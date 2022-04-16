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Новости Агрессия России против Украины Война
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Жителям окруженных россиянами украинских городов грозит голодная смерть, - ООН

оон

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям, окруженных россиянами украинских городов, поскольку им может грозить голодная смерть.

Об этом говорится в заявлении ВПП, передает Цензор.НЕТ.

По данным ВПП, с начала войны уже 1,4 миллиона украинцев получили ее продовольственную помощь. До конца апреля она стремится охватить 2,3 миллиона человек, но для этого нужно добраться в том числе в Мариуполь, где сейчас могут находиться 100 тысяч нуждающихся.

Усложняет продовольственную проблему и то, что из-за войны более 7 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами - ведь это повлекло за собой нарушение логистики. По оценкам ВПП, примерно 60% из них обеспокоены тем, что не смогут обеспечить себя едой.

"Призываем всех предоставить нам доступ к людям в окруженных городах. Одно дело – когда люди страдают от разрушений, другое – когда их морят голодом до смерти", – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

Читайте: ООН призывает согласовать "зеленый коридор" из Мариуполя. Там погибли две сотрудницы благотворительной организации "Каритас"

голод (147) оккупация (10135) ООН (4167)


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Топ комментарии
+17
Скажіть хтось в ООН ,щоб не підказували кацапам. Тому що це і є їх мета. Смерть українців,голод та розрха.
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16.04.2022 07:56
+15
Кого вони закликали? Духів землі та води? Точно, як тост Шарікова "За те, щоб всі!".
Хай пишуть листа "В крємль, вв пудінґу, лічна".
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16.04.2022 08:15
+12
морським піхотинцям азовцям мешканцям маріуполя вже місяць це загрожує.
а хто, що для цього робить?????????????????
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16.04.2022 08:12
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Скажіть хтось в ООН ,щоб не підказували кацапам. Тому що це і є їх мета. Смерть українців,голод та розрха.
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16.04.2022 07:56 Ответить
а хто скаже нашому головнокомандувачу, що ще позавчора тижні 2 тому треба було рятувати Маріуполь? і хто йому скаже, що якщо не підтримати вже зараз Миколаїв, то з ним буде так само, як і з МАРІУПОЛЕМ??
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16.04.2022 15:14 Ответить
Потрібно послати це ООН, червоний хрест, ОБСЄ та інші органи з трох букв на ті самі три букви.
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16.04.2022 08:04 Ответить
морським піхотинцям азовцям мешканцям маріуполя вже місяць це загрожує.
а хто, що для цього робить?????????????????
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16.04.2022 08:12 Ответить
Кого вони закликали? Духів землі та води? Точно, як тост Шарікова "За те, щоб всі!".
Хай пишуть листа "В крємль, вв пудінґу, лічна".
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16.04.2022 08:15 Ответить
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16.04.2022 08:26 Ответить
на Цензоре сидят орки, чушь чешут
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16.04.2022 08:47 Ответить
один город окружен и то там Азов с морпехами сражаются
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16.04.2022 08:48 Ответить
Дурачелло, а як що до інших областей, де населені пункти в оточенні кацапні ? Херсонщина наприклад ?
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16.04.2022 09:15 Ответить
орки кыш с Цензора !
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16.04.2022 08:56 Ответить
Перша активність ООН за весь час війни на користь України. Звісно цілком марна, як і все, що робить ООН
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16.04.2022 09:03 Ответить
Заклики до одного места. Бесполезная организация. Ни одной миссии за 8 лет
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16.04.2022 09:49 Ответить
ага, зараз оон відправить стопіццот тисяч тон харчів до Луганську та Донецьку шоп накормити орків
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16.04.2022 11:33 Ответить
Та,аби,ви там пвиздихли в ооні
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16.04.2022 12:38 Ответить
ОДНО СПАСЕНИЕ ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЁ ОРУЖИЕ ВСЕГО МИРА ПРОТИВ РОССИИ !!!
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16.04.2022 13:14 Ответить
А для чего это ООН существует, если ОДИН АГРЕССОР может блокировать все действия этой организации?
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16.04.2022 14:23 Ответить
Распустить как Лигу Наций. и создать более благоразумный орган, в котором страна в состоянии явственно наступательной агрессии не имела бы голоса.
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16.04.2022 14:32 Ответить
Вот эти высказывания и есть лицо сегодняшнего ООН.Там не заморачиваются выяснением деталей,а просто ляпают шо попало.На самом деле им плевать.Есть города,захваченные рашистами,есть города,где идут бои.Окружен один Мариуполь.Везде ситуация плохая,но разная.И ООН глубоко плевать,как там мирные люди выживают.Им это неинтересно.ССУКИ!!!
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16.04.2022 18:05 Ответить
Мета путіна-знищити Україну. Ціль-українці. Він знищує їх всіма доступними русофашистам способами в тому числі і випробуваним способом понад сторічної давнини- голодоморами-геноцидами 1921, 1933, 1947 років. Будьмо уважні. Історія помилок не прощає. Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!
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16.04.2022 20:44 Ответить
Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад Усе!
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16.04.2022 20:46 Ответить
 
 