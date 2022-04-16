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Мешканцям оточених росіянами українських міст загрожує голодна смерть, - ООН

оон

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликала забезпечити їй доступ до мешканців оточених росіянами українських міст, оскільки їм може загрожувати голодна смерть.

Про це йдеться в заяві ВПП, передає Цензор.НЕТ.

За даними ВПП, з початку війни вже 1,4 мільйона українців отримали її продовольчу допомогу. До кінця квітня вона прагне охопити 2,3 мільйона людей, але для цього потрібно дістатися зокрема Маріуполя, де зараз можуть перебувати 100 тисяч нужденних.

Ускладнює продовольчу проблему і те, що через війну понад 7 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями - адже це спричинило порушення логістики. За оцінками ВПП, приблизно 60% із них занепокоєні тим, що не зможуть забезпечити себе їжею.

"Закликаємо всіх надати нам доступ до людей в оточених містах. Одна річ - коли люди потерпають від руйнувань, інша - коли їх морять голодом до смерті", - заявив виконавчий директор ВПП Девід Бізлі.

Також читайте: ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

Автор: 

голод (117) окупація (6685) ООН (3346)


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Топ коментарі
+17
Скажіть хтось в ООН ,щоб не підказували кацапам. Тому що це і є їх мета. Смерть українців,голод та розрха.
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16.04.2022 07:56
+15
Кого вони закликали? Духів землі та води? Точно, як тост Шарікова "За те, щоб всі!".
Хай пишуть листа "В крємль, вв пудінґу, лічна".
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16.04.2022 08:15
+12
морським піхотинцям азовцям мешканцям маріуполя вже місяць це загрожує.
а хто, що для цього робить?????????????????
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16.04.2022 08:12
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Скажіть хтось в ООН ,щоб не підказували кацапам. Тому що це і є їх мета. Смерть українців,голод та розрха.
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16.04.2022 07:56 Відповісти
а хто скаже нашому головнокомандувачу, що ще позавчора тижні 2 тому треба було рятувати Маріуполь? і хто йому скаже, що якщо не підтримати вже зараз Миколаїв, то з ним буде так само, як і з МАРІУПОЛЕМ??
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16.04.2022 15:14 Відповісти
Потрібно послати це ООН, червоний хрест, ОБСЄ та інші органи з трох букв на ті самі три букви.
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16.04.2022 08:04 Відповісти
морським піхотинцям азовцям мешканцям маріуполя вже місяць це загрожує.
а хто, що для цього робить?????????????????
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16.04.2022 08:12 Відповісти
Кого вони закликали? Духів землі та води? Точно, як тост Шарікова "За те, щоб всі!".
Хай пишуть листа "В крємль, вв пудінґу, лічна".
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16.04.2022 08:15 Відповісти
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16.04.2022 08:26 Відповісти
на Цензоре сидят орки, чушь чешут
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16.04.2022 08:47 Відповісти
один город окружен и то там Азов с морпехами сражаются
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16.04.2022 08:48 Відповісти
Дурачелло, а як що до інших областей, де населені пункти в оточенні кацапні ? Херсонщина наприклад ?
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16.04.2022 09:15 Відповісти
орки кыш с Цензора !
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16.04.2022 08:56 Відповісти
Перша активність ООН за весь час війни на користь України. Звісно цілком марна, як і все, що робить ООН
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16.04.2022 09:03 Відповісти
Заклики до одного места. Бесполезная организация. Ни одной миссии за 8 лет
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16.04.2022 09:49 Відповісти
ага, зараз оон відправить стопіццот тисяч тон харчів до Луганську та Донецьку шоп накормити орків
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16.04.2022 11:33 Відповісти
Та,аби,ви там пвиздихли в ооні
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16.04.2022 12:38 Відповісти
ОДНО СПАСЕНИЕ ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЁ ОРУЖИЕ ВСЕГО МИРА ПРОТИВ РОССИИ !!!
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16.04.2022 13:14 Відповісти
А для чего это ООН существует, если ОДИН АГРЕССОР может блокировать все действия этой организации?
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16.04.2022 14:23 Відповісти
Распустить как Лигу Наций. и создать более благоразумный орган, в котором страна в состоянии явственно наступательной агрессии не имела бы голоса.
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16.04.2022 14:32 Відповісти
Вот эти высказывания и есть лицо сегодняшнего ООН.Там не заморачиваются выяснением деталей,а просто ляпают шо попало.На самом деле им плевать.Есть города,захваченные рашистами,есть города,где идут бои.Окружен один Мариуполь.Везде ситуация плохая,но разная.И ООН глубоко плевать,как там мирные люди выживают.Им это неинтересно.ССУКИ!!!
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16.04.2022 18:05 Відповісти
Мета путіна-знищити Україну. Ціль-українці. Він знищує їх всіма доступними русофашистам способами в тому числі і випробуваним способом понад сторічної давнини- голодоморами-геноцидами 1921, 1933, 1947 років. Будьмо уважні. Історія помилок не прощає. Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!
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16.04.2022 20:44 Відповісти
Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад Усе!
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16.04.2022 20:46 Відповісти
 
 