Інфраструктуру відновимо! Ми та історія заберемо у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприйматимуть Росію виключно як загрозу.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+31 Super Gut
показати весь коментар19.04.2022 14:25
+25 Garry Grant
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+15 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар19.04.2022 14:38
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