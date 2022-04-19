"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних потягів на 19 квітня
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" оприлюднило перелік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні, 19 квітня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своїй офіційній сторінці.
Йдеться про такі напрямки:
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп.
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ.
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів.
14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.
Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватися, тому радить стежити за оновленнями.
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Андрей Забигайло
показати весь коментар19.04.2022 06:59 Відповісти Мені подобається 0
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