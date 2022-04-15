ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду
Всесвітня продовольча програма організації Об'єднаних Націй (ВПП ООН) поглиблює співпрацю з Україною в умовах блокування її морського с/г експорту військовими кораблями країни-агресора Російської Федерації, розглядається питання викупу організацією українського зерна і подальшої доставки його в країни, яким загрожує голод.
Відповідне питання обговорили міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський і виконавчий директор ВПП ООН Девід Малдоу Бізлі під час зустрічі в Києві, повідомляється на сайті українського відомства в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ іх посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Була обговорена можливість закупівлі надлишків зернових в Україні за рахунок Всесвітньої продовольчої програми, щоб забезпечити їжею країни Африки і Близького Сходу та запобігти глобальному голоду в цих регіонах, загроза якого дуже реальна", - уточнюється в повідомленні Мінагрополітики.
Відомство наголосило, що ВПП ООН розгорнула масштабну гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Зокрема, налагоджені контакти з хлібозаводами, борошномельними підприємствами та підприємствами харчової промисловості в Україні для закупівлі у них товарів і подальшого постачання в регіони, постраждалі від військового вторгнення Росії.
"Мова йде про близько 40 тис. тонн продовольчих товарів. Відкрито сім складських приміщень у Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому. А у Львівській, Вінницькій та Івано-Франківській областях надається грошова допомога переселенцям", - цитує Бізлі пресслужба Мінагрополітики.
У свою чергу Сольський під час зустрічі акцентував увагу на необхідності розблокування українських морпортів і шляхів судноплавства, щоб забезпечити експорт с/г продукції з України.
"Щоб стабілізувати ситуацію, важливо забезпечити логістику поставок аграрної продукції з України через розблоковані порти та альтернативні шляхи. Крім того, малі та середні українські фермерські господарства та агропідприємства, які відіграють велику роль у забезпеченні національної та світової продовольчої безпеки, потребують невідкладної допомоги", – цитує відомство свого главу.
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...повоевали с Украиной... *)
Зранку кацапоавтопробіг, увечері -"нет подсолнечного масла".
Увечері - кацапоавтопробіг, зранку -"нет подсолнечного масла".
Потрібно читати одеських класиків
Мне лично насрать на голод в Африке. На них никто не нападал. Наоборот, страшно даже подумать сколько уже туда угрохано помощи и денег. Если африканцы не могу сами сорганизоваться и скооперироваться, чтобы прекратить междуусобицы и заняться развитием, то почему это других должно *****? Если они не могут выбрать никого, кроме очередного людоеда, то чьи это проблемы?
Пропоную зробити таку саму реакцію, як і та, що ми отримали і отримуємо від ООН. А саме - виголосити значну стурбованість в зв'язку з можливим світовим голодом та закликати світову спільноту негайно і терміново робити рішучі дії, щоб цьому голоду запобігти.
може, хоч якась користь буде від цих бюрократів=імпотентів
Про які вироби з борошна ти мелеш? Ти будеш продавати мацу арабу, а житню паляницю китайцю? А що там із терміном придатності у таких виробів, хоч 1% від терміну зберігання зерна буде?