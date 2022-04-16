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Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве, - облсовет. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Николаеве обстреляли детский сад. К счастью малышей в это время не было в заведении.

Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, в Николаеве, решисты обстреляли детский садик… ДЕТСКИЙ САДИК! авось мы прячем там нацистов, или, пожалуй, быстренько создали там военный объект…"

К счастью в это время в садике никого из малышей не было", - говорится в сообщении.

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Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве, - облсовет 01
Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве, - облсовет 02
Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве, - облсовет 03
Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве, - облсовет 04

детсад (429) Николаев (2153) обстрел (27275)


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Топ комментарии
+15
Немає слів. Нелюди.
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16.04.2022 21:57
+11
ви думаєте що це все випадково по дитячих садочках та лікарнях прилітає,тіпа кацапи чучуть промахнулись..нііі **** вони це роблять від щирого серця,б'ють по дітях по нашому майбутньому ..вірим в наших захистників!!!
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16.04.2022 21:59
+9
паскуди....
хто в ньому був - НАТО чи Азов???
мерзото...
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16.04.2022 21:58
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Немає слів. Нелюди.
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16.04.2022 21:57 Ответить
Кошмарят, суки.
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16.04.2022 21:59 Ответить
Люди. Вони саме так себе звуть. Їх не цікавить, як їх називає весь світ. Весь світ їх не цікавить, окрім того, що там ще є чимсь поживитися.

Це увесь той світ навколо для них - нелюди.
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16.04.2022 22:18 Ответить
Ви ще на оцей, у минулому, дитячий садочок подивіться. Слово "нелюди" у вас ласкавим стане.

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16.04.2022 22:26 Ответить
паскуди....
хто в ньому був - НАТО чи Азов???
мерзото...
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16.04.2022 21:58 Ответить
ви думаєте що це все випадково по дитячих садочках та лікарнях прилітає,тіпа кацапи чучуть промахнулись..нііі **** вони це роблять від щирого серця,б'ють по дітях по нашому майбутньому ..вірим в наших захистників!!!
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16.04.2022 21:59 Ответить
******. извините за мой французский. гандоны, ***** и нелюди.
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16.04.2022 22:01 Ответить
О! Я почав розуміти французький!!
красиві і правильні слова!
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16.04.2022 22:08 Ответить
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16.04.2022 22:04 Ответить
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16.04.2022 22:07 Ответить
звичайна справа для нелюдів
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16.04.2022 22:08 Ответить
москаль так худко втiкав, що аж ногу загубив..... ))
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16.04.2022 22:11 Ответить
Наші хлопці добре знаються на тому "Lego" - розбирають швидко та професійно.
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16.04.2022 22:23 Ответить
Єдина наша "вина" в тому, що ми - українці. Тому кацапам ***** на стать, вік, спеціальність, політичний погляд, віросповідання. Якщо ти - українець, для орків ти - ворог. У цих підорів немає нічого людського і нічого святого. Їхнє існування - це шлях у нікуди, у прірву, тому цю срану недоімперію, цю блювотну Бичковію з її садистами, педофілами, ґвалтівниками, мародерами, наркоманами, п'яницями і довбойобами потрібно знищити. Знищити і пильнувати, щоб ця ***** більше ніколи не повстала з попелу.
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16.04.2022 22:31 Ответить
 
 