У Миколаєві прогриміли вибухи, - мер Сєнкевич
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер міста Олександр Сєнкевич написав у телеграмі.
Він зазначив: "У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З‘ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам зранку".
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар19.04.2022 00:11
+17 Benjie Lucic #475977
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показати весь коментар19.04.2022 00:10
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Я все ж такі надіюсь на відео де його на якійсь деревяній тачці мертвого будуть возити по селу а потім кинуть собакам щоб зїли цю сатану і вона більше не поверталась на землю
Чи то може я такий параноїк...
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