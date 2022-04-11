Предоставление оружия Украине Германия будет согласовывать с партнерами, - Шольц

Германия не будет делать односторонних шагов в вопросе предоставления Украине вооружений.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров в Берлине с албанским коллегой Эди Рамой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в прошлом обеспечили Украину оружием, в частности речь идет о противотанковых ракетах, противовоздушных ракетах, боеприпасах и т.д. И мы будем и дальше поддерживать Украину. Мы делаем это в тесном сотрудничестве со всеми нашими друзьями, с которыми обсуждаем это, и не будет никаких односторонних шагов - только общие взвешенные и согласованные действия", - объяснил он.

По словам Шольца, он прервал многолетнюю политику ФРГ по поводу непредоставления оружия стране, где продолжается вооруженный конфликт, и этому примеру последовали некоторые другие страны.

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