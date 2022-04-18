Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Люди не повинні бути знаряддями якихось диктаторських режимів.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожна нація має право на самостійне життя. Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя. Люди не повинні бути знаряддями якихось режимів, якихось диктаторів. Люди мають право просто жити. Ось за що ми боремось. Ось що ми просимо захищати разом із нами. І ось що ми будемо відновлювати, сподіваюся, з усім світом – після цієї війни", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+32 Super Gut
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+19 Ksenia VB
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+18 Ksenia VB
показати весь коментар18.04.2022 16:37
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І як в голову тільки таке приходить..
Демократ, блін..
що за канали чиї вони якого олігарха , чи є вільні ще канали ?
@Sho_Tam_
·
3 год
☺️Друзі, ШоТам хоче познайомити вас зі ще одним хорошим чоловіком.
Це Яцек Полевскі - польський пекар, який виїхав з Познані у Бучу, щоб пекти там хліб для наших воїнів і мешканців міста.
Нам безсовісно брехали перші особини держави та їхні оральні офіцери. Нагнітали антинатівську істерію, ніби блок нам не допомагає, небо не закриває і взагалі це непотріб.
Між іншим, НАТО не має своєї армії. Це аналітичні центри ! Вони можуть допомогти країнам блоку доставити нам зброю, профінансувати і надати інформацію по противнику. Що вони і роблять.
Прикро що українців так тупо дурять.
а тому, як тільки зкінчиться війна, я подам позов до держави Україна на кілька міл,ярдів
щоб відстоювати згвалтованих, закатованих розстріляних, беззбройних людей та дітей в Україні.
вважаю що 50-70% цих людей померли жахливою смерттю від рук окупантів завдяки діям
попередніх та теперішніх президентів, міністрів та депутатів.
Замість введення санкцій проти куми Путіна або закриття 1+1, влада знімає з ефіра патріотичні 5-й, Прямий та Еспресо.
Згідно Статті 102 Конституції України саме президент є гарантом цих прав і свобод людини і громадянина. Саме президент несе відповідальність за це. Саме Зеленський був зобов'язаний забезпечувати ці права, і як це в очевидь не шляхом будівництва доріг а зміцненням армії.
А "ось що ми просимо захищати разом із нами" (с) - це тупа спроба, як не зняти з себе, так хоч розділити відповідальність.
Не інакше...
У орков железа еще много и дураков залезать в него и гореть тоже пока что достаточно. Не надо тешиться иллюзиями - победа будет не скорой и не легкой.
информации должны быть включены. Читай-те Конституцию. Это не россия.
Вот, бл..., как надоели эти местечковые игры! Никто не может мне указывать, что мне можно
знать, а что нет.