Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве, - облсовет. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Николаеве обстреляли детский сад. К счастью малышей в это время не было в заведении.

Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, в Николаеве, решисты обстреляли детский садик… ДЕТСКИЙ САДИК! авось мы прячем там нацистов, или, пожалуй, быстренько создали там военный объект…"

К счастью в это время в садике никого из малышей не было", - говорится в сообщении.

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