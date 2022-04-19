Можливості Німеччини постачати зброю Україні майже вичерпані, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина вивчає список зброї, яку запитала Україна, та планує "з'ясувати, що можна поставити швидко".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Списки включають протитанкову зброю та зброю повітряної оборони", - сказав Шольц журналістам за підсумками відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн G7.
За його словами, треба постачати зброю, якою українська армія вже вміє користуватися. Канцлер наголосив, що можливості Німеччини постачати зброю "майже вичерпані".
Шольц також підкреслив, що НАТО не втручатиметься у конфлікт в Україні.
Топ коментарі
+90 Mordor must die
показати весь коментар19.04.2022 20:33
+45 Mordor must die
показати весь коментар19.04.2022 20:36
+39 Paul Foxen
показати весь коментар19.04.2022 20:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ещё даже не начали поставки, а уже исчерпали возможности.....
Ублюдки.... Говно а не страна (политики)