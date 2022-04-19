Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприйматимуть Росію виключно як загрозу.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо", - зазначив Зеленський.

















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