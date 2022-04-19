Макрон: Франція не потребує російського газу

Емманюель Макрон переконує, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на "Європейську правда", таку заяву президент Франції зробив під час інтерв’ю телеканалу France 5.

Макрон також спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції було відкладено питання ембарго на російську нафту.

Він стверджує, що європейці мають припинити купувати нафту і газ у Росії, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну.

Він відмічає, що Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Проте, французький президент додає - "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".

Президент Франції також відмовився встановити червоні лінії для можливого застосування хімічної зброї, оскільки "ми повинні виміряти наслідки", які це матиме.

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