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Новини Війна
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Данілов (1259)

Спроба почати активну фазу війни в окупантів почалася сьогодні зранку, - Данілов

рф

Сьогодні вранці російсько-окупаційні війська розпочали наступ на сході України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку майже по всій лінії фронту на території Донецької, Луганської та Харківської областей окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників.

"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося пройти - це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - пояснив секретар РНБО.

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Топ коментарі
+17
Кацапов убить ВСЕХ ,пленных не брать !
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18.04.2022 20:18
+7
Щоб и них та фаза замкнула так, щоб зірки на кремлі попадали. Нашим Воїнам бити без промаху .
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18.04.2022 20:28
+6
А до цього була пасивна фаза ? Що він меле ?
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18.04.2022 20:15
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А до цього була пасивна фаза ? Що він меле ?
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18.04.2022 20:15 Відповісти
А що він можде більше сказати
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18.04.2022 20:18 Відповісти
відносно пасивна (обстріли були вибіркові), зранку кацапи тупо начали крити все
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18.04.2022 20:30 Відповісти
Судя по публикуемым потерям рашистов сегодня горячее, чем предыдущие пару недель.
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18.04.2022 20:31 Відповісти
помню прекрасный фильм времен СССР "Горячий снег".. в конце фильма ключевая фраза командарма... Главное надо было выбивать у немцев танки еще раз танки и держаться держаться даже если уже все погибли... такова сегодня задача ВСУ выбивать с России все резервы, людей, технику и держать оборону тактически отходить на заранее пристреленные позиции и по новой тупо работать мясорубкой....довести врага до автоматизма сделать Чернобаевки по всей линии боевых столкновений...
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18.04.2022 20:46 Відповісти
Будуть на паску без яєць
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18.04.2022 20:16 Відповісти
Зовсiм без яєць
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18.04.2022 20:32 Відповісти
Кацапов убить ВСЕХ ,пленных не брать !
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18.04.2022 20:18 Відповісти
почему нет? ещё предстоит много разминировать
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19.04.2022 02:09 Відповісти
Щоб и них та фаза замкнула так, щоб зірки на кремлі попадали. Нашим Воїнам бити без промаху .
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18.04.2022 20:28 Відповісти
Плядь, Данілов краще мовчи..
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18.04.2022 20:28 Відповісти
Точніше, будь ласка, передайте мікрофон Андрію на дивані
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18.04.2022 20:52 Відповісти
Ну вже ж на Саші забугорному
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18.04.2022 20:55 Відповісти
Краще ти помовч, цвино-цобака
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19.04.2022 01:07 Відповісти
Сили і стійкості нашим хлопцям! Лютої смерті кацапським виродкам!
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18.04.2022 20:48 Відповісти
не знаешь что именно прозвучало на этих каналах что зеленые комунысты их забанили?
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18.04.2022 20:58 Відповісти
там не вылизывают зеленому боневтiку очко
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19.04.2022 04:16 Відповісти
Свинособаки побігли в атаку -
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18.04.2022 21:19 Відповісти
Тіпічне русске
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18.04.2022 21:59 Відповісти
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18.04.2022 21:20 Відповісти
"...та ще одне невеличке місто..." - яке? Що місто без назви? Підозріло!... Темнить Данило чи гне знає назви.
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18.04.2022 21:31 Відповісти
 
 