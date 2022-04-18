Спроба почати активну фазу війни в окупантів почалася сьогодні зранку, - Данілов

Сьогодні вранці російсько-окупаційні війська розпочали наступ на сході України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку майже по всій лінії фронту на території Донецької, Луганської та Харківської областей окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників.

"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося пройти - це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - пояснив секретар РНБО.

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