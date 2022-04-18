У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність поставок важкої зброї в Україну
Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман знову розкритикувала канцлера Олафа Шольца і попросила його взяти на себе зобов'язання щодо поставок важкого озброєння Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
"Канцлер досі насправді не говорить, чого він хоче, і я дуже шкодую про це", – сказала депутатка Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції.
"Я думаю, що у нас просто немає часу на дискусії. Йдеться не лише про Україну, а й про нас у Європі" - наголосила Штрак-Ціммерман.
Штрак-Ціммерманн сказала, що їй приємно, що Шольц висловив бажання надати Україні більше грошей, але "грошима війни не виграєш, потрібна зброя".
"І з цього приводу я хотіла б, щоб федеральний канцлер знову чітко сказав, що гроші є і що Німеччина готова поставити важке озброєння", – додала вона.
Раніше міністр з питань сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Росія цілеспрямовано атакує сільське господарство в Україні, тому слід збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.
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Німці побачили в росіянах те, чого соромились 70 років
https://youtu.be/jsC_hB2fDW8
Как мы видим из этой новости, немецкая власть очень неоднородна, и это - одна из причин, по которой Германия наконец выделяет хоть какую-то помощь. Дело в том, что партия социалистов стала самой крупной в Бундестаге случайно. До середины прошлого года большинство по опросам было у зелёных. Это не устраивало правящую партию, которую вместо Меркель как раз возглавил Лашет. Чтобы было понятно, кто такой Лашет: Штайнмайер по сравнению с ним - бандеровец. Так вот, была организована очень грязная пиар-акция с очернением зелёной кандидатки в канцлеры - Анналены Бербок. Акция не сработала, но не так, как хотели в ХДС - да, зелёные вместо 25% голосов набрали 15%, но при этом ХДС не получила обратно свои голоса - их отдали за социалистов, которые внешне почти не отличаются от ХДС как партия "за всё хорошее и против всего плохого", но просто оказалась не заляпанной потому что вообще ничего не делала в последние годы, набрав на предшествующих выборах минимальное в истории число голосов.
Так социалисты - по сути, центристы - внезапно из устаревшей партии на задворках стали фаворитами, но им пришлось сформировать коалицию с правыми Свободными Демократами и левыми Зелёными. И у тех, и у других программы есть, и включают в себя непопулярные меры. И хотя во многом они диаметрально противоположны, и те и другие сходились на том, что с россией, и особенно её газом, дела лучше не иметь. Напомню, что именно Анналена Бербок перед самой войной послала грустную лошадь с северным потоком 2, а представитель свободных демократов первым высказался за отключение свифта российским банкам.
Уже несколько дней назад именно партнёры по коалиции обрушились на Шольца с критикой за его выжидательную политику. Обвинили в том, что он, как Меркель, всё пытается уловить, куда ветер подует - а надо решать, и даже не сейчас, а месяц назад. Хотя бы потому уже, что ветер дует в поддержку Украины - половина населения выступает за предоставление реальной помощи и за энергетическое эмбарго россии. Ведь именно Шольц в начале войны объявил о смене курса, о резком увеличении трат на оборонку, о том, что ценности свободы и демократии следует оберегать в том числе и с оружием в руках. Но что толку говорить о европейских ценностях и демократии и, соответственно, воротить нос от Британии и Польши, если Британия и Польша помогают своим оружием защитить вот эти самые европейские ценности и демократию, а поддержка Германии остаётся на словах?!
История со Штайнмайером - вообще довольно грязная. В самой Германии говорят, что Шольц был ей только рад - его ведь давно, ещё до того, как вскрылась резня в Буче, приглашали в Киев, а тут, послав типа раскаявшегося друга путина и типа получив отказ, появился повод обидится на то, что в Украине не приняли "президента" который "столько сделал для мира на дамбасе", не поехать и продолжать политику выжидания. Но - не получилось. Сейчас Шольц пытается откупиться своим миллиардом, который придёт неизвестно когда и пойдёт неизвестно куда, лишь бы не дать настоящее вооружение.
И это - стандартная политика партии социалистов. Это они десять лет динамили введение в бундествер боевых дронов, постоянно созывая дополнительные комиссии. Так что пока имеем, что имеем.
Складність для німців ще в тому, що світова закуліса, яка працює в основному за допомогою ЗМІ, розкрутила цю війну на цілий світ, хоч як завжди могла нічого не помічати. І ми би героїчно загинули тут в невідомості. Але маємо щастя, що про цю війну почали кричати криком англосакси ще за пару місяців до її початку. І німці почали крутитися, як вуж на пательні.
Не маю сумнівів, що героїчна посилка Штанмаєра мало не вслід за рускім кораблем була погоджена з Британією і США, які наперед прекрасно розуміли, що крім ойойой і аяяй цей фашистський ************ у нас нічого доброго не зробить. А то ще здасть систему охорони Маріїнського палацу))
У нас цілком вистачає союзників, крім сраних німців, щоби блискуче виграти цю війну. Британія, США, Канада, Іспанія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Голандія, Бельгія, Люксембург, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Словенія, Хорватія, Швейцарія, Литва, Латвія, Естонія, Австралія, Японія, Південна Корея... Мало? Нате ще Європейський парламент, ****, Світовий банк і МВФ.
Ми все витримаємо, виснажимо скаженого ведмедя, отримаємо достатньо зброї і загонимо його за порєбрік в дружні обійми Китаю... І потім збудуємо таку економіку, щоб німцям треба було по три тижні збирати документи і записуватися на видачу візи на право до нас приїхати. І це буде справедливо.
Однако как гражданин Германии я крайне негативного мнения о поведении моей страны. Хотел было сказать, что в общем зачёте поведение высших эшелонов власти - второе с конца после Венгрии, но осёкся: венгры по крайней мере не скрывают, что им до лампочки демократия и хочется подсосать пуйлу.
Тим більше, я думаю, що ми і так хрін з маслом би дістали від німців. В останній момент у них щось там не погоджується - і нема.
Символічним жестом, з присмаком ганьби, вони вже відбулися - дали 5000 касок, якісь примітивні гранатомети і протерміновані радянські ще ПЗРК. Хотіли збагрити металобрухт радянських часів БМП-1, але здається в той момент їх послали з такою допомогою, і правильно зробили.
Німці - неймовірні падлюки. Оці всі розмови про Панцерфауст 2000 - аж 100 штук - це була пропозиція від США так зробити. Німота цю ідею могла погоджувати два роки - і це я зовсім не перебільшую. Ніхто нічого цього нам не обіцяв і не збирався, просто наші ЗМІ занадто швидко видають бажане за дійсне, даючи нам марні надії.
Однак!
Зараз їде просто неймовірна кількість дуже класної зброї - не від німців. Я тільки маю надію, що наші вміють нею воювати.
рндон