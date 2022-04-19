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Новини Війна
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Можливості Німеччини постачати зброю Україні майже вичерпані, - Шольц

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина вивчає список зброї, яку запитала Україна, та планує "з'ясувати, що можна поставити швидко".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Списки включають протитанкову зброю та зброю повітряної оборони", - сказав Шольц журналістам за підсумками відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн G7.

За його словами, треба постачати зброю, якою українська армія вже вміє користуватися. Канцлер наголосив, що можливості Німеччини постачати зброю "майже вичерпані".

Шольц також підкреслив, що НАТО не втручатиметься у конфлікт в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність поставок важкої зброї в Україну

Автор: 

Німеччина (7357) зброя (7466) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+90
Нідерланди передають зброю Україні під гаслом "ми вам не німці".
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19.04.2022 20:33
+45
Вся стрічка новин сьогодні наповнена повідомленнями що Нідерланди, Румунія, Англія, Фінляндія інші наші друзі вирішили постачати Україні зброю, що не може не тішити.
І лише Німеччина каже, що можливості Німеччини постачати зброю Україні майже вичерпані
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19.04.2022 20:36
+39
якщо це не зрада, я тоді не знаю шо таке зрада... штольц ну ти й штопана нацюцюрня
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19.04.2022 20:31
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**** ти шольц,продажна! Можливості у тебе закончилися! Давай танки висилай,та побільше!
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19.04.2022 22:16 Відповісти
шольца пора злити в унітаз і макрона теж.Слава Україні.
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19.04.2022 22:23 Відповісти
новость устаревшая. Шольц еще в начале апреля сказал, что если у нас не будет хватать оружия для Украины с наших складов, закупим столько, сколько нужно для Украины
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19.04.2022 23:27 Відповісти
Нема зброї - давай бабло.
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19.04.2022 23:37 Відповісти
Шо, пушки закончились ? А если найдем ?
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19.04.2022 23:37 Відповісти
Ой ржу не могу....
Ещё даже не начали поставки, а уже исчерпали возможности.....
Ублюдки.... Говно а не страна (политики)
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20.04.2022 04:02 Відповісти
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