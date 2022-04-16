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Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 1982 цивільних, - ООН

оон

В Організації Об'єднаних Націй фіксують в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 15 квітня 1982 вбитих мирних жителів, а також 2651 пораненого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нові дані міжнародної організації.

"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24 години ночі 14 квітня 2022 року (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4633 жертви серед цивільного населення в країні: 1982 убитих і 2651 пораненого", - йдеться у звіті.

В ООН уточнили, що серед 1982 загиблих: 511 чоловіків, 323 жінки, 34 дівчинки і 56 хлопчиків, а також 72 дитини та 986 дорослих, стать яких поки невідома.

Серед 2651 пораненого цивільного: 313 чоловіків, 230 жінок, 53 дівчинки і 56 хлопчиків, а також 147 дітей і 1852 дорослих, стать яких нині невідома.

"Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася в результаті застосування засобів ураження з великою площею ураження, в тому числі обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних і авіаційних ударів", - розповіли в УВКПЛ ООН.

В організації зазначають, що фактичні цифри - значно вищі.

"Отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область) і Бородянки (Київська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри підтверджуються і не включені в наведену вище статистику", - повідомляють в ООН.

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ООН (3346) втрати (4395)


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Топ коментарі
+13
ну да, з Нью-Йорка видніше, конешно..... а нічого так, шо в Маріуполі більше 10 тис??? ООН- імпотентна бездіяльна забюрократизована структура.. яку треба давно розігнати
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16.04.2022 10:01
+7
52 дні і як все змінилося. Замість кави інформація про стан на фронтах,як прогноз настрою,планів, надій на день. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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16.04.2022 09:58
+6
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16.04.2022 10:11
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52 дні і як все змінилося. Замість кави інформація про стан на фронтах,як прогноз настрою,планів, надій на день. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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16.04.2022 09:58 Відповісти
ну да, з Нью-Йорка видніше, конешно..... а нічого так, шо в Маріуполі більше 10 тис??? ООН- імпотентна бездіяльна забюрократизована структура.. яку треба давно розігнати
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16.04.2022 10:01 Відповісти
Повністю згоден!!!
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16.04.2022 10:10 Відповісти
Вкотре переконуюся , ця оона ,або сліпа ,або брехлива курва !!!Безпотребна організація !!!
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16.04.2022 10:29 Відповісти
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16.04.2022 10:01 Відповісти
А скільки безвісти пропавших ?
Десятки тисяч мабуть.
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16.04.2022 10:06 Відповісти
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16.04.2022 10:11 Відповісти
Боже це ж брати оБСЄ, і їм обом від батьків передалася куряча сліпота. Тільки кури просто ввечері перестають бачити , а ці суб'єкти наглухо сліпнуть коли бачать слово расия. До речі обсє було б не погано притягти до відповідальності за їх бреню за ці 8 років війни.
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16.04.2022 10:14 Відповісти
ООН продолжает работать под кацапскую копирку , уменьшая трагедию в Украине
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16.04.2022 11:03 Відповісти
Здесь просто не учтены без вести пропавшие... Это только после войны...
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16.04.2022 11:11 Відповісти
тільки в Маріку щонайменше двадцять тисяч цивільних закатовано орками
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16.04.2022 11:28 Відповісти
 
 