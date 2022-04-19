Ворог поновив повітряну розвідку на Одещині, - ОВА

Ніч в місті Одеса та Одеській області пройшла без обстрілів.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук під час свого ранкового відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог поновив повітряну розвідку.

"Морська піхота Росії, що мала штурмувати Одесу, несе великі втрати на полях битви в інших регіонах України. 126 бригада берегової оборони орди зазнала до 75% втрат. Слава нації! Смерть ворогам!", - зазначи він.

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