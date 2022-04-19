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"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних потягів на 19 квітня

уз,укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" оприлюднило перелік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні, 19 квітня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своїй офіційній сторінці.

Йдеться про такі напрямки:

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп.

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ.

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів.

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.

Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватися, тому радить стежити за оновленнями.

Читайте: Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові. Ситуація на вокзалі контрольована, можлива затримка прибуття поїздів, - "Укрзалізниця". ФОТО

Автор: 

потяг (1969) Укрзалізниця (6847) евакуація (2312)


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Это шоб орки по вокзалам не промахнулись?
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19.04.2022 06:59 Відповісти
 
 