Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Люди не повинні бути знаряддями якихось диктаторських режимів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожна нація має право на самостійне життя. Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя. Люди не повинні бути знаряддями якихось режимів, якихось диктаторів. Люди мають право просто жити. Ось за що ми боремось. Ось що ми просимо захищати разом із нами. І ось що ми будемо відновлювати, сподіваюся, з усім світом – після цієї війни", - зазначив глава держави.

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