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Новини
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Канада запровадила санкції проти глави російського ЦБ Набіулліної, бізнесменів Гуцерієва, Авена, Фрідмана

санкции

Канада застосувала санкції проти глави російського ЦБ Ельвіри Набіулліної, бізнесменів Петра Авена, Михайла Фрідмана, Михайла Гуцерієва, Германа Хана, Олега Бойка та ще восьми російських фізичних осіб.

Про це йдеться в документі, опублікованому у вівторок урядом цієї країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також обмежувальні заходи застосовуються до Ігоря Макарова, Сергія Ролдугіна, Олександра Торшина, Олександра Пономаренка, Катерини Тихонової, Марії Воронцової, Марії Лаврової та Катерини Винокурової.

Раніше Канада запровадила санкції, зокрема, проти членів Ради Федерації РФ, проти оборонних і промислових структур РФ.

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Автор: 

Канада (2191) росія (65191) санкції (11831) Набіулліна Ельвіра (43) Михайло Фрідман (171) Авен Пьотр (32) Хан Карім (35)


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Канадійцям-черговий респект...
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19.04.2022 19:16 Відповісти
Кабаїха так і не попадає під санкції. От досада!
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19.04.2022 19:56 Відповісти
 
 