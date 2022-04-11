Надання зброї Україні Німеччина узгоджуватиме з партнерами, - Шольц
Німеччина не робитиме односторонніх кроків у питанні надання Україні озброєнь.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на пресконференції після переговорів у Берліні з албанським колегою Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми в минулому забезпечили Україну зброєю, зокрема йдеться про протитанкові ракети, протиповітряні ракети, боєприпаси тощо. І ми будемо й надалі підтримувати Україну. Ми робимо це в тісній співпраці з усіма нашими друзями, з якими обговорюємо це, і не буде жодних односторонніх кроків - лише спільні виважені й узгоджені дії", - пояснив він.
За словами Шольца, він перервав багаторічну політику ФРН щодо ненадання зброї країні, де триває збройний конфлікт, і цей приклад наслідували деякі інші країни.
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У меня просто личная история. В нашем городе есть дом с уникальным фасадом. Я просто поездил по Германии, и могу сказать, что у небольшого дома - уникальная архитектура. Летом его решили снести. Я стал писать письма, объясняя, почему так делать нельзя. Зелёные ответили сразу, и как будто мы добились того, чтобы фасад сохранили. Социал-демократам писал тоже - молчок. А цимес в том, что офис спд - прямо напротив этого дома. И мер у нас спдшник.
Если они так относятся к своей истории, что объекты архитектуры должен защищать понаехавший чурка вроде меня - то какой реакции ожидать от них по поводу Украины?
"Офіційна" позиція - "не можемо підтримавати боєздатність - треба продати, поки в робочому стані".
Угорщина партнер?
Их и в парламенте не должно быть - я уже рассказывал здесь не раз, как им голоса свалились просто потому, что они сидели без программы и просто никого не трогали. Ну, и шольц - тот сидел министром экономики. А вместо него работает зелёный Хабек, и работает как раз на замещением московского газа.
Об этом https://www.dw.com/uk/nakal-u-suspilstvi-znovu-masovi-prorosiiski-aktsii-v-nimechchyni-a-61426425/a-61426425 сообщает польский журналист и репортер Витольд Шабловский в Facebook.
Он рассказал, что пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.
"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать его поддержку и пересечь город с российскими флагами. Их заблокировали, а их машины забросали лошадиным навозом", - говорится в сообщении репортера.
Полиция сделала вид, что не видит
А він мусить у Орбана спитатись, виявляється.
Козли фріци.
Мы оружие даём, но чуток. Что-бы конфликт быстро не закончился.
Мы будем извлекать выгоду максимально долго, насколько это возможно.
Нам честно всё равно сколько там умрёт Украинцев,.... лишь бы само общество внутри Германии не сильно тревожилось.
Вот такое га...но.
"Шайсе! Ну почему я? Мне так повезло: ХДС гадило на зелёных, обгадилось само, и мы, ни сделав ничего, стали самой крупной партией в бундестаге. Ведь всё так отлично начиналось! А теперь надо что-то делать, а мы умеем только динамить. Может, удастся помочь динамой? Ну пожалуйста, пусть динамо поможет! А то если проявить решительность - а вдруг не переизберут?!"
Это не заговор. Это - инфантилизм.
И тогда Шольц скажет,учитывая ужасное прошлое немецкого народа мы решили не предостовлять оружия Украине,но мы решительно "Осуждаем" и очень "Обеспокоены" этой "Специальной спец операцией" и дадут еще 10 тысяч касок времен второй мировой войны сыкуны хреновы