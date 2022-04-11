Украине нужно тяжелое вооружение, - глава МИД ФРГ Бербок
Европейские партнеры должны усилить поддержку Украины военными материалами, в том числе тяжелым вооружением.
Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила перед заседанием Совета ЕС в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По словам министра, более чем понятно то, что на фоне ужасных картин, поступающих из Украины ежедневно, Киев нуждается в дальнейшей военной поддержке для того, чтобы быть в состоянии защищаться. Германия делает это вместе с международными партнерами, вместе с европейскими партнерами направляют миллионы евро в рамках механизма European Peace Facility.
"Но понятно, что Украина и в дальнейшем нуждается в военных материалах, в том числе тяжелом вооружении. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматичности, и именно в вопросе, как можно скорее предоставить материалы и подготовить военных", - заявила Бербок.
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Она также акцентировала необходимость сохранения доказательств российских военных преступлений в украинских городах и поселках.
"Каждый день этой ужасной войны приносят новые известия о зверствах. Когда-то мирные города, такие как Мариуполь, Буча и многие другие, становятся местами ужасов...", - сказала дипломат. Важным она назвала обсуждение с Международным уголовным судом "необходимости сохранения показаний и доказательств военных преступлений, преступлений против человечества, бесчеловечности, чтобы затем наказать виновных". Эта работа, отметила глава МИД ФРГ, нуждается в международной поддержке. Германия, напомнила она, уже направила дополнительно 1 млн евро на то, чтобы можно было проводить расследование на месте и хранить показания.
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Глава германского МИД также обратила внимание на то, что захватническая война России уже привела к скачку цен на продукты питания, что будет иметь фатальные последствия для всего мира. "ООН исходит из того, что из-за российской захватнической войны будет на 47 млн больше голодающих", - сказала Бербок.
Отвечая на вопрос об эмбарго на российские энергоносители, она дипломатично отметила, что ЕС решил полностью отказаться от российских ископаемых энергоносителей постепенно – сначала от угля, потом от нефти, потом от газа, но для этого необходим общий план.
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Чи просто поговорити хочете?
Не треба дурника вмикати.
Але не обов'язково германську, увесь ринок зброї був відкритий для України, як держави, що не була у стані війни і не була під санкціями про заборону постачання зброї.
Танки Україна сама здатна була виробляти, якщо б була воля керівництва країни.
Все, що поляки замовляли у США вони отримали, частину навіть у кредит.
БМП-1 Чехія вже передала безоплатно, після згоди Германії. Це звичайна процедура передачі техніки по сертифікату ендюзера, і вона відбулася значно швидше, ніж зазвичай.
А по поводу Польши, то еще в 2020 году подписали контракт на поставку самолетов F-35, а поступять они в Польшу начиная с 2026 года. В 2017 году Польша подписала договор на покупку комплекса ПВО Patriot, на данный момент ни один из комплексов не поставлен на вооружение армии Польши, первую партию ожидают в этом году.
А после слов что танки Украина сама могла производить дальше вести дискуссию не имеет смысла. Если бы смогла, то производила бы. То же самое и с другими видами вооружений. Например БТРы если могли производить то производили.
Україна виробляла танки, але потім завод у Харкові перейшов на модернізацію існуючого парку. Інша справа, що все це робилося абияк, без розрахунку на майбутню війну. В будь-якому разі технічна можливість була, не було лише бажання влади.
Дискусію вести тобі зі мною дійсно не варто, бо в тебе немає і 1% тієї мінімальної інформації, яка для цього потрібна.
ДЯКУЮ, КАПІТАНЕ ОЧЕВИДНОСТЕ
скільки ще Україна має волати, що НАМ ПОТРІБНА ВАЖКА ЗБРОЯ щоб добрі люди з Європи нас почули?
скількома життями доведеться нашим людям заплатити за небажання Європи розуміти, що Україна бореться не лише за себе
і якщо нам не допоможуть - смерть від рускіх прийде і в їхній теплий затишний допоки дім?
гамарджоба гєнацвалє... з путінською ковбаскою в роті, йому важко говорити зрозуміло
Наші внуки будуть розраховуватися за зброю, втрачену у боях з Мордором їх дідами...Перспективи так собі, навіть у випадку перемоги
І хоч перевіряйте що пишите. Розраховуватись потрібно тільки за вцілілу техніку (якщо США не забажає їх забрати)
ЄС СХОЖЕ ХВОРІЄ ДЕМЕНЦІЄЮ!!!
УКРАЇНУ ВИПАЛЮЮТЬ, А ВОНИ СПОГЛЯДАЮТЬ!!!
"Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне
Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS"