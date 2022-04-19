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Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприйматимуть Росію виключно як загрозу.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо", - зазначив Зеленський.

Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський 01
Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський 02
Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський 03
Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський 04
Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський 05
Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський 06
Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський 07
Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський 08

Також читайте: Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17388) Зеленський Володимир (23832) росія (65191)


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Топ коментарі
+31
Закрийте рота цьому дегенерату, мене вже нудить від усіх його патріотичних стендапів. Я просто нагадаю, що за 2.5 років правління цього клоуна українська армія не отримала жодної одиниці озброєння, державна ракетна програма була знищена, а рашистська агентура в його офісі зливає держ таємниці в режимі реального часу.
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19.04.2022 14:25
+25
Пафосные речи это конечно хорошо,но надо плотно заниматься отбором арестованных кацапских денег и имущества за рубежом в пользу Украины. А то как обычно будет-"Говорили балакали-сіли заплакали".
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19.04.2022 14:11
+15
Может, первым делом заберём обратно Херсон, Мариуполь, дороги на которые ты двери распахнул настежь?.. ****, планов громадье, спустись на землю, зе гевара
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19.04.2022 14:38
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Підтримую-саме так і буде.
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19.04.2022 14:07 Відповісти
Пафосные речи это конечно хорошо,но надо плотно заниматься отбором арестованных кацапских денег и имущества за рубежом в пользу Украины. А то как обычно будет-"Говорили балакали-сіли заплакали".
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19.04.2022 14:11 Відповісти
Вроде бы занимаются норм❗Дело покажет что к чему☝
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19.04.2022 14:18 Відповісти
Да шо ты? Поведай нам механизм отбора арестованых денег. Нет такого механизма. Потому как нет прецедента. Никаких денег Украине никто не даст, в привычном для всех виде. На эти деньги будут покупать и завозить стройматериалы, отправят кучу строительных групп, техники, будут строить заводы ЖБИ и т.д. А компенсация за утеряные ценности, типа у меня был телевизор, стиралка и т.д., полностью ляжет на бюджет Украины и на пожертвования. Открыт или будет создан фонд, куда каждый человек поанеты сможет скидывать деньги. Вот оттуда будут компенсации. Перестаньте мутить воду, Зеленский делает всё, что должен и всё, что может. Война ещё не закончилась, вы делите шкуру неубитого медведя.
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19.04.2022 14:25 Відповісти
Хрюсия сломала свои вурдалачьи зубы об Украину. Теперь осталось загнать осиновый кол в сердце этой пачваре.
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19.04.2022 14:11 Відповісти
Що значить "заберемо"? Воно і так наше
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19.04.2022 14:11 Відповісти
Мав на увазі історію
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19.04.2022 14:13 Відповісти
В напарашії немає ніякої історії!!! Та помийка, болота все своє існування тільки крали від інших народів, абсолютно все, поневоляли!!! От недавні вириги захЄрової мов і борщ то не український, екстремістський, фашистський! Вони всі істоти підлягаючі ліквідації!!
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19.04.2022 14:24 Відповісти
не дали їм привласнити борщ, то й верещить, що фашистський.
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19.04.2022 16:01 Відповісти
Процедура то довга, треба починати вже зараз, щоб не затягнулося на роки.
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19.04.2022 14:18 Відповісти
Закрийте рота цьому дегенерату, мене вже нудить від усіх його патріотичних стендапів. Я просто нагадаю, що за 2.5 років правління цього клоуна українська армія не отримала жодної одиниці озброєння, державна ракетна програма була знищена, а рашистська агентура в його офісі зливає держ таємниці в режимі реального часу.
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19.04.2022 14:25 Відповісти
А українська мова, пісня, ідентичність, історія та освіта аж розквітла під його всеяснійшим "рукоВОДІТЄЛЬСТВОМ!"
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19.04.2022 14:51 Відповісти
Думаю після війни, украінський народ, дасть свою оцінку всім, а сьогодні боремось!
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19.04.2022 15:36 Відповісти
Запад должен быстрее передать Украине деньги российских олигархов и все деньги России на Западе!!!
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19.04.2022 14:35 Відповісти
И отдать их украинским олигархам.
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19.04.2022 15:24 Відповісти
Лише після демократично обраної влади, реформ правосуддя та правоохоронної системи щоб унеможливити будь-які розкрадання
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Молодець! Нагороди себе медалькою. Після кривавої перемоги українців Зе оголосять батьком нації, і все піде ще краще, ніж раніше.
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19.04.2022 14:38 Відповісти
Может, первым делом заберём обратно Херсон, Мариуполь, дороги на которые ты двери распахнул настежь?.. ****, планов громадье, спустись на землю, зе гевара
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19.04.2022 14:38 Відповісти
Украине нужна на постоянной основе вдоль всей границы с Россией и Беларусью стражу(Армия), которая будет численностью 2 миллиона человек и 3 в резерве. Потому что Украина еще не в НАТО и потому никто не защитит Украину, кроме Армии, а без сильной Армии не возможно развиваться внутри ибо будут враги нападать и рушить и убивать. Армия фундамент на котором стоит государство и стражи(солдаты) - должны быть самыми почитаемыми людьми в государстве!
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19.04.2022 14:54 Відповісти
підарсія має бути знищена, з середини, і над цим треба працювати, але квартальщикам це не під силу.
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19.04.2022 16:03 Відповісти
После войны в Украине будет максимум 30млн людей, остальные уедут. 2 млн это 6.6%. Учитывая среднее распределение по возрасту и полу, то кормить эту армию будет некому. Не говоря о том что восстанавливать инфраструктуру придётся.
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19.04.2022 16:28 Відповісти
Вы Ура-патриотизм выключайте и включайте свой мозг.
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19.04.2022 16:29 Відповісти
він так говорить, ніби війна вже закінчилася, а території наші повернулися. Хоча би станом на 23 лютого...
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19.04.2022 16:16 Відповісти
Путин со своими олигархами должны заплатить за и все и все имущество России за рубежом быстрее должны перевести на счет Украины. Путин от этого сам застрелится! )))
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19.04.2022 14:43 Відповісти
пыня проглотит капсулу с цианистым калием как гебельс с дитями иф мейби
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19.04.2022 15:04 Відповісти
зе-барига ВЖЕ потирає ручки і дрочить на "велике відбудівництво"!
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19.04.2022 14:52 Відповісти
если целостность дома норм то можно отшаманить..стенки кирпидонами замазть цементом..тока ремонт окна двери и электрика а там где смещение плит врядли..типа степногорска где квартиру растребонькало и смещение плит на балконе
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19.04.2022 15:03 Відповісти
зеленой мрази дать медальку за войну и тут же повесить за предательство,и не только его одного,а всю зеленую мразь.
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19.04.2022 15:17 Відповісти
Не знаю як з повішенням, але питань до них - мама не горюй!
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19.04.2022 15:39 Відповісти
Враги до окончательного решения сруцькага вопроса.
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19.04.2022 15:37 Відповісти
Потрібно будь-якими способами отримати доступ до арештованих кацапських грошей, на них потрібно купувати найновішу техніку, кацами нам не тільки інфраструктуру знищили, міста зруйгували, а й військову промисловість, техніку, **********, літаки, потрібно щоб за кацапські гроші нам потоком йшла зброя, західні партнери продадуть що завгодно, це на халяву не дуже хочуть давати.
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19.04.2022 15:54 Відповісти
Советские панельки лучше чем кирпичные дома и куда лучше новостроев, на фото выстояли лучше.
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19.04.2022 15:54 Відповісти
За счёт бетона. Но он фонит. И к тому же очень холодный.
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19.04.2022 22:29 Відповісти
а ще казав, що війну до кінця 2019 закінчить... А що маємо?
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19.04.2022 16:17 Відповісти
Каламойскі злодії,вже давно домовились про сухопутний коридор ....ну хай незламний народ трохи повоює...хай будуть знищені цілі міста,закатовані люди (чим більше тим краще,правда бєня каламой ?) та хворе пуйло вирішило стати володарем всесвіту навіть наші зрадники-виродки такого неочікували,а були б більш обачними: всі хто так чи інакше підмахував ************* так чи інакше постраждали : Сирія,Лівія,Білорусь.. і ін.
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19.04.2022 16:14 Відповісти
Бачимо ,що у бєні каламоя і путіна все по плану...а люди то так .....війна як комп"ютерна гра...тільки люди живі!!!кримський содовий фірташа вже з водою?Арахамло не дарма літав в Відень до фірташа....ай молодець : ВСЕ іде по ПЛАНУ,правда бєняренигаткаламой????
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19.04.2022 16:16 Відповісти
Критикувати президента такої сміливої країни, яким захоплюється весь світ, який не втік зі столиці, а взяв до рук автомат, щоб воювати до останнього подиху... можуть тільки вороги України.
Не важливо, хто там за кого коли голосував. Важливо, що ви робите і що ви говорите зараз.
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19.04.2022 16:29 Відповісти
PVol, зЕ-гидоті просто вдалося майже всіх обдурити (все таки актор з велим стажем). Ще більшість розуміють, що не варто під час війни його в лайно мордякою мокати. Ти думаєш, що у всіх пам'ять, як рибки Гуппі? Всі добре пам'ятають, що воно витворяло до війни, що воно зараз меле (НАТО цій ***** не таке), всі добре бачать, що закрило три телеканали і морозиться з цього приводу.
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19.04.2022 16:54 Відповісти
Не вірю зЕленій гидоті
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19.04.2022 16:43 Відповісти
"Будівельники" бісові. Я все думав, куди не поїде той бідоносець, всюди щось траплялося. І от думаю, яку ж нам він приготував фігню? А он яку, війну. Боюся казати, що цей рік поганий, бо тенденція з кожним роком все гірше, то навіть проводжати і святкувати НР не буду. Тут ще дожити би самому...
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19.04.2022 17:04 Відповісти
верно
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20.04.2022 04:56 Відповісти
 
 