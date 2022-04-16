Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві, - облрада. ФОТОрепортаж
Російські окупанти у Миколаєві обстріляли дитячий садок. На щастя малечі в цей час не було у закладі.
Про це у Telegram повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку, в Миколаєві, рашисти обстріляли дитячий садочок… ДИТЯЧИЙ САДОЧОК! авжеж ми ховаємо там нацистів, чи, мабуть, швиденько створили там військовий об’єкт…
На щастя в цей час в садку нікого з малечі не було", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Чайка Київ
показати весь коментар16.04.2022 21:57
+11 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар16.04.2022 21:59
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.04.2022 21:58
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Це увесь той світ навколо для них - нелюди.
хто в ньому був - НАТО чи Азов???
мерзото...
красиві і правильні слова!