У Миколаєві прогриміли вибухи, - мер Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер міста Олександр Сєнкевич написав у телеграмі.

Він зазначив: "У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З‘ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам зранку".

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