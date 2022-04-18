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Новини Війна
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Зеленський (22456) Донбас (22348)

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, - Зеленський

рф

Значна частина російських окупантів сконцентрована для наступу на Донбас.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротися Ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно.

Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються, які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом всіх цих років і назавжди з Україною", - наголосив президент.

Дивіться також: Звернення Зеленського: Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо. ВIДЕО

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Топ коментарі
+42
Віримо в наших захистників!!!!Слава ЗСУ!!!Бережи вас Бог!!!!!
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18.04.2022 23:04
+27
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18.04.2022 23:11
+25
Для початку ти би вигнав зрадників зі свого оточення: дермака, татарова, демченка, агрохімію, буданова і машку-гогі не забудь.
А вже потім можеш щось казати "будемо боротися ... будемо захищатись щоденно .... нічого не віддамо".
Може, ЗСУ з народом і будуть... якщо вчергове не зрадять з-під тебе
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18.04.2022 23:08
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Віримо в наших захистників!!!!Слава ЗСУ!!!Бережи вас Бог!!!!!
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18.04.2022 23:04 Відповісти
Запано кияни почали масово повертатись
У найближчу добу я б радив бути особливо обережним тим, хто продивпє поруч з Києво-могилянкою
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18.04.2022 23:05 Відповісти
Ты об этом сообщаешь, чтобы ***** выбрало новый объект для обстрела? Одни дебилы уже засветили ангар для ремонта техники для телемарафона, теперь еще один идиот с подсказками. Знаешь что-то - молчи! Местные без тебя знают, что возле них находится!
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18.04.2022 23:36 Відповісти
догаласувався?
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18.04.2022 23:10 Відповісти
Ну що ты разорался в каждой новости, видишь орков сообщай куда следует.
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18.04.2022 23:10 Відповісти
Я вам сообщая, это на карте нашей liveuamap.com
Та и губернатор Луганский говорил, без названия городов
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18.04.2022 23:13 Відповісти
Кремінна ще не критично, але Зарічне - це шлях на південь, оточуючи Лисичанськ(
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18.04.2022 23:25 Відповісти
Зачем спамине, валенки??? Это официальная информация!!!
Если спрячете голову в песок или глазки зажмкрите, ничего не произойдёт?
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18.04.2022 23:15 Відповісти
Пишуть, що вже орки під Слов'янськом і Лиманом.
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18.04.2022 23:32 Відповісти
вы и под Киевом были...!
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18.04.2022 23:45 Відповісти
Под Славянском???? Ну разве что на ферари примчались)))
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19.04.2022 00:05 Відповісти
Для початку ти би вигнав зрадників зі свого оточення: дермака, татарова, демченка, агрохімію, буданова і машку-гогі не забудь.
А вже потім можеш щось казати "будемо боротися ... будемо захищатись щоденно .... нічого не віддамо".
Може, ЗСУ з народом і будуть... якщо вчергове не зрадять з-під тебе
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18.04.2022 23:08 Відповісти
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18.04.2022 23:11 Відповісти
Що означає вигнав? Отак просто вигнав і все? І СБУ? А слідство? А суд? А ВТК №4, а термін?
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19.04.2022 08:57 Відповісти
Гугл вам как бы намекает открыв карты. Давайте уже. Хватит терпеть.
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18.04.2022 23:09 Відповісти
Бить всегда надо первым !
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18.04.2022 23:09 Відповісти
(с) вермахт, 5 июля 43 года
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18.04.2022 23:17 Відповісти
Не даже вогко для наступу, не потонуть, як мацква?
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18.04.2022 23:12 Відповісти
А де Арестович? 2 тижні назад ввн казав, що орки вже здають Херсон. Значить люся вже там
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18.04.2022 23:12 Відповісти
Ага сдают. Уже вышки Киевстар захватили и пилят оператора, который на лугандоне. Только что из под Херсона лупили смерчами и градами по Николаеву! Такого обстрела давно не было, Арта не умолкает. ВСУ держитесь!
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18.04.2022 23:21 Відповісти
після відео яке злив Киіва тсало зрозуміл, шо Люся працює підарасом у клоунів, прямо по улюбленому ним Пєлєвіну
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18.04.2022 23:27 Відповісти
враг то готовился... а верховный главнокомандующий Украины?
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18.04.2022 23:15 Відповісти
А ви думаєте скотам фашистським не страшно, страшно, дуже страшно. Зброї більше у ВСУ.
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18.04.2022 23:16 Відповісти
зелох обыкновенный, не понимает что происходит
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18.04.2022 23:20 Відповісти
а ну ка расскажи, понятливый .
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18.04.2022 23:41 Відповісти
"Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, в тому числі готувався і я,як президент і "слуга" три роки асфальтуючи дороги України ,для швидкого наступу рашиста,
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18.04.2022 23:24 Відповісти
Как уже зае*ал этот пустопорожний наркомовский пи*дёж...
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18.04.2022 23:29 Відповісти
І як вони готувалися? Дороги асфальтували? Чи на шашлики всіх кликали?
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18.04.2022 23:34 Відповісти
На лижах каталися весь сiчень у Буковелi. Готовилися до вiйни.
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19.04.2022 06:17 Відповісти
Слава захисникам!

Боже! Берёжи синів та доньок України!
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18.04.2022 23:49 Відповісти
маємо що маємо,задовбали бики із своїм асфальтом під кожною новиною,ніби лише зелене винувате...усі "гетьмани" приклалися до "розбудови" ВСУ...просто закрийте **...льники всі і зелені і голубі...
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18.04.2022 23:49 Відповісти
Надія лише на ЗСУ. Все інше балаканина.
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18.04.2022 23:53 Відповісти
НА ПІДХОДІ ТЯЖКА ВIЙСЬКОВА ТЕХНІКА З КІЛЬКОХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ОДНОЧАСНО.
Але конкретику подавати заборонено.
каЦАПИ, вам пiлотка, тобто -п*зда.
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19.04.2022 00:09 Відповісти
Нє ну з Нептунами Зе наїбал всіх і своїх і чужих, тепер Москва кормить бичків, так шо є надія на нові сюрпризи для рашистів.
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19.04.2022 04:41 Відповісти
Та ідіотів обманути не важко. Можна 3 роки саботувати зміцнення ЗСУ, закривати усі програми високоточного озброєння, а потім сказати - що так і було задумано, і бидло повірить, і буде розповсюджувати цю зухвалу брехню.
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19.04.2022 08:35 Відповісти
А как он чужих на*бал? У нас на вооружение еще в 2021 году уже должно было стоять 3 дивизиона Нептунов (это более 200 ракет), которых должно было хватить на весь Черноморский флот рашки. Вместо этого поштучно вывезли несколько штук уже после начала войны и какие-то заготовки еще для какого-то количества.
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19.04.2022 17:11 Відповісти
Минулого разу концентрація набагато більших військ братьєв призвела лише до повного ігнорування з боку Банкової та звинувачення союзників у правакациях.
Отже, такі заяви може робити лише відповідна відповідальна особа.
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19.04.2022 08:33 Відповісти
 
 