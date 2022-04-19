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Новини Санкції проти Росії
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Макрон: Франція не потребує російського газу

газ,рф

Емманюель Макрон переконує, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на "Європейську правда", таку заяву президент Франції зробив під час інтерв’ю телеканалу France 5.

Макрон також спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції було відкладено питання ембарго на російську нафту.

Він стверджує, що європейці мають припинити купувати нафту і газ у Росії, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну.

Він відмічає, що Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Проте, французький президент додає - "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".

Президент Франції також відмовився встановити червоні лінії для можливого застосування хімічної зброї, оскільки "ми повинні виміряти наслідки", які це матиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив, що приїде до Києва, "коли зможе принести реальну користь"

Автор: 

газ (10429) ембарго (305) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
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Сайт журналистских расследований Disclose обнаружил, что французская военная промышленность поставляла российской армии прицелы для танков и авиационное оборудование. Поставки эти продолжались, несмотря на санкции, введенные ЕС с 1 августа 2014 года после февральского присоединения Крыма к Российской Федерации.

Несмотря на официально введенные санкции, французские производители вооружения продолжали исполнять некоторые ранее заключенные контракты. По их сведениям, с 2015 по 2020 год Франция выдала около 76 лицензий, разрешающих экспорт военных материалов в Россию. В основном это касалось электроники и продуктов высоких технологий.

Французские фирмы Thales и Safran поставляли российской армии, в частности, тепловизионные камеры для оснащения более 1 тыс. российских танков, навигационные системы, инфракрасные датчики для истребителей.
Контракт на поставку специальных видеокамер Matis STD группа Safran подписала в 2013 году. Они были предназначены для основного типа российских танков T-72, его глубокой модернизации T-90 и новых Т-80БВМ. Эти камеры продолжали отгружаться России вплоть до 2016 года. Фирма Thales с 2007 по 2019 год также поставляла России тепловизоры Catherine для танков и бронемашин.
С момента заключения контракта в 2014 году и до завершения поставок в 2018-м группа Thales оснастила новейшими навигационными системами TACAN 60 двухместных многоцелевых истребителей Су-30, были доставлены в Россию и аналогичные системы TACAN для модернизации истребителей МиГ-29, а также специальные высокотехнологичные пилотские шлемы. Истребители ВВС России с 2014 года получали разработанные Safran навигационные системы Sigma 95N, позволяющие автономное ориентирование без сигналов спутников. Системы обнаружения целей были также предназначены для вертолетов Ка-52. (с)

Ще будуть питання, хто озброював русню?
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19.04.2022 01:12
+6
Відчепіться від Макрона до перемоги на виборах.
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19.04.2022 01:04
+4
она вся на ядерной энергетике, поэтому непонятно зачем им вообще нужно существование рф
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19.04.2022 00:56
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як каже маестро Арестович: не повірю, поки не побачу!
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19.04.2022 00:53 Відповісти
у тебе кумир трансвестит люська?
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19.04.2022 08:41 Відповісти
що повинно бути у черепі людини, щоб назвати полупалковніка люсю абдрістовіча маестро?
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19.04.2022 09:13 Відповісти
она вся на ядерной энергетике, поэтому непонятно зачем им вообще нужно существование рф
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19.04.2022 00:56 Відповісти
Для того, що відкрити там товари. Від продуктів і одягу до техніки і високих технологій.
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19.04.2022 01:01 Відповісти
*щоб продавати там
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19.04.2022 01:02 Відповісти
Впаривать царя зверей, ёлку и 3,14zду (Пежо, Ситроен, Рено)
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19.04.2022 01:03 Відповісти
им пердячего хватает......
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19.04.2022 00:56 Відповісти
что он сказал непонятно - это какой то хреновый французский...
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19.04.2022 00:56 Відповісти
Просто текст был по-дебильному написан
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19.04.2022 02:01 Відповісти
Макроне,краще б ти подрочив.
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19.04.2022 00:59 Відповісти
скинь йому фото бабусь
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19.04.2022 01:00 Відповісти
В перекладі з французької це означає, що Шольц збрехав.
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19.04.2022 01:01 Відповісти
Я думаю, что специально для 3/14дараса ловрова, учитывая его лексикон "пацан сказал - пацан сделал", это надо перевести на понятный животным язык!
Российский газ это зашквар! Идите нах@й!
Вот...
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19.04.2022 01:01 Відповісти
Відчепіться від Макрона до перемоги на виборах.
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19.04.2022 01:04 Відповісти
Сайт журналистских расследований Disclose обнаружил, что французская военная промышленность поставляла российской армии прицелы для танков и авиационное оборудование. Поставки эти продолжались, несмотря на санкции, введенные ЕС с 1 августа 2014 года после февральского присоединения Крыма к Российской Федерации.

Несмотря на официально введенные санкции, французские производители вооружения продолжали исполнять некоторые ранее заключенные контракты. По их сведениям, с 2015 по 2020 год Франция выдала около 76 лицензий, разрешающих экспорт военных материалов в Россию. В основном это касалось электроники и продуктов высоких технологий.

Французские фирмы Thales и Safran поставляли российской армии, в частности, тепловизионные камеры для оснащения более 1 тыс. российских танков, навигационные системы, инфракрасные датчики для истребителей.
Контракт на поставку специальных видеокамер Matis STD группа Safran подписала в 2013 году. Они были предназначены для основного типа российских танков T-72, его глубокой модернизации T-90 и новых Т-80БВМ. Эти камеры продолжали отгружаться России вплоть до 2016 года. Фирма Thales с 2007 по 2019 год также поставляла России тепловизоры Catherine для танков и бронемашин.
С момента заключения контракта в 2014 году и до завершения поставок в 2018-м группа Thales оснастила новейшими навигационными системами TACAN 60 двухместных многоцелевых истребителей Су-30, были доставлены в Россию и аналогичные системы TACAN для модернизации истребителей МиГ-29, а также специальные высокотехнологичные пилотские шлемы. Истребители ВВС России с 2014 года получали разработанные Safran навигационные системы Sigma 95N, позволяющие автономное ориентирование без сигналов спутников. Системы обнаружения целей были также предназначены для вертолетов Ка-52. (с)

Ще будуть питання, хто озброював русню?
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19.04.2022 01:12 Відповісти
Важно дает ли это осуждение Франции что то СЕЙЧАС или вредит? Если второе то забудьте до поры до времени.
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19.04.2022 05:03 Відповісти
По-перше, це кацапська брехня від руцкочєлюстної свинособаки.
А по-друге, усе це могла закуповувати українська, замість того, щоб дерибанити мільярди на вілікіх савєцкіх праектах.
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19.04.2022 08:51 Відповісти
полный поц
Каждое слово ложь с одной целью- победить на выборах.
Потом все обещания забудут сразу
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19.04.2022 01:12 Відповісти
Пусть побеждает. Альтернатива для Украины куда хуже.
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19.04.2022 05:04 Відповісти
Быстрее надо отказываться и не спонсировать войну Путина!!!
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19.04.2022 01:19 Відповісти
народ в франции зомбирвоан кацапской пропагандой
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19.04.2022 06:15 Відповісти
 
 