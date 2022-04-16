Жителям окруженных россиянами украинских городов грозит голодная смерть, - ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям, окруженных россиянами украинских городов, поскольку им может грозить голодная смерть.

Об этом говорится в заявлении ВПП, передает Цензор.НЕТ.

По данным ВПП, с начала войны уже 1,4 миллиона украинцев получили ее продовольственную помощь. До конца апреля она стремится охватить 2,3 миллиона человек, но для этого нужно добраться в том числе в Мариуполь, где сейчас могут находиться 100 тысяч нуждающихся.

Усложняет продовольственную проблему и то, что из-за войны более 7 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами - ведь это повлекло за собой нарушение логистики. По оценкам ВПП, примерно 60% из них обеспокоены тем, что не смогут обеспечить себя едой.

"Призываем всех предоставить нам доступ к людям в окруженных городах. Одно дело – когда люди страдают от разрушений, другое – когда их морят голодом до смерти", – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

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