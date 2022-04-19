Можливості Німеччини постачати зброю Україні майже вичерпані, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина вивчає список зброї, яку запитала Україна, та планує "з'ясувати, що можна поставити швидко".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Списки включають протитанкову зброю та зброю повітряної оборони", - сказав Шольц журналістам за підсумками відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн G7.

За його словами, треба постачати зброю, якою українська армія вже вміє користуватися. Канцлер наголосив, що можливості Німеччини постачати зброю "майже вичерпані".

Шольц також підкреслив, що НАТО не втручатиметься у конфлікт в Україні.

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