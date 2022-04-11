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Новини Війна
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Надання зброї Україні Німеччина узгоджуватиме з партнерами, - Шольц

Німеччина не робитиме односторонніх кроків у питанні надання Україні озброєнь.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на пресконференції після переговорів у Берліні з албанським колегою Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в минулому забезпечили Україну зброєю, зокрема йдеться про протитанкові ракети, протиповітряні ракети, боєприпаси тощо. І ми будемо й надалі підтримувати Україну. Ми робимо це в тісній співпраці з усіма нашими друзями, з якими обговорюємо це, і не буде жодних односторонніх кроків - лише спільні виважені й узгоджені дії", - пояснив він.

За словами Шольца, він перервав багаторічну політику ФРН щодо ненадання зброї країні, де триває збройний конфлікт, і цей приклад наслідували деякі інші країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція Німеччини змінюється на користь України, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7347) зброя (7457) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+20
Ты уже с раисей согласовывайте. **** там. Перечень, срок, место поставки.
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11.04.2022 22:31
+20
А партнери це путін і орбан?
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11.04.2022 22:33
+18
все таки у бюргеров теплица надежда на победу парашки. ну идите накуй. США лендлиз, Польша не идары. за что спасибо. Вот ипанем по трубе и будем годами ремонтировать, тогда узнаете
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11.04.2022 22:33
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І скільки часу узгоджуватиме?
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11.04.2022 22:29 Відповісти
Как на совете энтов!
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11.04.2022 22:33 Відповісти
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11.04.2022 22:35 Відповісти
***** твій партнер, пес.
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11.04.2022 22:29 Відповісти
як же цей Чмольц вже бісить, таке воно *аморфне*... я вже не розумію што більший слимак шольц чи зельцер
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11.04.2022 22:30 Відповісти
А он и есть аморфный. Вся их партия такая.
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11.04.2022 22:48 Відповісти
Верно! Кто предал нас? социал-демократы!
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11.04.2022 23:43 Відповісти
Я, если честно, на первых для себя настоящих выборах, как только в прошлом году получил гражданство, проголосовал за зелёных. За принципиальную позицию против северного потока 2. И сейчас не жалею о своём выборе.

У меня просто личная история. В нашем городе есть дом с уникальным фасадом. Я просто поездил по Германии, и могу сказать, что у небольшого дома - уникальная архитектура. Летом его решили снести. Я стал писать письма, объясняя, почему так делать нельзя. Зелёные ответили сразу, и как будто мы добились того, чтобы фасад сохранили. Социал-демократам писал тоже - молчок. А цимес в том, что офис спд - прямо напротив этого дома. И мер у нас спдшник.

Если они так относятся к своей истории, что объекты архитектуры должен защищать понаехавший чурка вроде меня - то какой реакции ожидать от них по поводу Украины?
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12.04.2022 00:49 Відповісти
Шалави кацапські
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11.04.2022 22:31 Відповісти
Ты уже с раисей согласовывайте. **** там. Перечень, срок, место поставки.
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11.04.2022 22:31 Відповісти
Мля, немцы, честно, вы зае...ли!
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11.04.2022 22:32 Відповісти
все таки у бюргеров теплица надежда на победу парашки. ну идите накуй. США лендлиз, Польша не идары. за что спасибо. Вот ипанем по трубе и будем годами ремонтировать, тогда узнаете
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11.04.2022 22:33 Відповісти
Щось словаки не дуже з вами обговорюють. Он москалі їм "погано" зробили - відмовились МІГ-29 обслуговувати і технарів відкликали. Так словаки вже і їх до пакету закупки Сузан запропонували Україні включити.
"Офіційна" позиція - "не можемо підтримавати боєздатність - треба продати, поки в робочому стані".
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11.04.2022 22:44 Відповісти
Именно что. Польша жахнет по СП-1, пробьет полупустой СП-2, а здесь на месте взрывай трубу в любом месте. И посмотрим на эту Германию. Притом не надо брать на себя ответственность. Мину кацапскую из Черного моря по Бугу занесло в Балтийское море и там мина взорвала газопровод. Ремонтировать нельзя из-за санкций.
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11.04.2022 22:52 Відповісти
Не|ужели с Орбаном будет договариваться?
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11.04.2022 22:33 Відповісти
Брехлива кацапська свиня
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12.04.2022 10:39 Відповісти
А партнери це путін і орбан?
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11.04.2022 22:33 Відповісти
просто з язика зняли))
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11.04.2022 22:36 Відповісти
росія партнер?
Угорщина партнер?
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11.04.2022 22:35 Відповісти
Це ви з Орбаном узгоджуєте?
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11.04.2022 22:35 Відповісти
Шольц крутится как уж на сковородке
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11.04.2022 22:35 Відповісти
життя примусить не так закрутишся ! це ще йому Борис не дзвонив .
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11.04.2022 23:59 Відповісти
гейропа,сер...
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11.04.2022 22:36 Відповісти
Просто ідіть на х#й !
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11.04.2022 22:37 Відповісти
Ну нічого. Років через 20 найпоширенішими іменами в Німеччині будуть Мухамед і Махмут, тоді хлебатимете горя як і ми зараз.
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11.04.2022 22:40 Відповісти
А через 10 лет в России именами будут Сун и Ким. Когда окажется, что Путин является агентом германской разведке и был завербован уничтожить русских как нацию, при этом дав Германии ресурсов на триллионы долларов, а сама она получит 5млн умных украинских беженцев и затем 70млн послушных рабов, не особо умелых, зато понимающих язык плетки по заднице и после работающих как положено.
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11.04.2022 23:10 Відповісти
Чергова відмазка(
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11.04.2022 22:40 Відповісти
Албанія як раз за Україну !
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12.04.2022 00:01 Відповісти
З росією чи угорщиною?
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11.04.2022 22:45 Відповісти
это с Венгрией шоли?
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11.04.2022 22:49 Відповісти
Кони ******* со своими качелями
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11.04.2022 22:52 Відповісти
Социалисты больше 10 лет динамили введение в бундесвер дронов. Создали комиссию, всё уже как будто согласовали - но тут на носу выборы, социалисты хотят подмазать избирателям, чтобы типа их не обвинили в милитаризме, и говорят: "А нам нужны ещё консультации". И опять комиссия, и опять всё то же бла-бла-бла по новому кругу. И так несколько раз.

Их и в парламенте не должно быть - я уже рассказывал здесь не раз, как им голоса свалились просто потому, что они сидели без программы и просто никого не трогали. Ну, и шольц - тот сидел министром экономики. А вместо него работает зелёный Хабек, и работает как раз на замещением московского газа.
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11.04.2022 22:54 Відповісти
Германией снова прокатились пророссийские акции. На этот раз в Ганновере участников автопробега поклонников Кремля забросали лошадиным навозом.


Об этом https://www.dw.com/uk/nakal-u-suspilstvi-znovu-masovi-prorosiiski-aktsii-v-nimechchyni-a-61426425/a-61426425 сообщает польский журналист и репортер Витольд Шабловский в Facebook.

Он рассказал, что пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.

"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать его поддержку и пересечь город с российскими флагами. Их заблокировали, а их машины забросали лошадиным навозом", - говорится в сообщении репортера.
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11.04.2022 23:04 Відповісти
Чехи просто разогнали автопробег мордобоем
Полиция сделала вид, что не видит
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11.04.2022 23:11 Відповісти
Только недавно была новость что германия отправит танки и САУ, это что пустые слова?
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11.04.2022 23:05 Відповісти
Німецькі компанії мріють продати, але мусе бути держ. дозвіл від уряду.

А він мусить у Орбана спитатись, виявляється.

Козли фріци.
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11.04.2022 23:16 Відповісти
Ми хотіли але Орбан не дозволив.
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11.04.2022 23:06 Відповісти
Шольц шукає привід, щоб не виконувати дії, аналог танків.
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11.04.2022 23:13 Відповісти
Пливли, пливли, а на березі - збройний конфлікт
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11.04.2022 23:32 Відповісти
Як воно, очолювати найбільшу економіку Європи і при цьому виставляти себе перед всім світом жалюгідним безпорадним боягузливим їбаньком? Особливо в порівнянні з лідерами невеличких країн Балтії.
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11.04.2022 23:52 Відповісти
Deutsche Schweine.
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12.04.2022 00:24 Відповісти
Читается текст так.

Мы оружие даём, но чуток. Что-бы конфликт быстро не закончился.

Мы будем извлекать выгоду максимально долго, насколько это возможно.

Нам честно всё равно сколько там умрёт Украинцев,.... лишь бы само общество внутри Германии не сильно тревожилось.

Вот такое га...но.
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12.04.2022 00:42 Відповісти
К счастью или к несчастью, но это - неправильное прочтение. На самом деле новость такая:
"Шайсе! Ну почему я? Мне так повезло: ХДС гадило на зелёных, обгадилось само, и мы, ни сделав ничего, стали самой крупной партией в бундестаге. Ведь всё так отлично начиналось! А теперь надо что-то делать, а мы умеем только динамить. Может, удастся помочь динамой? Ну пожалуйста, пусть динамо поможет! А то если проявить решительность - а вдруг не переизберут?!"

Это не заговор. Это - инфантилизм.
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12.04.2022 00:55 Відповісти
Немецкие шлюхи. И нам, и вам. Мрази.
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12.04.2022 00:47 Відповісти
Сидеть в окопе удобнее... Только потом хвастать и гордится будет нечем.
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12.04.2022 01:58 Відповісти
Сейчас Путлер позвонит ему и предложит немцам газ по 50$ за куб и первые 6 месяцев бесплатно.
И тогда Шольц скажет,учитывая ужасное прошлое немецкого народа мы решили не предостовлять оружия Украине,но мы решительно "Осуждаем" и очень "Обеспокоены" этой "Специальной спец операцией" и дадут еще 10 тысяч касок времен второй мировой войны сыкуны хреновы
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12.04.2022 04:45 Відповісти
 
 