чем в Афгане...
их не хватит на 10 лет...)))
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18.04.2022 21:26 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5110 Тарас Чорновіл *
Учора голова Сумської ОВА проговорився (на "об'єднаному" телемарафоні), що незадовго перед початком вторгнення 24/02 з області забрали практично всі підрозділи ЗСУ. Залишилися тільки кілька некомплектних підрозділів, наприклад, у Охтирці та щойно сформована тероборона. Дуже схожа ситуація в Чернігівській області, на Херсонщині. (З Овруча Житомирської - забрали бригаду танкістів). Північ Київської області також була оголена. Тому ворог за лічені години вже заволодів плацдармами на околицях столиці.
Нагадаю, що поза періодом бойових дій Головнокомандувач та Генштаб мають дуже умовний вплив на перебазування та розташування військ. А перебазовує, розміщує, проводить навчання та перепідготовку міністерство оборони. На жаль "хороший хлопець" Рєзніков - велике "чєво с ізволітє". І так сталося, що всі ці переміщення були освячені навіть не указами, а усними розпорядженнями та "порадами" особи, яка за Конституцією має статус верховного головнокомандувача. Я не буду тут навіть в чомусь винити Зеленського, окрім фатальної некомпетентності. Очевидно, що все вирішував "дехто єрмак", а рішення нашіптували його довірена гогалішвіліна Маша та сожітєль її чоловіка голова ГУР Буданов. А доповнював дружній хор усяких подоляків, арєстовічєй, данілових. Далі можете самі робити висновки.

(читайте все далі за ссиллю)
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18.04.2022 22:44 Відповісти
Тарас Черновил - это как раз тот чмошник которому можно доверять. Как эта тварь вообще смеет крошить батон на Минобороны.
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18.04.2022 23:40 Відповісти
ты свинья кацапская - Чорновол правду про вашу завербованную власть говорит
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19.04.2022 04:21 Відповісти
Та невже?
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19.04.2022 12:12 Відповісти
Вcе вірно.
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19.04.2022 08:09 Відповісти
 
 