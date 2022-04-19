УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14281 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
970 3

Шість мільйонів українців мають обмежений доступ до питної води, - ЮНІСЕФ

вода

У результаті інтенсивних бойових дій в Україні, які спричинили руйнування мереж водо- та електропостачання, 4,6 млн людей в Україні мають обмежений доступ до води. Загалом 6 млн людей щодня ведуть боротьбу за доступ до питної води.

Про це повідомляється на сторінці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Більш ніж місяць інтенсивних бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, у результаті чого понад 4,6 млн осіб залишилися з обмеженим доступом до води. Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, аби мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", - повідомляє фонд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн, - Держекоінспекція

Автор: 

ЮНІСЕФ (156) вода (1178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЮНИСЕФ ООН ОБСЕ И Т Д - сидят , ****** и проедают огромные бюджеты . А учитывая, что в бюджет платят страны %от ввп ( наверно) , то раша их всех ещё и кормит . Вот и поют они по кремлевским черновикам
ВОТ ТАКА ФИГНЯ, малята
показати весь коментар
19.04.2022 01:37 Відповісти
Колись давно читала прогнози на ХХІ сторіччя, що будуть війни за водні ресурси.
Роздивлялась мапу України і нічого мене не засмучувало - рік і річок в самій Україні багато, та й в сусідніх державах - теж. Ніяких зовнішніх конфліктів на грунті нестачі води для України не передбачувалось. Здавалось, що саме Україна уникне потрясінь ХХІ сторіччя...
А сьогодні на нашій території полихає війна в тому числі за дніпровську воду...
показати весь коментар
19.04.2022 03:11 Відповісти
Там на мапі України на Схід та Північ розташовані диктатури, які були загрозою з першого дня існування.
показати весь коментар
19.04.2022 08:57 Відповісти
 
 