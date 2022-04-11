Украине нужно тяжелое вооружение, - глава МИД ФРГ Бербок

Европейские партнеры должны усилить поддержку Украины военными материалами, в том числе тяжелым вооружением.

Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила перед заседанием Совета ЕС в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра, более чем понятно то, что на фоне ужасных картин, поступающих из Украины ежедневно, Киев нуждается в дальнейшей военной поддержке для того, чтобы быть в состоянии защищаться. Германия делает это вместе с международными партнерами, вместе с европейскими партнерами направляют миллионы евро в рамках механизма European Peace Facility.

"Но понятно, что Украина и в дальнейшем нуждается в военных материалах, в том числе тяжелом вооружении. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматичности, и именно в вопросе, как можно скорее предоставить материалы и подготовить военных", - заявила Бербок.

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Она также акцентировала необходимость сохранения доказательств российских военных преступлений в украинских городах и поселках.

"Каждый день этой ужасной войны приносят новые известия о зверствах. Когда-то мирные города, такие как Мариуполь, Буча и многие другие, становятся местами ужасов...", - сказала дипломат. Важным она назвала обсуждение с Международным уголовным судом "необходимости сохранения показаний и доказательств военных преступлений, преступлений против человечества, бесчеловечности, чтобы затем наказать виновных". Эта работа, отметила глава МИД ФРГ, нуждается в международной поддержке. Германия, напомнила она, уже направила дополнительно 1 млн евро на то, чтобы можно было проводить расследование на месте и хранить показания.

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Глава германского МИД также обратила внимание на то, что захватническая война России уже привела к скачку цен на продукты питания, что будет иметь фатальные последствия для всего мира. "ООН исходит из того, что из-за российской захватнической войны будет на 47 млн ​​больше голодающих", - сказала Бербок.

Отвечая на вопрос об эмбарго на российские энергоносители, она дипломатично отметила, что ЕС решил полностью отказаться от российских ископаемых энергоносителей постепенно – сначала от угля, потом от нефти, потом от газа, но для этого необходим общий план.