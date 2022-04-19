США можуть визнати РФ державою-спонсором тероризму, - Держдеп
Державний департамент США не виключає запровадження проти Росії статусу держави-спонсора тероризму, який передбачає введення додаткових санкцій та обмежень.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми уважно вивчаємо факти, уважно вивчаємо закон. Незалежно від того, чи будуть ці повноваження, або будь-які інші повноваження доступні нам відповідно до закону, ми застосуємо їх, якщо вони будуть ефективними й доречними", - сказав він у відповідь на питання чи залишається "на столі" введення цього статусу проти Росії.
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А фашизм і нацизм (націонал-соціалізм) - це ідеології, які значно відрізняються одна від одної.
Рфію я би назвав так: нацистська країна, яка використовує тероризм для досягнення своїх цілей.