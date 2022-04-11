Надання зброї Україні Німеччина узгоджуватиме з партнерами, - Шольц

Німеччина не робитиме односторонніх кроків у питанні надання Україні озброєнь.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на пресконференції після переговорів у Берліні з албанським колегою Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в минулому забезпечили Україну зброєю, зокрема йдеться про протитанкові ракети, протиповітряні ракети, боєприпаси тощо. І ми будемо й надалі підтримувати Україну. Ми робимо це в тісній співпраці з усіма нашими друзями, з якими обговорюємо це, і не буде жодних односторонніх кроків - лише спільні виважені й узгоджені дії", - пояснив він.

За словами Шольца, він перервав багаторічну політику ФРН щодо ненадання зброї країні, де триває збройний конфлікт, і цей приклад наслідували деякі інші країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція Німеччини змінюється на користь України, - Зеленський