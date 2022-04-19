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Священника-колаборанта з УПЦ будуть судити на Житомирщині, - прокуратура

упц,мп,молебен,николай,второй

До суду направлено обвинувальний акт проти настоятеля церкви московського патріархату в Новоград-Волинському районі Житомирської області – за даними слідства, він публічно закликав до підтримки російського вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура. 

У повдомленні зазначається: "Прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно священника за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Установлено, що 64-річний настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, у березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм "цінні" настанови, як насправді треба сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії.

Підозрюваний намагався переконати громаду у тому, що влада російської федерації прислала військо визволити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братського народу.

"Батюшка"-колаборант стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні домівки і все довкола не російські війська, а українські збройні сили.

Аби довести до настоятеля свою позицію та переконання, прихожани перенесли суперечку з вулиці - до правоохоронних органів, де кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва окружної прокуратури, проводив Новоград-Волинський райвідділ поліції".

Також читайте: На Дніпропетровщині затримано священика УПЦ московського патріархату, який співпрацював з країною-агресором, - прокуратура

Автор: 

окупація (6694) УПЦ МП (1208) колабораціонізм (1158) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+27
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19.04.2022 02:36
+27
Цю ******** московську "церкву" вже нарешті заборонять в Україні , як терористичний підрозділ ворога в нашому тилу ? Вони по вуха в крові . Скільки ще тисяч людей повинно загинути через їхню діяльність на користь окупантів ? Та арештуйте вже нарешті цих промосковських нелюдів .
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19.04.2022 02:37
+25
Який це священник ? Це піп смердючий
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19.04.2022 02:28
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Аби довести до настоятеля свою позицію та переконання, прихожани перенесли суперечку з вулиці ...треба було перенести на вулицю суперечку..в простонароді --попа відкиздити кадилом
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19.04.2022 02:25 Відповісти
30-ка з Новограда. Були б хлопці вдома, вони б цій погані "пояснили".
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19.04.2022 03:05 Відповісти
Який це священник ? Це піп смердючий
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19.04.2022 02:28 Відповісти
Давно пора судити. А то ці покидьки себе уявили недоторканими і творять що хотять.
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19.04.2022 02:31 Відповісти
Та не може бути! Піп мп і раптом колаборант? (Сарказм)
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19.04.2022 02:34 Відповісти
Церкви і Лаври потрібно негайно відібрати. А таких осіб, як Паша Мерседес, можна використати, замість авіаційної бомби масового ураження.
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19.04.2022 02:34 Відповісти
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19.04.2022 02:36 Відповісти
Цю ******** московську "церкву" вже нарешті заборонять в Україні , як терористичний підрозділ ворога в нашому тилу ? Вони по вуха в крові . Скільки ще тисяч людей повинно загинути через їхню діяльність на користь окупантів ? Та арештуйте вже нарешті цих промосковських нелюдів .
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19.04.2022 02:37 Відповісти
Комусь це дуже потрiбно , ця ПЦУ. Багато нашiх мужновладцiв е прихожанами цiх церков.
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19.04.2022 05:15 Відповісти
У статті мова йде про священика УПЦ (московський патріархат). А ПЦУ - православна церква України (отримала томос в січні 2019 року).
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19.04.2022 10:45 Відповісти
Почем опиум для народа? (с)
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19.04.2022 02:38 Відповісти
Як таку мерзоту наша земля носить ?!
Як не зможете його вбити при спробі втечі, закиньте в Маріуполь чи Херсон.
Хай там поживе з руССкім міром.
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19.04.2022 03:08 Відповісти
За моїми переконаннями краще буде, коли останній камінь, останнього храму впаде на голову останньому священику. І не важливо, якої церкви. Бо це огидна органицація за своєю сутністю.
А це інформація для роздумів - https://pulse.kr.ua/society/arkhiierei-kirovohradshchyny-ne-*********-zvernennia-shchodo-tserkovnoho-sudu-nad-patriarkhom-kyrylom/ Архієреї Кіровоградщини не підписали звернення щодо церковного суду над патріархом Кирилом .
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19.04.2022 05:44 Відповісти
Поміняйте будь-ласка заголовок. Допишіть МП
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19.04.2022 07:31 Відповісти
А що там із батюшкою із Катюжанки. Втік разом з москалями?
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19.04.2022 08:16 Відповісти
Нізя його судити і сади, кому буде вумний нарід цілувати криваву лапу? Кому будуть нести пожерству?
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19.04.2022 08:43 Відповісти
ДРГ МП вже давно "напрацювала" на повне фізичне знищення, а її пріхажанє на позбавлення громадянства
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19.04.2022 09:08 Відповісти
вони під захистом ОП і президента.
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19.04.2022 09:15 Відповісти
Отож
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19.04.2022 09:24 Відповісти
 
 