Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве, - облсовет. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в Николаеве обстреляли детский сад. К счастью малышей в это время не было в заведении.
Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром, в Николаеве, решисты обстреляли детский садик… ДЕТСКИЙ САДИК! авось мы прячем там нацистов, или, пожалуй, быстренько создали там военный объект…"
К счастью в это время в садике никого из малышей не было", - говорится в сообщении.
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+15 Чайка Київ
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+11 Максім ХОЙ #398010
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+9 Вася Шевченко #371210
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Це увесь той світ навколо для них - нелюди.
хто в ньому був - НАТО чи Азов???
мерзото...
красиві і правильні слова!