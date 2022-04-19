Священника-колаборанта з УПЦ будуть судити на Житомирщині, - прокуратура

До суду направлено обвинувальний акт проти настоятеля церкви московського патріархату в Новоград-Волинському районі Житомирської області – за даними слідства, він публічно закликав до підтримки російського вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

У повдомленні зазначається: "Прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно священника за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Установлено, що 64-річний настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, у березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм "цінні" настанови, як насправді треба сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії.

Підозрюваний намагався переконати громаду у тому, що влада російської федерації прислала військо визволити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братського народу.

"Батюшка"-колаборант стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні домівки і все довкола не російські війська, а українські збройні сили.

Аби довести до настоятеля свою позицію та переконання, прихожани перенесли суперечку з вулиці - до правоохоронних органів, де кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва окружної прокуратури, проводив Новоград-Волинський райвідділ поліції".

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