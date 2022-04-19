Макрон: Франція не потребує російського газу
Емманюель Макрон переконує, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на "Європейську правда", таку заяву президент Франції зробив під час інтерв’ю телеканалу France 5.
Макрон також спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції було відкладено питання ембарго на російську нафту.
Він стверджує, що європейці мають припинити купувати нафту і газ у Росії, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну.
Він відмічає, що Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Проте, французький президент додає - "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".
Президент Франції також відмовився встановити червоні лінії для можливого застосування хімічної зброї, оскільки "ми повинні виміряти наслідки", які це матиме.
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Российский газ это зашквар! Идите нах@й!
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Несмотря на официально введенные санкции, французские производители вооружения продолжали исполнять некоторые ранее заключенные контракты. По их сведениям, с 2015 по 2020 год Франция выдала около 76 лицензий, разрешающих экспорт военных материалов в Россию. В основном это касалось электроники и продуктов высоких технологий.
Французские фирмы Thales и Safran поставляли российской армии, в частности, тепловизионные камеры для оснащения более 1 тыс. российских танков, навигационные системы, инфракрасные датчики для истребителей.
Контракт на поставку специальных видеокамер Matis STD группа Safran подписала в 2013 году. Они были предназначены для основного типа российских танков T-72, его глубокой модернизации T-90 и новых Т-80БВМ. Эти камеры продолжали отгружаться России вплоть до 2016 года. Фирма Thales с 2007 по 2019 год также поставляла России тепловизоры Catherine для танков и бронемашин.
С момента заключения контракта в 2014 году и до завершения поставок в 2018-м группа Thales оснастила новейшими навигационными системами TACAN 60 двухместных многоцелевых истребителей Су-30, были доставлены в Россию и аналогичные системы TACAN для модернизации истребителей МиГ-29, а также специальные высокотехнологичные пилотские шлемы. Истребители ВВС России с 2014 года получали разработанные Safran навигационные системы Sigma 95N, позволяющие автономное ориентирование без сигналов спутников. Системы обнаружения целей были также предназначены для вертолетов Ка-52. (с)
Ще будуть питання, хто озброював русню?
А по-друге, усе це могла закуповувати українська, замість того, щоб дерибанити мільярди на вілікіх савєцкіх праектах.
Каждое слово ложь с одной целью- победить на выборах.
Потом все обещания забудут сразу