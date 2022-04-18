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Німеччина (7097) зброя (7281) Бундестаг (189) Шольц Олаф (1079)

У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність поставок важкої зброї в Україну

бундестаг

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман знову розкритикувала канцлера Олафа Шольца і попросила його взяти на себе зобов'язання щодо поставок важкого озброєння Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Канцлер досі насправді не говорить, чого він хоче, і я дуже шкодую про це", – сказала депутатка Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції.

"Я думаю, що у нас просто немає часу на дискусії. Йдеться не лише про Україну, а й про нас у Європі" - наголосила Штрак-Ціммерман.

Читайте також: Візит Шольца до Києва матиме сенс лише з підтримкою новим важким озброєнням, - посол Мельник

Штрак-Ціммерманн сказала, що їй приємно, що Шольц висловив бажання надати Україні більше грошей, але "грошима війни не виграєш, потрібна зброя".

"І з цього приводу я хотіла б, щоб федеральний канцлер знову чітко сказав, що гроші є і що Німеччина готова поставити важке озброєння", – додала вона.

Читайте також: Надання зброї Україні Німеччина узгоджуватиме з партнерами, - Шольц

Раніше міністр з питань сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Росія цілеспрямовано атакує сільське господарство в Україні, тому слід збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.
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Топ коментарі
+19
Не треба було Вєлічайшому Штангеля ігнорувати, німці дуже образились.
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18.04.2022 14:53
+13
Шольц прикинувся Меркель і ввімкнув Шредера.
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18.04.2022 14:55
+13
Все він розуміє. А от ви, схоже, не розумієте, що Шольц має в першу сергу думати про німців. А про жінок і дітей, що гинуть, мав би думати Зеленський, коли розміновував перешийок з Кримом, вкатував гроші в асфальт, замість армії, і патякав про шашлики, замість роздачі зброї.
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18.04.2022 15:07
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Шольц-виключи дурня...
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18.04.2022 14:52 Відповісти
ты сначала опе зеленского это скажи..
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19.04.2022 01:15 Відповісти
Не треба було Вєлічайшому Штангеля ігнорувати, німці дуже образились.
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18.04.2022 14:53 Відповісти
Та до чого він тут, це виключно позиція шольца.
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18.04.2022 14:55 Відповісти
Да ви што? Почитайте, що про це німецька преса пише. Шольц був єдиним, хто гальмував процес на той момент, але зараз його підтримують і інші політики, у тому числі й віце-канцлер
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18.04.2022 15:03 Відповісти
Не єдиним. Варто послухати нашого посла там. Мельник дуже багато цікавих речей говорить. Я думаю німці до самого кінця будуть відтягувати передачу техніки.
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18.04.2022 15:07 Відповісти
Цікаво, а це не те гівно овсяннікова, що на рос тв з плакатом бігала, а зараз в Херманії опуси строчить?
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18.04.2022 15:19 Відповісти
Не факт. Может это с согласия дружественных немцев и делалось. А также может и др. страны попросили, например Великобритания, которая нам гораздо более важна.
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18.04.2022 14:56 Відповісти
*********-фашисты образились? Может у них ещё пососать надо было?
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18.04.2022 15:00 Відповісти
Пуйла они взращивали десятки лет - не обращались? Их судить надо вместе с Пуйлом.
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18.04.2022 15:01 Відповісти
та ви заїбали зі своїм штайнмаєром! правильно зробили, нех всяких фашистів у гості запрошувати, хай і надалі цілує дупу путлєра, і шльондру Меркель туди ж!
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18.04.2022 15:07 Відповісти
А накласти велику кучу г....а на його образи! Чогось поляки не бояться і в очі їм кажуть на високих трибунах. що не забули . як німці палили у пічах діточок. не забули знищення . бомбардування Варшави. Та питають їх. що вони роблять. щоб зараз ці жахи зупинити. Щольц- ставленник паскуди-лахурди меркель. вона його стримує. Так. настав час називати речі своїми іменами. Політики Німеччини повинні відповідати за те. що зробили *куміра* з путлєра.
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18.04.2022 16:01 Відповісти
подивіться кого поляки вибирали собі у владу і подивіться на себе...
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18.04.2022 18:16 Відповісти
Чого він чекає? Він навіть не розуміє, що з каждой годиною зволікання гинуть жінки, діти. А як що розуміє тоді це вобще не прийнятна ситуація. Я гадаю що з такой політикою на пана Шольца чекає політична смерть.
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18.04.2022 14:54 Відповісти
Все він розуміє. А от ви, схоже, не розумієте, що Шольц має в першу сергу думати про німців. А про жінок і дітей, що гинуть, мав би думати Зеленський, коли розміновував перешийок з Кримом, вкатував гроші в асфальт, замість армії, і патякав про шашлики, замість роздачі зброї.
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18.04.2022 15:07 Відповісти
да именно так - у нас слишком много требований к другим странам - при этом мы почему-то не спрашиваем со своих властей ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ для спасеняи людей
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19.04.2022 01:17 Відповісти
Уже идёт наступление в районе Изюма и пошло давление в Пологи-Гуляйполе, техники и арты у оккупантов море, боеприпасов не считают, а Шольц всё думу думает... Он мне напоминает персонажа Вицина в Кавказской пленнице, которого за руки держат Никулин с Моргуновым
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18.04.2022 14:54 Відповісти
а зачем вы тупо послали на хрен президента Германии а теперь требуете у ни помощь? вы в своем уме? или вы вредители?
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19.04.2022 01:18 Відповісти
Шольц з путіним заодно
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18.04.2022 14:55 Відповісти
а зачем вы послали на хрен президента Германии а теперь требуете у ни помощь? вы в своем уме? или вы вредители?
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19.04.2022 01:19 Відповісти
Вот будет весело, если ***** отстроит Берлинскую стену!
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21.05.2022 14:32 Відповісти
скажіть Шольцу якщо він ображається за Штанмаєра, що зброю він не зеленському дає, а українським солдатам.
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18.04.2022 14:55 Відповісти
Фашист образился? Ути-пути. А пуйла взращивали 20 лет - не обращались?
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18.04.2022 15:03 Відповісти
та що ти кажеш а хто з ним ручкався всі ті роки,не наші ж політитки а скавчалка ?
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18.04.2022 23:39 Відповісти
Да он пляшет от счастья, что Штайнмайеру отказали. "В лице друга путина отказали оскорбили весь немецкий народ!" - и теперь можно вздохнуть спокойно, и не ехать в Бучу и Ирпень, и не давать оружие.
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18.04.2022 15:28 Відповісти
Да он пляшет от счастья, что Штайнмайеру отказал
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18.04.2022 16:00 Відповісти
Ви це зеленському поясніть! бо скалку в чужому оці видно, а колоду в своєму???
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18.04.2022 18:15 Відповісти
а почему украинские солдаты выбирают президента который не уважает немецких представителей? а потом требуют у них помощь.. вы что идиоты или самые хитрые
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19.04.2022 01:21 Відповісти
Шольц прикинувся Меркель і ввімкнув Шредера.
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18.04.2022 14:55 Відповісти
зеленский постоянно подмахивает кацапам что посорить нас с Европейскими странами
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19.04.2022 01:22 Відповісти
свинособачу не розумію, буряте
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21.05.2022 15:36 Відповісти
Німеччина готова постачати ********** зброю ближнього радіусу дії.

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18.04.2022 14:56 Відповісти
упс, Шольц слухає *****, а нє, не знали!!! так у вас агент кремля!!!
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18.04.2022 14:56 Відповісти
гуд
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18.04.2022 14:59 Відповісти
Что Шольц, что Макрон --- это всё называют " саботаж"
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18.04.2022 14:59 Відповісти
‼️‼️БУДЕ ВІДСТАВКА ШОЛЬЦА ??? політолог Давідюк
Німці побачили в росіянах те, чого соромились 70 років
https://youtu.be/jsC_hB2fDW8

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18.04.2022 15:00 Відповісти
Що з нього можно взяти? Йолоп Шольц. Ой такий він Йолоп.
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18.04.2022 15:08 Відповісти
Україна обов'язково переможе. А після війни кожна країна буде пишатись своїм вкладом у Велику Перемогу України. І можливо лише Німеччині у порівнянні з іншими країнами пишатись буде нічим. Звісно ж це лише припущення, але поживимо, побачимо.
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18.04.2022 15:21 Відповісти
Новости этой уже несколько дней. Перед этим Шольца раскритиковали зелёные. Текст этот постил в другом месте, перепощу здесь:

Как мы видим из этой новости, немецкая власть очень неоднородна, и это - одна из причин, по которой Германия наконец выделяет хоть какую-то помощь. Дело в том, что партия социалистов стала самой крупной в Бундестаге случайно. До середины прошлого года большинство по опросам было у зелёных. Это не устраивало правящую партию, которую вместо Меркель как раз возглавил Лашет. Чтобы было понятно, кто такой Лашет: Штайнмайер по сравнению с ним - бандеровец. Так вот, была организована очень грязная пиар-акция с очернением зелёной кандидатки в канцлеры - Анналены Бербок. Акция не сработала, но не так, как хотели в ХДС - да, зелёные вместо 25% голосов набрали 15%, но при этом ХДС не получила обратно свои голоса - их отдали за социалистов, которые внешне почти не отличаются от ХДС как партия "за всё хорошее и против всего плохого", но просто оказалась не заляпанной потому что вообще ничего не делала в последние годы, набрав на предшествующих выборах минимальное в истории число голосов.

Так социалисты - по сути, центристы - внезапно из устаревшей партии на задворках стали фаворитами, но им пришлось сформировать коалицию с правыми Свободными Демократами и левыми Зелёными. И у тех, и у других программы есть, и включают в себя непопулярные меры. И хотя во многом они диаметрально противоположны, и те и другие сходились на том, что с россией, и особенно её газом, дела лучше не иметь. Напомню, что именно Анналена Бербок перед самой войной послала грустную лошадь с северным потоком 2, а представитель свободных демократов первым высказался за отключение свифта российским банкам.

Уже несколько дней назад именно партнёры по коалиции обрушились на Шольца с критикой за его выжидательную политику. Обвинили в том, что он, как Меркель, всё пытается уловить, куда ветер подует - а надо решать, и даже не сейчас, а месяц назад. Хотя бы потому уже, что ветер дует в поддержку Украины - половина населения выступает за предоставление реальной помощи и за энергетическое эмбарго россии. Ведь именно Шольц в начале войны объявил о смене курса, о резком увеличении трат на оборонку, о том, что ценности свободы и демократии следует оберегать в том числе и с оружием в руках. Но что толку говорить о европейских ценностях и демократии и, соответственно, воротить нос от Британии и Польши, если Британия и Польша помогают своим оружием защитить вот эти самые европейские ценности и демократию, а поддержка Германии остаётся на словах?!

История со Штайнмайером - вообще довольно грязная. В самой Германии говорят, что Шольц был ей только рад - его ведь давно, ещё до того, как вскрылась резня в Буче, приглашали в Киев, а тут, послав типа раскаявшегося друга путина и типа получив отказ, появился повод обидится на то, что в Украине не приняли "президента" который "столько сделал для мира на дамбасе", не поехать и продолжать политику выжидания. Но - не получилось. Сейчас Шольц пытается откупиться своим миллиардом, который придёт неизвестно когда и пойдёт неизвестно куда, лишь бы не дать настоящее вооружение.

И это - стандартная политика партии социалистов. Это они десять лет динамили введение в бундествер боевых дронов, постоянно созывая дополнительные комиссии. Так что пока имеем, что имеем.
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18.04.2022 15:26 Відповісти
Щось підказує, що, після такої критики, Шольц видасть наказ на поставку Україні 5000 дуже важких касок.
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18.04.2022 15:32 Відповісти
з ремешками.. і 100 кухлів пива баварського щоб воно в них скисла прямо на заводі
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18.04.2022 16:44 Відповісти
Ще 2 місяці тому я думав, що один думаю і пишу про Німеччину, яка воює проти України руками вирощеного ними ж монстра. Тепер, слава богу, ніхто з цього приводу пальцем біля виска не крутить, бо все стало очевидним. Війна добре показує, хто є ху, бо в цей час складно ліпити відмазки і неможливо сидіти на двох стільцях. Якщо ти не хочеш допомагати одній стороні, то ти автоматично на іншій. І немає тут напівтіней, напіврішень, напівпереконань.

Складність для німців ще в тому, що світова закуліса, яка працює в основному за допомогою ЗМІ, розкрутила цю війну на цілий світ, хоч як завжди могла нічого не помічати. І ми би героїчно загинули тут в невідомості. Але маємо щастя, що про цю війну почали кричати криком англосакси ще за пару місяців до її початку. І німці почали крутитися, як вуж на пательні.

Не маю сумнівів, що героїчна посилка Штанмаєра мало не вслід за рускім кораблем була погоджена з Британією і США, які наперед прекрасно розуміли, що крім ойойой і аяяй цей фашистський ************ у нас нічого доброго не зробить. А то ще здасть систему охорони Маріїнського палацу))

У нас цілком вистачає союзників, крім сраних німців, щоби блискуче виграти цю війну. Британія, США, Канада, Іспанія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Голандія, Бельгія, Люксембург, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Словенія, Хорватія, Швейцарія, Литва, Латвія, Естонія, Австралія, Японія, Південна Корея... Мало? Нате ще Європейський парламент, ****, Світовий банк і МВФ.

Ми все витримаємо, виснажимо скаженого ведмедя, отримаємо достатньо зброї і загонимо його за порєбрік в дружні обійми Китаю... І потім збудуємо таку економіку, щоб німцям треба було по три тижні збирати документи і записуватися на видачу візи на право до нас приїхати. І це буде справедливо.
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18.04.2022 16:05 Відповісти
Как я писал выше, позиция немцев очень неоднородна. Зелёные задолго до войны говорили, что северный поток 2 - это инструмент давления на Украину и на демократический мир, свободные демократы первыми поддержали отключение свифт.

Однако как гражданин Германии я крайне негативного мнения о поведении моей страны. Хотел было сказать, что в общем зачёте поведение высших эшелонов власти - второе с конца после Венгрии, но осёкся: венгры по крайней мере не скрывают, что им до лампочки демократия и хочется подсосать пуйлу.
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18.04.2022 16:42 Відповісти
ты идиот ... из-за этой тупой"посылки" мы не получили так неообходимые нам танки и гаубицы
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19.04.2022 01:44 Відповісти
Тупа чи не тупа - вона відбулася. Нема чого плакати про те, що вже сталося.

Тим більше, я думаю, що ми і так хрін з маслом би дістали від німців. В останній момент у них щось там не погоджується - і нема.

Символічним жестом, з присмаком ганьби, вони вже відбулися - дали 5000 касок, якісь примітивні гранатомети і протерміновані радянські ще ПЗРК. Хотіли збагрити металобрухт радянських часів БМП-1, але здається в той момент їх послали з такою допомогою, і правильно зробили.

Німці - неймовірні падлюки. Оці всі розмови про Панцерфауст 2000 - аж 100 штук - це була пропозиція від США так зробити. Німота цю ідею могла погоджувати два роки - і це я зовсім не перебільшую. Ніхто нічого цього нам не обіцяв і не збирався, просто наші ЗМІ занадто швидко видають бажане за дійсне, даючи нам марні надії.

Однак!

Зараз їде просто неймовірна кількість дуже класної зброї - не від німців. Я тільки маю надію, що наші вміють нею воювати.
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19.04.2022 16:38 Відповісти
Штайнмайер и Шольц - гандоны.
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18.04.2022 16:38 Відповісти
тот кто сорвал поставку танков своим дипломатическим высером еще больший горндон
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19.04.2022 01:46 Відповісти
+шрейдер и шмеркель.
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21.05.2022 14:37 Відповісти
вони-дві меркелевских затички
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18.04.2022 16:44 Відповісти
Как все эти сцикуны уже утомили
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19.04.2022 01:26 Відповісти
они нессыкуны они купленные
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19.04.2022 01:47 Відповісти
Тот случай когда у женщины "яиц" больше, чем у дрожащего канцлера.
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19.04.2022 22:56 Відповісти
 
 