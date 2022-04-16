В результате агрессии РФ в Украине погибли 1982 гражданских, - ООН

В Организации Объединенных Наций фиксируют в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ и по состоянию на 15 апреля 1982 убитых мирных жителя, а также 2651 ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на новые данные международной организации.

"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 14 апреля 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 4633 жертв среди гражданского населения в стране : 1982 убитых и 2651 ранен", - говорится в отчете.

В ООН уточнили, что среди 1982 погибших: 511 мужчин, 323 женщины, 34 девочки и 56 мальчиков, а также 72 ребенка и 986 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди 2651 раненого гражданского: 313 мужчин, 230 женщин, 53 девочки и 56 мальчиков, а также 147 детей и 1852 взрослых, пол которых в настоящее время неизвестен.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств поражения с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – рассказали в УВКПЧ ООН.

В организации отмечают, что фактические цифры значительно выше.

"Получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область) ), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются, и не включены в вышеприведенную статистику", - сообщают в ООН.

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