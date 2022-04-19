УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7577 відвідувачів онлайн
Новини
2 955 5

Ворог поновив повітряну розвідку на Одещині, - ОВА

одеса,жукова

Ніч в місті Одеса та Одеській області пройшла без обстрілів.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук під час свого ранкового відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог поновив повітряну розвідку.

"Морська піхота Росії, що мала штурмувати Одесу, несе великі втрати на полях битви в інших регіонах України. 126 бригада берегової оборони орди зазнала до 75% втрат. Слава нації! Смерть ворогам!", - зазначи він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби 18 квітня на Південному напрямку знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17388) Одеса (5461) Одеська область (3215) розвідка (3862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и что тут вынюхивать то Одесса давно показала Рашке средний палец если не забыли еще 2 мая 2014 года и шастают и шастают выискивают и выискивают..евреи Одессы психанут и купят для Одессы систему Купол из Израиля... достали эти любопытные репанные рожи кацапов..
показати весь коментар
19.04.2022 09:09 Відповісти
Висєр ні про що, хіба що для піару.
показати весь коментар
19.04.2022 09:25 Відповісти
Орки два місяця "понтуються" на Одещині, імітують активність, щоб з Одеси ЗСУ не перекидало на інші дільниці фронту кадрові підрозділи (їх немало), які там "зависли". А для фейкової висадки десанту у кацапів немає вже ні технічних ні кадрових можливостей.
показати весь коментар
19.04.2022 09:27 Відповісти
То треба нашим перекинути війська під Херсон?
показати весь коментар
19.04.2022 09:42 Відповісти
Навіть покидьок Гіркін, який дуже критикує кацапських генералів, зазначив, що чи не єдиним досягненням їх є обман ЗСУ з перших годин агрессії щодо можливої висадки десанту в Одесі. Це відволікло від кримських перешийків та Херсонщини не менше 2-х українських кадрових бригад. Наслідки - відомі.
Чи це дійсно так - хз...
показати весь коментар
19.04.2022 09:48 Відповісти
 
 