Канада запровадила санкції проти глави російського ЦБ Набіулліної, бізнесменів Гуцерієва, Авена, Фрідмана
Канада застосувала санкції проти глави російського ЦБ Ельвіри Набіулліної, бізнесменів Петра Авена, Михайла Фрідмана, Михайла Гуцерієва, Германа Хана, Олега Бойка та ще восьми російських фізичних осіб.
Про це йдеться в документі, опублікованому у вівторок урядом цієї країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Також обмежувальні заходи застосовуються до Ігоря Макарова, Сергія Ролдугіна, Олександра Торшина, Олександра Пономаренка, Катерини Тихонової, Марії Воронцової, Марії Лаврової та Катерини Винокурової.
Раніше Канада запровадила санкції, зокрема, проти членів Ради Федерації РФ, проти оборонних і промислових структур РФ.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.04.2022 19:16 Відповісти Мені подобається 6
Larissa Kora #504090
показати весь коментар19.04.2022 19:56 Відповісти Мені подобається 0
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