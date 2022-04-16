Мешканцям оточених росіянами українських міст загрожує голодна смерть, - ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликала забезпечити їй доступ до мешканців оточених росіянами українських міст, оскільки їм може загрожувати голодна смерть.

Про це йдеться в заяві ВПП, передає Цензор.НЕТ.

За даними ВПП, з початку війни вже 1,4 мільйона українців отримали її продовольчу допомогу. До кінця квітня вона прагне охопити 2,3 мільйона людей, але для цього потрібно дістатися зокрема Маріуполя, де зараз можуть перебувати 100 тисяч нужденних.

Ускладнює продовольчу проблему і те, що через війну понад 7 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями - адже це спричинило порушення логістики. За оцінками ВПП, приблизно 60% із них занепокоєні тим, що не зможуть забезпечити себе їжею.

"Закликаємо всіх надати нам доступ до людей в оточених містах. Одна річ - коли люди потерпають від руйнувань, інша - коли їх морять голодом до смерті", - заявив виконавчий директор ВПП Девід Бізлі.

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