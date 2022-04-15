ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

Всесвітня продовольча програма організації Об'єднаних Націй (ВПП ООН) поглиблює співпрацю з Україною в умовах блокування її морського с/г експорту військовими кораблями країни-агресора Російської Федерації, розглядається питання викупу організацією українського зерна і подальшої доставки його в країни, яким загрожує голод.

Відповідне питання обговорили міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський і виконавчий директор ВПП ООН Девід Малдоу Бізлі під час зустрічі в Києві, повідомляється на сайті українського відомства в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ іх посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Була обговорена можливість закупівлі надлишків зернових в Україні за рахунок Всесвітньої продовольчої програми, щоб забезпечити їжею країни Африки і Близького Сходу та запобігти глобальному голоду в цих регіонах, загроза якого дуже реальна", - уточнюється в повідомленні Мінагрополітики.

Відомство наголосило, що ВПП ООН розгорнула масштабну гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Зокрема, налагоджені контакти з хлібозаводами, борошномельними підприємствами та підприємствами харчової промисловості в Україні для закупівлі у них товарів і подальшого постачання в регіони, постраждалі від військового вторгнення Росії.

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"Мова йде про близько 40 тис. тонн продовольчих товарів. Відкрито сім складських приміщень у Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому. А у Львівській, Вінницькій та Івано-Франківській областях надається грошова допомога переселенцям", - цитує Бізлі пресслужба Мінагрополітики.

У свою чергу Сольський під час зустрічі акцентував увагу на необхідності розблокування українських морпортів і шляхів судноплавства, щоб забезпечити експорт с/г продукції з України.

"Щоб стабілізувати ситуацію, важливо забезпечити логістику поставок аграрної продукції з України через розблоковані порти та альтернативні шляхи. Крім того, малі та середні українські фермерські господарства та агропідприємства, які відіграють велику роль у забезпеченні національної та світової продовольчої безпеки, потребують невідкладної допомоги", – цитує відомство свого главу.

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