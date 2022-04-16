УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11144 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 409 15

Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві, - облрада. ФОТОрепортаж

Російські окупанти у Миколаєві обстріляли дитячий садок. На щастя малечі в цей час не було у закладі.

Про це у Telegram повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, в Миколаєві, рашисти обстріляли дитячий садочок… ДИТЯЧИЙ САДОЧОК! авжеж ми ховаємо там нацистів, чи, мабуть, швиденько створили там військовий об’єкт…

На щастя в цей час в садку нікого з малечі не було", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві, - облрада 01
Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві, - облрада 02
Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві, - облрада 03
Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві, - облрада 04

Автор: 

дитячий садок (363) Миколаїв (1807) обстріл (28596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Немає слів. Нелюди.
показати весь коментар
16.04.2022 21:57
+11
ви думаєте що це все випадково по дитячих садочках та лікарнях прилітає,тіпа кацапи чучуть промахнулись..нііі **** вони це роблять від щирого серця,б'ють по дітях по нашому майбутньому ..вірим в наших захистників!!!
показати весь коментар
16.04.2022 21:59
+9
паскуди....
хто в ньому був - НАТО чи Азов???
мерзото...
показати весь коментар
16.04.2022 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немає слів. Нелюди.
показати весь коментар
16.04.2022 21:57 Відповісти
Кошмарят, суки.
показати весь коментар
16.04.2022 21:59 Відповісти
Люди. Вони саме так себе звуть. Їх не цікавить, як їх називає весь світ. Весь світ їх не цікавить, окрім того, що там ще є чимсь поживитися.

Це увесь той світ навколо для них - нелюди.
показати весь коментар
16.04.2022 22:18 Відповісти
Ви ще на оцей, у минулому, дитячий садочок подивіться. Слово "нелюди" у вас ласкавим стане.

показати весь коментар
16.04.2022 22:26 Відповісти
паскуди....
хто в ньому був - НАТО чи Азов???
мерзото...
показати весь коментар
16.04.2022 21:58 Відповісти
ви думаєте що це все випадково по дитячих садочках та лікарнях прилітає,тіпа кацапи чучуть промахнулись..нііі **** вони це роблять від щирого серця,б'ють по дітях по нашому майбутньому ..вірим в наших захистників!!!
показати весь коментар
16.04.2022 21:59 Відповісти
******. извините за мой французский. гандоны, ***** и нелюди.
показати весь коментар
16.04.2022 22:01 Відповісти
О! Я почав розуміти французький!!
красиві і правильні слова!
показати весь коментар
16.04.2022 22:08 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 22:04 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 22:07 Відповісти
звичайна справа для нелюдів
показати весь коментар
16.04.2022 22:08 Відповісти
москаль так худко втiкав, що аж ногу загубив..... ))
показати весь коментар
16.04.2022 22:11 Відповісти
Наші хлопці добре знаються на тому "Lego" - розбирають швидко та професійно.
показати весь коментар
16.04.2022 22:23 Відповісти
Єдина наша "вина" в тому, що ми - українці. Тому кацапам ***** на стать, вік, спеціальність, політичний погляд, віросповідання. Якщо ти - українець, для орків ти - ворог. У цих підорів немає нічого людського і нічого святого. Їхнє існування - це шлях у нікуди, у прірву, тому цю срану недоімперію, цю блювотну Бичковію з її садистами, педофілами, ґвалтівниками, мародерами, наркоманами, п'яницями і довбойобами потрібно знищити. Знищити і пильнувати, щоб ця ***** більше ніколи не повстала з попелу.
показати весь коментар
16.04.2022 22:31 Відповісти
 
 