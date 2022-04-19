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У Миколаєві прогриміли вибухи, - мер Сєнкевич

сенкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер міста Олександр Сєнкевич написав у телеграмі. 

Він зазначив: "У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З‘ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам зранку".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві, - облрада. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1810) обстріл (28700)


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Топ коментарі
+24
Бункер Путина в Уральских горах находится на глубине 300 метров под землей. Китайцы накануне написали в своей прессе (видимо специально для Путина) что современные технологии позволяют уничтожать бункеры на глубине до 2000 метров (т.е. 2 км). Очень жирный намек со стороны Пекина
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19.04.2022 00:11
+17
На всех фронтах сейчас очень жарко. Удачи защитникам Украины!!!
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19.04.2022 00:12
+15
Поймите вы все наконец. Пока Параша не будет полностью уничтожена (все 140 млн) они нас в покое не оставят. Поэтому все, кто за мир с Куйлом- просто предатели Украины. Так уже понятно???
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19.04.2022 00:10
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Да не кілька, ******** настріляли багато.
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19.04.2022 00:08 Відповісти
А где Ким ? Он точно все сейчас знает. Этот Сенкевич наверно не в Николаеве
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19.04.2022 00:09 Відповісти
Ким слишком много и не по теме, теперь только тревогу дублирует
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19.04.2022 00:14 Відповісти
Привет, София. Виталий К носки стирает вместе с сенкевичем. Они в городе. Только в бункере. Сенкевич сказал, что утром будет информация, где накрыло. Взрывы не прекращаются.
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19.04.2022 00:19 Відповісти
Поймите вы все наконец. Пока Параша не будет полностью уничтожена (все 140 млн) они нас в покое не оставят. Поэтому все, кто за мир с Куйлом- просто предатели Украины. Так уже понятно???
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19.04.2022 00:10 Відповісти
Насамперед, москалів притягує наявність москворотих братів. Так зрозуміло?
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19.04.2022 00:15 Відповісти
Согласен..у тебя там в Германии русских дофига..помогай уничтожать
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19.04.2022 00:17 Відповісти
Я тут в Германии (надеюсь) временно. А предатели Украины чувствуют себя постоянно и комфортно благодаря в том числе и 73%-ным ватным дебилам...
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19.04.2022 00:20 Відповісти
Таким як ти, які роздмухують ворожнечу на форумі за політичими ознаками із за кордону під час війни не місце на українському форумі. Приїзди сюдиі рятуй Україну як це роблять спражні українці, а не плюндруй своєю дебільною проксі.
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19.04.2022 00:25 Відповісти
Ты это из окопа строчишь???
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19.04.2022 00:40 Відповісти
Иди *****.
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19.04.2022 01:05 Відповісти
Ты провокатор , кацапский?
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19.04.2022 01:08 Відповісти
Бункер Путина в Уральских горах находится на глубине 300 метров под землей. Китайцы накануне написали в своей прессе (видимо специально для Путина) что современные технологии позволяют уничтожать бункеры на глубине до 2000 метров (т.е. 2 км). Очень жирный намек со стороны Пекина
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19.04.2022 00:11 Відповісти
А у США ечть уюе такая бомба чтоб завалить бункер на глубине 2000 м.
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19.04.2022 00:14 Відповісти
Тобто навіть над тільцем жалюгідного карлика не познущаються собаки ?

Я все ж такі надіюсь на відео де його на якійсь деревяній тачці мертвого будуть возити по селу а потім кинуть собакам щоб зїли цю сатану і вона більше не поверталась на землю
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19.04.2022 00:22 Відповісти
Мені іноді здається, що той Швець Аристовича вмикає....
Чи то може я такий параноїк...
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19.04.2022 10:47 Відповісти
В СМИ появилось видео обстрела Николаева.
https://t.me/+E3I9IZVLrYBhOGEy ТРУХА⚡️Николаев
https://t.me/nikolaevtruexasend_bot Прислать новость 📸
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19.04.2022 00:12 Відповісти
На всех фронтах сейчас очень жарко. Удачи защитникам Украины!!!
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19.04.2022 00:12 Відповісти
Смерть цапам!
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19.04.2022 00:20 Відповісти
С рассеей все давно понятно,у меня ,например,вопросы к 6 кам по меньше.Вот в Николаеве сайт новости N,до тех пор ,пока не были закрыты комментарии открыто призывали к разделению страны и свержению власти и это считалось нормой,при этом какой либо модерации это не проходило и ,видимо даже поощралось.И что после этого вы хотите?Управление Зори Машпроект-верхушка -бывшая регионы,а контракты 15-16 годов шли далеко не в Индию и это знали все.За НГЗ просто помолчу
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19.04.2022 00:49 Відповісти
"Несмотря на то, что РФ переместила основные усилия на восток, ее воздушные и ракетные удары продолжаются по всей Украине. Цель - помешать украинским ПВО сосредоточиться исключительно на Донбассе и нанести ущерб украинским регионам." https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/russia-crisis-military-assessment-how-ukraine-can-take-the-fight-to-russia/ Atlantic Council
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19.04.2022 00:58 Відповісти
Воздушная тревога! Сейчас.
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19.04.2022 01:24 Відповісти
 
 