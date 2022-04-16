Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві, - облрада. ФОТОрепортаж

Російські окупанти у Миколаєві обстріляли дитячий садок. На щастя малечі в цей час не було у закладі.

Про це у Telegram повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, в Миколаєві, рашисти обстріляли дитячий садочок… ДИТЯЧИЙ САДОЧОК! авжеж ми ховаємо там нацистів, чи, мабуть, швиденько створили там військовий об’єкт…



На щастя в цей час в садку нікого з малечі не було", - йдеться в повідомленні.

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