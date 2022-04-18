Припинення вогню в Україні зараз "не на горизонті", - ООН

Припинення вогню в Україні не очікується, але воно може настати в найближчі тижні залежно від того, як триватимуть війна та переговори.

Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Припинення вогню… зараз воно не на горизонті, але може бути за пару тижнів", - сказав він.

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