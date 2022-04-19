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США можуть визнати РФ державою-спонсором тероризму, - Держдеп

путін

Державний департамент США не виключає запровадження проти Росії статусу держави-спонсора тероризму, який передбачає введення додаткових санкцій та обмежень.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уважно вивчаємо факти, уважно вивчаємо закон. Незалежно від того, чи будуть ці повноваження, або будь-які інші повноваження доступні нам відповідно до закону, ми застосуємо їх, якщо вони будуть ефективними й доречними", - сказав він у відповідь на питання чи залишається "на столі" введення цього статусу проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по Львову є продовженням кампанії терору РФ проти народу України, – Держдепартамент США

Автор: 

Держдепартамент США (1629) тероризм (2867) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+26
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19.04.2022 01:19
+22
Тут нужно признавать их нацистами, террористами и фашистами.
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19.04.2022 01:22
+19
Дуже слушна думка. рф і є держава - терорист. Просто називаймо речі своіми іменами, і діємо відповідно. Слава Україні!
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19.04.2022 01:22
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19.04.2022 01:19 Відповісти
Давно пора.
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19.04.2022 01:19 Відповісти
с добрым утром, США! вы это сделаете когда от Украины ничего не останется, или когда русские уничтожат только весь юг и восток, и еще будет 100 Буч?
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19.04.2022 01:21 Відповісти
а Сша тебе что-то должны или твоему президенту который постоянно врет?
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19.04.2022 06:23 Відповісти
Тут нужно признавать их нацистами, террористами и фашистами.
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19.04.2022 01:22 Відповісти
Тероризм - це не ідеологія, це стратегія (можна - тактика, якщо мілкіше) досягнення певної мети.
А фашизм і нацизм (націонал-соціалізм) - це ідеології, які значно відрізняються одна від одної.

Рфію я би назвав так: нацистська країна, яка використовує тероризм для досягнення своїх цілей.
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19.04.2022 01:34 Відповісти
Ну хз, похоже что кроме терроризма - других идей у них и нету, какая уж тут идеология...
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19.04.2022 01:40 Відповісти
У них планы и действия по уничтожения украинской нации. Такая идеология. Поэтому нацизм и фашизм. И терроризм.
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19.04.2022 05:23 Відповісти
Дуже слушна думка. рф і є держава - терорист. Просто називаймо речі своіми іменами, і діємо відповідно. Слава Україні!
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19.04.2022 01:22 Відповісти
Треба було визнавати раніше, (у 2014 р), коли відбулася анексія Криму і почалася війна на сході України! 🤔
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19.04.2022 01:44 Відповісти
Для Boeing був дуже потрібен титан, ну й ще купа інших всяких мінералів для різних галузей (електроніка, etc.)
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19.04.2022 02:01 Відповісти
а почему американцы должны а Украина нет? вы боты херню всякую несете
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19.04.2022 06:24 Відповісти
Якщо тільки так станеться, то це для раші повний кінець. З країною спонсором тероризму ніхто ні яких дипломатичних зв'язків не має, ніхто нічого в такої країни не купує. Це все. Це повна ізоляція. З країною спонсором тероризму всі інші країни просто зобов'язані розірвати дипломатичні відносини, інакше санкції.
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19.04.2022 01:48 Відповісти
а если раша признает США террористами?
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19.04.2022 02:19 Відповісти
ты так за рашу переживаешь и против Американцев?
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19.04.2022 06:25 Відповісти
женяженя- хитрожопая рашистская ботва ,баньте и посылайте ,в диалоги не вступайте
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19.04.2022 08:53 Відповісти
Лучше бы закон про Лендлиз приняли,а не всякую чепуху которая никак на расклад сил в Украине не влияет.
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19.04.2022 01:54 Відповісти
одно другому не мешает
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19.04.2022 02:20 Відповісти
Сенат вже прийняв,два тижня потому,і все .Палата повинна була потім прийняти та байден повинен підписати.Та вже тихо два тижні
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19.04.2022 02:29 Відповісти
Забарились років на 10
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19.04.2022 01:56 Відповісти
а Украина почему торговала с рашкой все эти годы? даже визы не ввела?
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19.04.2022 06:26 Відповісти
СССР начинался с Красного террора, и террор никуда не девался.
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19.04.2022 02:11 Відповісти
нужно срочное и полное эмбарго на покупку и нефти и газа и прочих ресурсов у москальских свинособак и тогда эта зловонное пристанище ублюдков перестанет существовать за несколько месяцев... а уже после этого можно будет признать их кем угодно, хоть страной террористом, хоть обанкротившейся бензоколонкой ...
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19.04.2022 02:26 Відповісти
Быстрее!!!
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19.04.2022 03:39 Відповісти
Не спонсор тероризму, а терорист.
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19.04.2022 05:19 Відповісти
Не спонсором тероризму, а державою терористом.
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19.04.2022 06:30 Відповісти
Щось Ви, панове, гальмуєте. Державою-спонсором Рашка є вже давно, а зараз це вже держава-терорист.
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19.04.2022 06:49 Відповісти
Не можуть,а це вже потрібно було зробити ще поза-поза...вчора...
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19.04.2022 06:52 Відповісти
Так повільно готовлять до запрягання тої фіри, яку тягнуть воли, а не коні. А тим часом Путін...
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19.04.2022 07:52 Відповісти
З кожним днем все менше довіри до цих заяв. Просто чекають поки нас всіх повбивають, а там вже і робити нічого не треба
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19.04.2022 08:15 Відповісти
Визнати кацапію державою-терористом, це як визнати маніяка-вбивцю - *********
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19.04.2022 08:55 Відповісти
 
 