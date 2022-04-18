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Новини Фото Війна
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Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Люди не повинні бути знаряддями якихось диктаторських режимів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожна нація має право на самостійне життя. Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя. Люди не повинні бути знаряддями якихось режимів, якихось диктаторів. Люди мають право просто жити. Ось за що ми боремось. Ось що ми просимо захищати разом із нами. І ось що ми будемо відновлювати, сподіваюся, з усім світом – після цієї війни", - зазначив глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 01
Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 02
Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 03
Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 04
Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 05
Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 06
Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 07
Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 08
Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський 09

Автор: 

диктатура (58) Зеленський Володимир (23978)


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Топ коментарі
+32
А коли влада закриває три проукраїнські телеканали - це диктатура чи демократія? Я вже заплутався
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18.04.2022 16:33
+19
ШоТам?
@Sho_Tam_
·
3 год
☺️Друзі, ШоТам хоче познайомити вас зі ще одним хорошим чоловіком.

Це Яцек Полевскі - польський пекар, який виїхав з Познані у Бучу, щоб пекти там хліб для наших воїнів і мешканців міста.
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18.04.2022 16:41
+18
Зеля ! Увімкни телеканали - Прямий, Еспресо і П'ятий.
Демократ, блін..
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18.04.2022 16:37
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А коли влада закриває три проукраїнські телеканали - це диктатура чи демократія? Я вже заплутався
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18.04.2022 16:33 Відповісти
Как там на росии говорят - это другое!
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18.04.2022 16:35 Відповісти
Після декомунізації, після війни, треба буди проводити дезеленизацію,щоб прибрати зелених дебілів !!
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18.04.2022 16:43 Відповісти
Після війни може і не настати !Обдристовичі хочуть воювати до останнього українця.Ви що не чули що вони плануюють до 35 року воювати?
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18.04.2022 16:52 Відповісти
Такие, как вы, точно останутся. Плесень и в ядерном реакторе живет.
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18.04.2022 16:54 Відповісти
А такі як ви, може, хоч наступного разу не голосуватимете "шоб паржать"? І почнете говорити рідною мовою?
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18.04.2022 17:01 Відповісти
Це ново про зелену плісняву, тобто, каже, хєр ви ту Zeдроту переможете, це невиліковне.
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18.04.2022 17:11 Відповісти
руснявий Зебанат, тоді може перестанеш використовувати гугл-перекладач, не?
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18.04.2022 17:05 Відповісти
Воно за ківу. З Канади.
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18.04.2022 17:08 Відповісти
фу...
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18.04.2022 17:11 Відповісти
Ти чого сереш під VPN ??? Давно деактивований, касапське ти опудало?
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18.04.2022 17:07 Відповісти
ця мокшанська тварина пише на російській мові зеленский, а гугл перекладає його як зелений)))
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18.04.2022 17:10 Відповісти
справді
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18.04.2022 17:23 Відповісти
Сказав лідер вільного світу..
І як в голову тільки таке приходить..
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18.04.2022 16:36 Відповісти
Зєля-недиктатор, ти навіщо опозицію переслідуєш в Україні, а каломойші дозволяєш бєспрєдєл?
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18.04.2022 16:36 Відповісти
Зеля ! Увімкни телеканали - Прямий, Еспресо і П'ятий.
Демократ, блін..
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18.04.2022 16:37 Відповісти
Він дуже не любить критики.
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18.04.2022 16:38 Відповісти
Бо корона злітає - так в цьому і полягає суть вільного світу, про який він говорить.
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18.04.2022 16:40 Відповісти
https://sprotyv.info/news/v-moskve-posle-uhoda-inostrannyh-kompanij-poyavitsya-200-tysyach-bezrabotnyh/ В москве после ухода иностранных компаний появится 200 тысяч безработных
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18.04.2022 16:39 Відповісти
Що це за канали , кожен день метушня якась! Я просто тільки в цензорі сиджу телеввзора ннмає і не знаю розкладів.
що за канали чиї вони якого олігарха , чи є вільні ще канали ?
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18.04.2022 16:40 Відповісти
ШоТам?
@Sho_Tam_
·
3 год
☺️Друзі, ШоТам хоче познайомити вас зі ще одним хорошим чоловіком.

Це Яцек Полевскі - польський пекар, який виїхав з Познані у Бучу, щоб пекти там хліб для наших воїнів і мешканців міста.
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18.04.2022 16:41 Відповісти
Зеля, вернись к вопросу ПОЧЕМУ МЫ НЕ В НАТО ??
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18.04.2022 16:42 Відповісти
Знаєте, що я зрозуміла.
Нам безсовісно брехали перші особини держави та їхні оральні офіцери. Нагнітали антинатівську істерію, ніби блок нам не допомагає, небо не закриває і взагалі це непотріб.
Між іншим, НАТО не має своєї армії. Це аналітичні центри ! Вони можуть допомогти країнам блоку доставити нам зброю, профінансувати і надати інформацію по противнику. Що вони і роблять.
Прикро що українців так тупо дурять.
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18.04.2022 16:48 Відповісти
Зелепудало, а где твое "договориться посередине", а где твой односторонний отвод войск? А где, падла такая, твои слова об Украине, которая "готова дать со всех сторон"?
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18.04.2022 16:44 Відповісти
не тільки нація а й кожна нормальна льдина....
а тому, як тільки зкінчиться війна, я подам позов до держави Україна на кілька міл,ярдів
щоб відстоювати згвалтованих, закатованих розстріляних, беззбройних людей та дітей в Україні.
вважаю що 50-70% цих людей померли жахливою смерттю від рук окупантів завдяки діям
попередніх та теперішніх президентів, міністрів та депутатів.
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18.04.2022 16:47 Відповісти
Очень трагичные фото,но в тоже время очень символичные ..на долго запоминающиеся
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18.04.2022 16:48 Відповісти
То це тому заборонили покинути країну без загранпаспорту? Скільки залишилось до повного закриття границь та повного замінування по периметру?
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18.04.2022 16:48 Відповісти
Чому наші керманичі пропустили загрозу з Криму - подоляки вже говорили, що вони не розраховували на наступ звідти. Але ж і дурневі ясно, що звідти якраз і почнуть.
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18.04.2022 16:51 Відповісти
Так бегите через горы. Там колючки нет, надо только знать, куда идти.
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18.04.2022 16:56 Відповісти
Олена_жмурілова, вам видніше, ви видно звідти і пишете. З гор.
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18.04.2022 17:03 Відповісти
Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу 1+1 є олігарх Ігор Коломойський, Ігор Суркіс та кума Володимира Путіна Оксана Марченко. (Вікіпедія)
Замість введення санкцій проти куми Путіна або закриття 1+1, влада знімає з ефіра патріотичні 5-й, Прямий та Еспресо.
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18.04.2022 17:02 Відповісти
" Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя."

Згідно Статті 102 Конституції України саме президент є гарантом цих прав і свобод людини і громадянина. Саме президент несе відповідальність за це. Саме Зеленський був зобов'язаний забезпечувати ці права, і як це в очевидь не шляхом будівництва доріг а зміцненням армії.
А "ось що ми просимо захищати разом із нами" (с) - це тупа спроба, як не зняти з себе, так хоч розділити відповідальність.
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18.04.2022 17:17 Відповісти
Я не зрозумів, з якого приводу цей допис? Щоб розбавити відосіки?
Не інакше...
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18.04.2022 17:22 Відповісти
Война, увы, еще продлится. Как долго, неизвестно. Орки закусили удила, им терять особо нечего. Особенно после Бучи, Ирпеня, Бородянки и других ихних "подвигов". Потеря "москвы" для них как потеря "бисмарка" для нацистов в начале 2й мировой. Гитлеровцы после этого еще немало дров наломали и крови попили. У них оставался еще "тирпиц", который пугал англичан до холодного пота почти весь остаток войны.
У орков железа еще много и дураков залезать в него и гореть тоже пока что достаточно. Не надо тешиться иллюзиями - победа будет не скорой и не легкой.
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18.04.2022 17:29 Відповісти
Каждый гражданин Украины имеет право знать, что действительно присходит в стране. Источники
информации должны быть включены. Читай-те Конституцию. Это не россия.
Вот, бл..., как надоели эти местечковые игры! Никто не может мне указывать, что мне можно
знать, а что нет.
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18.04.2022 18:39 Відповісти
 
 