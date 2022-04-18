Припинення вогню в Україні зараз "не на горизонті", - ООН
Припинення вогню в Україні не очікується, але воно може настати в найближчі тижні залежно від того, як триватимуть війна та переговори.
Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Припинення вогню… зараз воно не на горизонті, але може бути за пару тижнів", - сказав він.
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+12 Йцу Кенг 07b0c614
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+9 ПравдаЛюбка
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+7 A rt fb16bfd9
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Будь ласка, зачекайте...
раз уж замес пошел, дело нужно довести до ума......
За умов припинення постачання зброї Україні.
За умов досягнення ****** поставлених стратегічних цілей.
За умов капітуляції України.
Виведення військ РФ з нашої території за пару тижнів не буде...
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/527404842084331?__cft__[0]=AZXqzBN9JpU3dDjHe-mp31LU17oV6ZJuR1aAdgnnPG3jgfDy9YaNAwZwpcr9LwQWwEil_nMQAMpGpI2y_poMGlKXrm3TdcbjtGQS7uU_AmUPscF3ovTfQeC8JmkM8AuzcefvXq4-dVRZTLkqLpREgXNF4vZQo4kjUDNcZ7IYHfKJdQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Не можу не поділитися присланим антропологічним матеріалом: росіяни починають щось підозрювати...))
Що цікаво (з суто антропологічної, знов-таки, точки зору) - людські втрати їх не лякають, не турбують навіть: горизонтальна солідарність і емпатія у суспільстві прямує до нуля, "своїх" не існує і в межах малих груп, я про це трохи писала, див. "Мій теплий ламповий рашизм", а тепер нарешті зрозуміла остаточно (допомогла ще та розмова, з перехоплених, де баришня скаржиться рузкєвоєну, що в них на Курщині обстріли і є поранені, він їй відповідає "да ета наші ху..ят", пояснює, "зачєм" - щоб на "х@xлов" звалити, - і вона тішиться: "знаєшь, как-то лєгчє стало" (с), - я цю фразу 2 дні осмисляла!)) - за своєю психологією вони "панські люди", "двораки", "чиїсь" (навіть їхня самоназва - не іменник, а прикметник, не "хто?", а "чий?"), а відтак і почуття безпеки в них органічно пов'язане з почуттям приналежности, підданства: пан-хан-пахан може бути як завгодно лихий, але він має бути неспівмірно уяві великий і сильний (в ідеалі, НАЙсильніший, на всю планету і весь видимий космос - звідси сюрреалістичне пишання космічними польотами від людей, що какають в ямку й перуть руками, і готовність витерпіти які завгодно злидні в обмін на те, щоб твої ЗС стерли з лиця землі парочку країн!) - тільки тоді за ним МЕНШ страшно, ніж лишитися самому в темному світі-лісі ("свобода в обмен на безопасность" - це насправді формула рос. добробуту!), і горе тому пахану, коли він виявляється слабким, а ще й, крий Боже, слабшим од сусіда - це сприймається як обман і зрада, і тоді (і тільки тоді!) починається "рускій бунт, бєссмислєнний і бєспощадний": ображене стадо накидається й роздирає на шматочки підупалого вожака, після чого заходжується так само люто, на смерть гризтись між собою...
Але вони мають через це пройти, нарешті, раз і назавжди до кінця: назад до самого Московського царства, втративши все, награбоване в міжчасі. І не треба їх жаліти й помогати знов накритись якою-небудь черговою псевдозахисною кліткою, в інтересах усього живого на Землі - не треба.
Carthago delenda est (с).
"У Маріуполі Донецької області під час рейду "Азова" російський солдат "відзначився" у негативному сенсі слова. Український воїн з-за паркану кидав гранати в окупантів, і один з противників, перебуваючи під авто, відкинув гранату, що прилетіла, у бік своїх же товаришів по службі. Про це свідчить відео, опубліковане "Азовом", передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.
PATRIOTY.ORG.UA
Кинув гранату у "своїх": Як окупант випадково допоміг українцям в Маріуполі (відео)
С агрессором нельзя договориться, можно только сломать хребет.
Это огромный шанс Украины!!! Отомстить за 2014 и освободить от оккупантов всю территорию Украины.
Пусть война была навязана агрессором!!!! Но она же и станет его могильной плитой!!!
Ще один ІМПОТЕНТ типу організацвї об'єднаних націй, вже давно здохло а зараз починає смердіти...
После прекращения огня ООН будет за горизонтом
казалось бы...всем миром поднапрячься чтобы прекратить войну, террор, убийства и насилия...
но нет... простая констатация... наблюдения издалека...как бы шоу "за стеклом"... шо там у вас?
весь дом будет наблюдать за дракой двух соседей...возможно даже уговаривать начнут прекратить.. но когда один откроет газовый вентиль и поднесет спичку... только тогда ужаснуться... но поздно.. шизик уже непредсказуем...и он хочет наказать всех...
член соцпартії Португалії з 1972,
з 1974 змінив роботу викладача на професійного "революціонера" дорісши до ролі генсека партії у 1992,
тогож 1992 також обраний президентом Соціалістичного інтернаціоналу.
У 2005 подав резигнацію у звязку з обранням на посаду верховного комісара ООН у справах біженців.
Займає цей пост до 2015 і у 2016 обраний генсеком ООН.
То що можна очикувати від особи з таким послужним списком?