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ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

продукты,цены,корзина

Всесвітня продовольча програма організації Об'єднаних Націй (ВПП ООН) поглиблює співпрацю з Україною в умовах блокування її морського с/г експорту військовими кораблями країни-агресора Російської Федерації, розглядається питання викупу організацією українського зерна і подальшої доставки його в країни, яким загрожує голод.

Відповідне питання обговорили міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський і виконавчий директор ВПП ООН Девід Малдоу Бізлі під час зустрічі в Києві, повідомляється на сайті українського відомства в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ іх посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Була обговорена можливість закупівлі надлишків зернових в Україні за рахунок Всесвітньої продовольчої програми, щоб забезпечити їжею країни Африки і Близького Сходу та запобігти глобальному голоду в цих регіонах, загроза якого дуже реальна", - уточнюється в повідомленні Мінагрополітики.

Відомство наголосило, що ВПП ООН розгорнула масштабну гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Зокрема, налагоджені контакти з хлібозаводами, борошномельними підприємствами та підприємствами харчової промисловості в Україні для закупівлі у них товарів і подальшого постачання в регіони, постраждалі від військового вторгнення Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через блокаду Росією українських портів ростуть ціни на продовольчі товари, - Столтенберг

"Мова йде про близько 40 тис. тонн продовольчих товарів. Відкрито сім складських приміщень у Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому. А у Львівській, Вінницькій та Івано-Франківській областях надається грошова допомога переселенцям", - цитує Бізлі пресслужба Мінагрополітики.

У свою чергу Сольський під час зустрічі акцентував увагу на необхідності розблокування українських морпортів і шляхів судноплавства, щоб забезпечити експорт с/г продукції з України.

"Щоб стабілізувати ситуацію, важливо забезпечити логістику поставок аграрної продукції з України через розблоковані порти та альтернативні шляхи. Крім того, малі та середні українські фермерські господарства та агропідприємства, які відіграють велику роль у забезпеченні національної та світової продовольчої безпеки, потребують невідкладної допомоги", – цитує відомство свого главу.

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Автор: 

зерно (3119) ООН (3346) продовольство (337)


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Топ коментарі
+17
Абсолютно цілком і повністю згодний з Осипенко Володимирівна Оксана.
Пропоную зробити таку саму реакцію, як і та, що ми отримали і отримуємо від ООН. А саме - виголосити значну стурбованість в зв'язку з можливим світовим голодом та закликати світову спільноту негайно і терміново робити рішучі дії, щоб цьому голоду запобігти.
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15.04.2022 20:08
+13
Продамо борошно по ціні золота.1кг.борошна= 1кг. золота.Як годувати весь світ, то Україна, а як допомогти нам, то вето в ООН.Їжте нафту.
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15.04.2022 20:02
+9
Зате є кацапські автопробіги, тому і "нет подсолнечного масла".

Зранку кацапоавтопробіг, увечері -"нет подсолнечного масла".
Увечері - кацапоавтопробіг, зранку -"нет подсолнечного масла".

Потрібно читати одеських класиків
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15.04.2022 20:41
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В Баварии нет подсолнечного масла! -- вообще никакого нету. Только оливковое ...
...повоевали с Украиной... *)
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15.04.2022 20:02 Відповісти
Зате є кацапські автопробіги, тому і "нет подсолнечного масла".

Зранку кацапоавтопробіг, увечері -"нет подсолнечного масла".
Увечері - кацапоавтопробіг, зранку -"нет подсолнечного масла".

Потрібно читати одеських класиків
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15.04.2022 20:41 Відповісти
там где заводятся кацапы, начинает пропадать все.
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15.04.2022 22:29 Відповісти
Продамо борошно по ціні золота.1кг.борошна= 1кг. золота.Як годувати весь світ, то Україна, а як допомогти нам, то вето в ООН.Їжте нафту.
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15.04.2022 20:02 Відповісти
Ты сильно-то не барыжничай... -- у вас всё семенное и техническое от нас...*)
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15.04.2022 20:06 Відповісти
То самі й виростіть собі тоді. В чому проблема
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15.04.2022 21:29 Відповісти
Та, мы ж на вас расчитывали -- а вы Зелю вырастили...
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15.04.2022 23:07 Відповісти
Факт остаётся фактом - ООН показала себя как бессмысленная организация, которая в "обычном" режиме лишь морочит голову людям популистскими заявлениями, а когда требуются быстрые и решительные меры созывает 100500 заседаний, где решают какой глубины консёрн выразить сегодня. Плюс, уверен, отмывают там госбабла мама не горюй.

Мне лично насрать на голод в Африке. На них никто не нападал. Наоборот, страшно даже подумать сколько уже туда угрохано помощи и денег. Если африканцы не могу сами сорганизоваться и скооперироваться, чтобы прекратить междуусобицы и заняться развитием, то почему это других должно *****? Если они не могут выбрать никого, кроме очередного людоеда, то чьи это проблемы?
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15.04.2022 22:00 Відповісти
Пусть дают танки, крылатые ракеты, самолеты, поменяем на еду 😏
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15.04.2022 20:05 Відповісти
зерно на современное оружие ракеты средней дальности , самолеты современное оружие только так а ко как нам свои посевы и фермеров охранять от рашисткой саранчи
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15.04.2022 20:06 Відповісти
Пушки вместо хлеба -- это тебе к Хрущёву...*)
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15.04.2022 20:08 Відповісти
Абсолютно цілком і повністю згодний з Осипенко Володимирівна Оксана.
Пропоную зробити таку саму реакцію, як і та, що ми отримали і отримуємо від ООН. А саме - виголосити значну стурбованість в зв'язку з можливим світовим голодом та закликати світову спільноту негайно і терміново робити рішучі дії, щоб цьому голоду запобігти.
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15.04.2022 20:08 Відповісти
Гарна ідея!
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15.04.2022 20:22 Відповісти
ну молодець цей Сольський, все правильно сказав.
може, хоч якась користь буде від цих бюрократів=імпотентів
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15.04.2022 20:27 Відповісти
Организации озабоченых Недоумков проголодалась? Пусть п у Гебейруса галаперидола покушают.
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15.04.2022 21:04 Відповісти
Продавати переважно зерно - це як бути банановою республікою. Треба міняти структуру експорту у бік товарів із високою доданою вартістю і продавати вироби з борошна - якщо захочуть їсти, куплять, нікуди не подінуться.
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15.04.2022 22:26 Відповісти
Зерно, як і будь-які сільськогосподарські вироби - це високотехнологічні та наукоємні сектори економіки на відміну від виробництва сталі, вугілля та інших традиційних совкових скреп.
Про які вироби з борошна ти мелеш? Ти будеш продавати мацу арабу, а житню паляницю китайцю? А що там із терміном придатності у таких виробів, хоч 1% від терміну зберігання зерна буде?
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15.04.2022 22:35 Відповісти
Не знаю, що це за ініціатива, але в ізраїлі, туреччини, оае, китаї, пар, не має потрапити ні єдиного українського зернятнка!
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15.04.2022 22:29 Відповісти
вся эта африканская и прочая азиатская шваль любители путена и рабсии. вот пусть рашистами и питаются, а ооновскими функционерами закусывают.
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15.04.2022 22:33 Відповісти
Потрібно висловити "велику стурбованість"!
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16.04.2022 03:16 Відповісти
 
 