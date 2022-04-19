Шість мільйонів українців мають обмежений доступ до питної води, - ЮНІСЕФ

У результаті інтенсивних бойових дій в Україні, які спричинили руйнування мереж водо- та електропостачання, 4,6 млн людей в Україні мають обмежений доступ до води. Загалом 6 млн людей щодня ведуть боротьбу за доступ до питної води.

Про це повідомляється на сторінці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Більш ніж місяць інтенсивних бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, у результаті чого понад 4,6 млн осіб залишилися з обмеженим доступом до води. Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, аби мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", - повідомляє фонд.

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