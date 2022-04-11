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Новости Война
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Украине нужно тяжелое вооружение, - глава МИД ФРГ Бербок

бербок

Европейские партнеры должны усилить поддержку Украины военными материалами, в том числе тяжелым вооружением.

Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила перед заседанием Совета ЕС в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра, более чем понятно то, что на фоне ужасных картин, поступающих из Украины ежедневно, Киев нуждается в дальнейшей военной поддержке для того, чтобы быть в состоянии защищаться. Германия делает это вместе с международными партнерами, вместе с европейскими партнерами направляют миллионы евро в рамках механизма European Peace Facility.

"Но понятно, что Украина и в дальнейшем нуждается в военных материалах, в том числе тяжелом вооружении. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматичности, и именно в вопросе, как можно скорее предоставить материалы и подготовить военных", - заявила Бербок.

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Она также акцентировала необходимость сохранения доказательств российских военных преступлений в украинских городах и поселках.

"Каждый день этой ужасной войны приносят новые известия о зверствах. Когда-то мирные города, такие как Мариуполь, Буча и многие другие, становятся местами ужасов...", - сказала дипломат. Важным она назвала обсуждение с Международным уголовным судом "необходимости сохранения показаний и доказательств военных преступлений, преступлений против человечества, бесчеловечности, чтобы затем наказать виновных". Эта работа, отметила глава МИД ФРГ, нуждается в международной поддержке. Германия, напомнила она, уже направила дополнительно 1 млн евро на то, чтобы можно было проводить расследование на месте и хранить показания.

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Глава германского МИД также обратила внимание на то, что захватническая война России уже привела к скачку цен на продукты питания, что будет иметь фатальные последствия для всего мира. "ООН исходит из того, что из-за российской захватнической войны будет на 47 млн ​​больше голодающих", - сказала Бербок.

Отвечая на вопрос об эмбарго на российские энергоносители, она дипломатично отметила, что ЕС решил полностью отказаться от российских ископаемых энергоносителей постепенно – сначала от угля, потом от нефти, потом от газа, но для этого необходим общий план.

Германия (6947) оружие (10210) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+13
Ну то продайте!
Чи просто поговорити хочете?
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11.04.2022 12:45
+4
тамогавков и гарпунов , чтобы насыпать козломордым
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11.04.2022 12:45
+3
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не допустит открытия второго фронта в Грузии. По его словам, несмотря на происходящее в Украине, «у нас очень позитивные ожидания»

гамарджоба гєнацвалє... з путінською ковбаскою в роті, йому важко говорити зрозуміло
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11.04.2022 12:50
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11.04.2022 12:42 Ответить
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11.04.2022 12:43 Ответить
тамогавков и гарпунов , чтобы насыпать козломордым
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11.04.2022 12:45 Ответить
Ну то продайте!
Чи просто поговорити хочете?
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11.04.2022 12:45 Ответить
Купити можна було в будь-який момент існування України, в т.ч. зараз.
Не треба дурника вмикати.
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11.04.2022 13:42 Ответить
Конкретно называй что и где можно купить. А для понимания вопроса предлагаю подумать сколько например нужно времени чтобы сделать один вшивый танк? Военная техника в магазине на полочках не стоит, чтобы можно было прийти и купить. Поляки вон у американцев много чего заказали но поставки будут через годы. А по поводу того что можно купить сейчас, так пытались в 2019 купить у одной ческой фирмы старые немецкие БМД 40 летней давности. Но Германия запретила их продавать.
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11.04.2022 13:55 Ответить
Будь-яку німецьку військову техніку можна було купити аж до самої війни, коли ще не почала діяти заборона Німеччини про продаж зброї сторонам, що перебувають у конфлікті.
Але не обов'язково германську, увесь ринок зброї був відкритий для України, як держави, що не була у стані війни і не була під санкціями про заборону постачання зброї.
Танки Україна сама здатна була виробляти, якщо б була воля керівництва країни.
Все, що поляки замовляли у США вони отримали, частину навіть у кредит.
БМП-1 Чехія вже передала безоплатно, після згоди Германії. Це звичайна процедура передачі техніки по сертифікату ендюзера, і вона відбулася значно швидше, ніж зазвичай.
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11.04.2022 16:43 Ответить
Да, передали пять десятков БМП продажу которых заблокировали в 2019 году, и не безоплатно потому что они принадлежали частной фирме. Безоплатно передали до десятка БМП и еще меньше танков Т-72 со складов чешской армии. Этому всему 40 лет и более, оно больше 10 лет лежало на складах и не сможет помочь прямо сейчас.
А по поводу Польши, то еще в 2020 году подписали контракт на поставку самолетов F-35, а поступять они в Польшу начиная с 2026 года. В 2017 году Польша подписала договор на покупку комплекса ПВО Patriot, на данный момент ни один из комплексов не поставлен на вооружение армии Польши, первую партию ожидают в этом году.
А после слов что танки Украина сама могла производить дальше вести дискуссию не имеет смысла. Если бы смогла, то производила бы. То же самое и с другими видами вооружений. Например БТРы если могли производить то производили.
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11.04.2022 21:36 Ответить
Я прекрасно знаю, кому і що передали та продали, не треба мені наводити 1% тієї інфи про постачання зброї, яка доступна усім роззявам далеким від теми.
Україна виробляла танки, але потім завод у Харкові перейшов на модернізацію існуючого парку. Інша справа, що все це робилося абияк, без розрахунку на майбутню війну. В будь-якому разі технічна можливість була, не було лише бажання влади.

Дискусію вести тобі зі мною дійсно не варто, бо в тебе немає і 1% тієї мінімальної інформації, яка для цього потрібна.
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12.04.2022 11:53 Ответить
Германія прозріває
ДЯКУЮ, КАПІТАНЕ ОЧЕВИДНОСТЕ

скільки ще Україна має волати, що НАМ ПОТРІБНА ВАЖКА ЗБРОЯ щоб добрі люди з Європи нас почули?

скількома життями доведеться нашим людям заплатити за небажання Європи розуміти, що Україна бореться не лише за себе

і якщо нам не допоможуть - смерть від рускіх прийде і в їхній теплий затишний допоки дім?
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11.04.2022 12:46 Ответить
До прозревания там еще ох как далеко! А языком трепать - не мешки ворочать!
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11.04.2022 12:51 Ответить
Шо ти х...ю викладаєш то по нашим хлопцям лупив танч к і не наш
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11.04.2022 12:57 Ответить
Ти спочатку взнай істину,а потім рот відкривай,інформацію треба перевіряти
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11.04.2022 13:10 Ответить
ротовідкривач Сергей,давай тоді пруф
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11.04.2022 13:17 Ответить
то пруф буде чи ти кацап тількі срати сюди прийшов
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11.04.2022 13:36 Ответить
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не допустит открытия второго фронта в Грузии. По его словам, несмотря на происходящее в Украине, «у нас очень позитивные ожидания»

гамарджоба гєнацвалє... з путінською ковбаскою в роті, йому важко говорити зрозуміло
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11.04.2022 12:50 Ответить
Носороги!Вы-дебилы..
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11.04.2022 12:52 Ответить
Дайте или продайте нам уже, наконец, тяжёлое оружие!!Времени на ожидание практически НЕ осталось!!
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11.04.2022 12:53 Ответить
Не всі німці фашисти, бандерівців серед них більше.
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11.04.2022 12:53 Ответить
А как же валютные переводы внучек российским бабушкам, больше не беспокоят? Так и хочется сказать, что только дураки не признают своих ошибок. И Меркель в том числе.
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11.04.2022 12:55 Ответить
Експерт Жданов: " За усю зброю, яку ми отримаємо по ленд-лізу, нам треба буде потім розрахуватися. Вцілілу - повернути власникам, а знищену чи втрачену - оплатити".
Наші внуки будуть розраховуватися за зброю, втрачену у боях з Мордором їх дідами...Перспективи так собі, навіть у випадку перемоги
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11.04.2022 13:00 Ответить
І що далі? Здаємося? Бємося голіруч?

І хоч перевіряйте що пишите. Розраховуватись потрібно тільки за вцілілу техніку (якщо США не забажає їх забрати)
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11.04.2022 13:51 Ответить
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11.04.2022 13:01 Ответить
Мутненько
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11.04.2022 13:02 Ответить
ти свому шольцу про це сказала?? ні? то якого милого долдонишь
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11.04.2022 13:09 Ответить
добре хоч приходить розуміння наших потреб,але ще у них тривають жорсткі дебати продати нам три або це буде цілих чотири танки..
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11.04.2022 13:17 Ответить
ГАЛЬМО!!!
ЄС СХОЖЕ ХВОРІЄ ДЕМЕНЦІЄЮ!!!
УКРАЇНУ ВИПАЛЮЮТЬ, А ВОНИ СПОГЛЯДАЮТЬ!!!
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11.04.2022 13:24 Ответить
Вон Франция даже вшивых гранатометов не дала. У них видите ли выборы.
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11.04.2022 13:48 Ответить
Хз чи правда :
"Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне
Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS"
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11.04.2022 13:31 Ответить
Это типа Точки-У, но тянет дальше.
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11.04.2022 13:57 Ответить
автопробеги потихоньку приводят в сознание после тяжелой контузии от росийской информационной операции. Но кацапский фурункулёз в экономике будут еще лечить годами.
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11.04.2022 13:45 Ответить
Очистка запада от ватного навоза в умах займёт десятилетия. Но похоже что процесс пошёл.
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11.04.2022 13:59 Ответить
ну да, гедееровское наследие уже отрыгнули, теперь рассматривают содержимое рвотных масс, потом будут лет десять полы мыть ... Но запашок будет еще витать.
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11.04.2022 14:06 Ответить
Це найшвидший шлях закінчити війну.
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11.04.2022 15:44 Ответить
 
 